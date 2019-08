Derfor sluttet prins Harry og hertuginne Meghan å følge «alle» på Instagram

- Vi ber om deres hjelp, skriver hertugparet på Instagram.

I april startet det britiske hertugparet, prins Harry (34) og hertuginne Meghan (37), opp sin helt egne Instagram-konto. Tidligere delte de den offisielle Instagram-profilen, «Kensingtonroyal», med hertuginne Kate (37) og prins William (36).

På kort tid genererte den nye kontoen, som har fått navnet «Sussexroyal», flere millioner følgere. I skrivende stund har kontoen i overkant av ni millioner følgere.

Kontoen er blitt brukt til å dele viktige saker som hertugparet brenner for, og som engasjerer dem. Denne uken gjorde de imidlertid en drastisk endring på den populære profilen.

Følger ingen

Torsdag denne uken sluttet nemlig hertugparet å følge alle profilene de valgte å følge da de opprettet profilen. I kjent stil var det imidlertid en baktanke bak det hele.

Kort tid etter la de ut et innlegg på Instagram der de forklarte hvorfor, og ber følgerne om hjelp.

- I august trenger vi hjelp fra deg. Vi vil vite hvem som gir deg styrke til endring. Hver måned vil vi variere hvem vi følger for å kaste et fokus på ulike saker, mennesker eller organisasjoner som gjør fantastiske ting for samfunnet, skriver de blant annet.

Videre oppfordrer de følgerne sine til å sende inn tips til hvilke kontoer hertugparet bør følge.

- Vi velger ut 15 kontoer og følger dem neste mandag, skriver hertugparet videre.

Stort engasjement

Hertuginne Meghans iherdige innsats for å gjøre verden til et bedre sted å leve har blitt godt lagt merke til den siste tiden.

Nylig ble det blant annet kjent at Meghan er motemagasinet Vogues gjesteredaktør for deres septemberutgave.

Ifølge pressemeldingen har hertuginnen, sammen med sjefredaktør Edward Enninful, jobbet iherdig med utgaven de siste syv månedene for å sette et tema som fremhever kraften av samhold, verdier, historier og mennesker som påvirker verden i dag.

«Forces for Change» har tittelen på magasinet fått.

FORSIDEN: Slik ser septemberutgaven av britiske Vogue ut, som hertuginne Meghan har vært gjesteredaktør for. Foto: AP (NTB Scanpix)

- På forsiden har hertuginnen valgt et mangfoldig utvalg av kvinner som hver og en representerer mangfold, rettferdighet, vennlighet, åpenhet og likeverd. Speilet i midten fikk den siste plassen slik at når du holder utgaven i hendene dine kan du se deg selv som en del av kollektivet av kvinnene på forsiden, het det videre i pressemeldingen.

Ifølge ABC News vil utgaven inkludere et stort intervju med den tidligere førstedamen Michelle Obama, samt prins Harrys møte med antropologen Jane Goodall, blant annet.

Magasinet vil være i salg digitalt fra 2. august.