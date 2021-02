Derfor returnerer ikke Cameron Diaz til Hollywood: – Jeg klarer det ikke

Cameron Diaz vil ikke reise fra datteren for å jobbe som skuespiller.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Det har gått hele syv år siden Cameron Diaz (48) var å se på filmlerretet, den gang i filmen «Annie». Siden har 48-åringen så godt som pensjonert seg fra skuespillerjobben, og nå forklarer hun hvorfor hun ikke lenger vil spille inn filmer.

Det gjør hun i radioprogrammet «Quarantined with Bruce» på SiriusXM, ifølge E! News.

– Jeg klarer ikke å se for meg, som mor, at jeg drar på et filmsett som tar 14 til 16 timer av dagen min borte fra barnet mitt. Jeg klarer det ikke, røper «Charlie's Angels»-stjernen.

– Ikke på utkikk etter noe

Diaz og ektemannen Benji Madden (41) ble foreldre for første gang for et år siden da datteren Raddix kom til verden.

I 2019, før hun ble mor, fortalte hun at hun ikke savnet å være skuespiller, men i radiointervjuet utelukker hun ikke et potensielt comeback på filmlerretet – en gang i fremtiden.

– Jeg kommer aldri til å si aldri om noe som helst i livet mitt, sier hun og legger til:

– Kommer jeg noen gang til å være med i en film igjen? Jeg er ikke aktivt på utkikk etter noe. Men kommer jeg til å gjøre det? Jeg vet ikke. Jeg aner ikke, sier hun i radioprogrammet.

Besøksforbud etter trusler

Billie Eilish (19) har søkt om besøksforbud fra en mann som skal ha plaget henne siden august i fjor.

Det skriver E! News, som har fått innsyn i rettsdokumenter sangeren sendte inn 11. februar. I dokumentene ber hun om besøksforbud fra en 23 år gammel mann som de siste seks månedene skal ha «trakassert og truet» henne flere ganger.

Mannen skal blant annet ha etterlatt «ekstremt forstyrrende og truende» brev på eiendommen hennes.

«Du kan ikke få alt du vil, med mindre det du vil er å dø for meg», lyder et av brevene, ifølge rettsdokumentene.

Ifølge Eilish har mannen stått utenfor hjemmet hennes og stirret på henne nærmest hver dag. Hun skriver i søknaden om besøksforbud at mannens «konstante tilstedeværelse og trakassering» har ført til at hun føler «angst, frykt og emosjonelt stress» – selv når sikkerhetsteamet er til stede.

