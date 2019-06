Derfor tar hun sosiale medier-kampen: - Jeg engasjerte meg etter en mislykket opptreden i et foreldremøte

Ane Dahl Torp mener politikere, foreldre og eksperter må ta grep før man ødelegger barndommen til barna.

Mandag hadde skuespiller Ane Dahl Torp et oppslag i VG der hun krever et forbud mot sosiale medier for barn under 13 år.

Sammen med barneombus Inga Bejer Engh og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) diskuterte Ane Dahl Torp unge og sosiale medier. Der hadde hun en klar oppfatning om hva løsningen er: At ungen barn skal være på sosiale medier før fylte 13 år.

- Det er ingen steder hvor du er trygg. Når du er på sosiale medier får du to virkeligheter. Du må du forholde deg til et sosialt liv både i virkeligheten og på sosiale medier. Er det virkelig noen som mener at barn under 13 år er modne til dette? For meg er det et lett svar: Et rungende nei, uttalte Dahl Torp til VG.

Da Nettavisen møtte skuespilleren litt senere på dagen kunne hun fortelle hva som har fått hun så engasjert i saken. Se intervjuet øverst i saken!

