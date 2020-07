Derfor lykkes du ikke på Tinder - spesielt hvis du er mann

Tinder blir fort en frustrerende plattform for de som leter etter kjærligheten. Det finnes heldigvis håp.

«Hvorfor fungerer ikke Tinder for enkelte menn?»

Tema diskuteres hyppig på ulike forum på nett, og det er mange av de samme svarene som går igjen:

«Fordi de ikke er attraktive nok. Jenter får matcher for nesten hvert sveip, så hun har et stort antall å velge mellom. De kan være mer kresne på Tinder, men det kan ikke gjennomsnittlige menn».

«Før sosiale medier kom på banen så måtte jo folk faktisk snakke "face to face", og da var det nok mang en kvinne som fint kunne akseptere at en mann ikke var seendes ut som Brad Pitt så lenge han hadde enten feit lommebok, ambisjoner eller fikk henne til å le».



«Fordi jenter heller deler på en mann som er 8 av 10 enn å senke kravene til en som er 5 av 10».

«Fordi jeg ser gjennomsnittlige ut, og ikke veldig spennende. Jeg kunne vært dating/ektemann-materiale, men jeg er ikke typen damer vil ha tilfeldig sex med.»

Er disse mennene inne på noe? Vi har spurt evolusjonspsykolog Trond Viggo Grøntvedt ved NTNU, som har publisert flere studier om Tinder.

- Jeg tror ikke jeg skal uttale meg om hvordan enkelte tenker om egne sjanser på Tinder, sier Grøntvedt.

Det han imidlertid kan uttale seg om, er det vi vet om måten kvinner og menn velger partnere på:

- På et generelt grunnlag så er de slik at begge kjønn har preferanser hos potensielle partnere, og at det finnes noen ulikheter mellom kjønnene. I tillegg har man ulike preferanser for kortidsforhold, altså «one night stands» og andre seksuelle forhold, og langtidsforhold, som en kjæreste, samboer eller ektefelle, sier Grøntvedt.

NTNU-FORSKER: Trond Viggo Grøntvedt har forsket på Tinder. Foto: (NTNU)

- Bare noen få menn blir valgt

Tidligere forskning viser at det i all hovedsak er damene som har makta på Tinder. De er mer selektive i vurderingen, blir kontaktet av flere og tar sjeldnere initiativ til samtale.

En studie av 3600 Tinder-brukere viste at menn høyresveiper (altså trykker «liker») på 61,9 prosent av damene på Tinder, mens damene bare høyresveiper 4,5 prosent av mennene.

I en episode av podkasten «Kjærlighetspodden» inviterte psykologene Cathrin Sagen og Sissel Gran atferdsbiolog Jens Andreas Huseby inn i studio, hvor han forklarte hvorfor Tinder fungerer relativt dårlig for mange.

- Vi ser tydelig på Tinder-tallene at det bare er noen få menn som blir valgt. Nylig delte jeg forskning hvor rådet var følgende: Hvis du ikke tilhører de fineste fem prosentene av menn, så ikke bruk tiden din på Tinder. Du kaster bort tiden din, for du blir aldri valgt. Lær deg heller å spille piano. Eller plystre. Eller noe sånt, sa Huseby.

ADFERDSBIOLOG: Jens Andreas Huseby forklarer hvorfor Tinder fungerer så dårlig for mange. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Selv om plystring i seg selv kanskje ikke er nok til å lande verken et one night stand eller en kjæreste på ei lita uke, så er Huseby inne på noe. For selv om Tinder fungerer dårlig for mange menn, så finnes det håp for de fleste som vil dele seng med ei dame de liker - enten det er for én natt eller alle nettene resten av livet.

Du må bare kunne litt teori først.

Velger etter ulike kriterier

All forskning viser at menn og kvinner velger kjæreste etter ulike kriterier.

Kvinner foretrekker eldre partnere og ser etter trygge menn med god økonomi, høy status, god helse og intelligens. Menn foretrekker yngre partnere, og vektlegger utseende i større grad enn kvinner.

Til tross for argumenter om at dette er en gammeldags måte å tenke på, viser forskningen at preferansene står uendret. I all hovedsak velger vi altså kjæreste etter samme kriterier som besteforeldrene våre gjorde.

Når det er sagt, er det som nevnt forskjell på langtids- og korttidspartner. Hvis en kvinne leter etter en mann å ha tilfeldig sex med, er utseende en langt viktigere faktor enn hvis hun leter etter en kjæreste.

Okei, tilbake til Tinder og Husebys forklaring:

Årsaken til at akkurat denne formen for sjekking fungerer dårlig, er fordi menn ikke får kjangs til å vise frem noen av de ferdighetene som kvinner egentlig søker i jakten på en kjæreste. Uansett om man er aldri så flink til å se etter tegn på personlighet, hobbyer eller status i bildene, så forblir de nettopp det: Bilder.

Dette fungerer godt for menn, som primært rangerer etter utseende, samt kvinner på jakt etter kortidspartner.

- Og så er det slik at kvinner har mindre aversjon mot å velge den fineste mannen, selv om han er attraktiv for alle andre kvinner. Så da blir det crowded. Menn derimot, har det motsatte, de søker heller vekk hvis det er en kvinne som er veldig attraktive for mange menn, sier Huseby - med støtte i forskningen.

Det sier seg selv at det ikke går opp:

Damer på jakt etter korttidsforhold liker bare de kjekkeste mennene - hvor konkurransen blir for tøff.

Damer på jakt etter langtidsforhold sliter med å vurdere menn etter ønskede preferanser fordi de bare har bilder av kandidatene.

Menn på jakt etter både korttids- og langtidsforhold lykkes i liten grad fordi de sjelden blir likt, med mindre de tilhører den mest attraktive «femprosent-en».

- Ikke veldig mange som lykkes

Evolusjonspsykolog Grøntvedt er skeptisk til å si at Tinder fungerer godt for noen som helst.

- Hvis målet er å inngå mange kortvarige, men seksuelle forhold, så er det ikke veldig mange som «lykkes» med det på Tinder. I vår undersøkelse, som vi publiserte i 2019 med et utvalg på 269 studenter, fant vi at rundt 20 prosent av brukerne hadde opplevd one-night-stands etter å ha brukt Tinder. De aller fleste av dem igjen hadde bare opplevd dette én gang, sier Grøntvedt.

Selv for de med veldig mange matcher, er Tinder et utfordrende landskap å navigere seg gjennom. Trikset er å få til fysiske møter, også kjent som «dates», men 2019-studien viste at det krever i snitt 57 matcher å få til én date.

- Veldig mange matcher fører til et begrenset antall møter, som nesten aldri fører til verken sex eller lange parforhold, sa Grøntvedt til Nettavisen da studien ble publisert.

- Men hvis mange menn opplever at det er vanskelig å få matcher, så blir det også vanskelig å lande en date. Hvor skal disse sjekke damer?

- Tja, hadde jeg visst det så hadde jeg muligens startet med foredragsvirksomhet og forsøkt å tjent gode penger på det, sier Grøntvedt med et smil, og legger til:

- Svaret er at jeg ikke vet. Men det vi vet er at Tinder ikke skiller seg fra andre sjekkearenaer. De som inngår korttidsforhold på Tinder, er de samme som lykkes andre steder.

Ikke vik med blikket



Et godt tips til frustrerte mennene som ikke lykkes på Tinder, er kanskje dette:

«Uansett så har du 35 ganger større kjangs på byen en kveld, med bare å utstråle et snev av selvsikkerhet og på slutten av kvelden spørre ei av damene du dansa med om hun vil være med deg hjem».



Nøkkelordet er nok selvsikkerhet.

Som atferdsbiolog Jens Andreas Huseby tidligere har sagt til Nettavisen:

- Kvinner leter etter en mann som utstråler selvsikkerhet og handlekraft. Det som umiddelbart booster en mann på sjekkemarkedet, er å signalisere disse trekkene. Det kan han gjøre ved å være bevisst måten han beveger seg på; hvordan han smiler, går, sitter og møter blikk.

Med andre ord: Ikke vik unna med blikket. Smil og vær besluttsom i bevegelsene dine.

- Rent biologisk søker damer en forsørger, en som kan ta vare på familien. Denne mannen skal være en partner i å oppdra barna - ikke en byrde, men en støtte, sier Huseby.

For selv om Tinder kan være et brutalt sted for mange, og kanskje spesielt menn, så er det mange andre arenaer hvor menn kan vise frem de kvalitetene kvinner på kjæreste-jakt faktisk søker:

Ved kaffemaskina. På byen. På treningssenteret. På gata. På fest. I middag hos venner. På fredagspils med kolleger.

Eller, hvis praten starter på Tinder: Gjør ditt ytterste for å komme deg ut av Tinder-universet og på en date. Ansikt til ansikt.

- Som mann er det viktig å finne den plassen i seg selv hvor han har ro, overskudd og trygghet, slik at han kan utstråle selvsikkerhet og følelsen av at han har kontroll på omverdenen, råder Huseby.