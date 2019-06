Derfor skjermer Linnéa Myhre kjæresten

Den nye «Bloggerne»-profilen Linnéa Myhre nekter å vise frem kjæresten på skjermen i høst.

Til høsten kommer nok en sesong av den populære serien «Bloggerne» på TV 2. I serien, som følger ulike bloggere og influensere i deres hverdag, er blant andre Linnéa Myhre (29) en av årets nye profiler.

Myhre er en av landets aller første bloggere, og har de siste årene utvidet horisonten ved å blant annet gi ut bøker og podkast. Hun deltar ofte i offentlige debatter, og kan omtales som en samfunnsdebatant.

Ifølge Myhre ble det helt naturlig å takke ja til å la kameraene følge henne i året som er gått.

- Jeg var jo en av de første som begynte å blogge i Norge, så jeg føler at jeg har lov. Også har jeg vel prøvd å kvitte meg med det stempelet, men så har ikke det gått. Så da tenkte jeg bare «fuck it» jeg er «The original blogger», og at det er gøy å prøve ut, forteller Myhre til Nettavisen under presselanseringen av den nye sesongen tidligere denne uken.

Vil holde forholdet privat

Noe av det som kanskje vil sjokkere seerne mest, er hvor tett på kameraene faktisk når Myhre. I 2013 ble det kjent at Myhre hadde funnet lykken med sanger og låtskriver Sondre Lerche.

KJÆRESTER: Linnéa Myhre og kjæresten Sondre Lerche på den røde løperen i forbindelse med Spellemannprisen i 2014. Foto: Carina Johansen (NTB Scanpix)

Til tross for den massive interessen rundt paret, har duoen vært svært nøye med å holde forholdet så privat som over hodet mulig.

I den kommende sesongen blir han imidlertid å se i enkelte episoder.

- Jeg har egentlig ikke spurt om han har lyst til å være en del av det i det hele tatt, men har er litt med. Han er ikke så interessert i blogg-tilværelsen og det skal han få lov til å slippe, sier Myhre.

«BLOGGERNE»: Dette er årets profiler i «Bloggerne». Fra v. Anniken «Annijor» Jørgensen, Linnea Myhre, Morten Botten, Sofie Caroline Nilsen, Martine Lunde, Aleksander Sæterstøl, Caroline Berg Eriksen, Lars Kristian Eriksen, Ulrik Nygård og sønnen Severin og Julianne «Pilotfrue»Nygård. Foto: Terje Pedersen (NTB Scanpix)

Vil ikke eksponere kjæresten

For Linnéa Myhre er det viktig å holde den delen av privatlivet for seg selv, og vil helst ikke snakke om forholdet hun har til den kjente artisten.

- Det er en grunn til at han holdes privat, og det er fordi vårt privatliv er noe eget. Det skal ikke eksponeres på den måten som veldig mange andre gjør. Og det respekterer jeg, sier Myhre.

- Hvordan blir det å se han på skjermen til høsten, da?

- Han er veldig lite med. Om han er det så er det i så fall i bakgrunnen, sier Myhre.

- Gruer meg

Selv om ikke Lerche blir en sentral rolle i den kommende sesongen, blir man imidlertid godt kjent med Myhre.

Det gruer hun seg litt til.

- Jeg gruer meg litt til å se meg selv utenfra, og kanskje få en aha-opplevelse om hvem jeg egentli ger. hvordan jeg oppleves når jeg selv ser meg. For det er ikke alltid det samsvarer, sier Myhre og legger til:

- Som for eksempel at jeg sier noe som var ganske frekt eller sårene, også tenkte ikke jeg over det der og da. Det er litt baksiden med det.

Heldigvis er det også en hel del Myhre gleder seg til å se på TV.