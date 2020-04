Derfor tar Jan Erik Larssen lastebil-lappen

Broom-Larssen: – Dette har jeg drømt om hele livet!

Han har en mildt sagt karakteristisk latter. Han er liten, han er skallet og han er full av energi: Jo da – det er Jan Erik Larssen vi snakker om.

En ekte entertainer som de siste årene har levd av å spre glede og latter.

De fleste av oss husker han fra først Autofil, og siden Broom på TV. Jan Erik er også større bilentusiast enn de fleste og han har kjørt mye rart både på veien, i lufta og til vanns. Det er nok ikke mange som kan oppvise en lignende CV på ulike kjøretøy som han.

Nå tar han det hele et steg videre. Et stort steg også – i ordets aller retteste forstand.

– Ja, vet du hva? Jeg holder på å ta lastbil-lappen! Det er kjempegøy og egentlig noe jeg har drømt om hele livet. Som guttunger flest var også jeg fascinert av lastebiler, i tillegg til vanlige biler, og maskiner av alle slag. Så, ja dette er moro, sier Jan Erik.

Livet på veien

– Okei, men du skal vel ikke begynne å jobbe som lastebilsjåfør? Du virker litt for sosial og rastløs til det?

– Hi-hi ... Nei. Men, fy søren. Det er et kult, tøft og utfordrende yrke altså. Et yrke jeg bare får mer og mer respekt for, sier han og blir mer alvorlig.

– Dette er en stor næring, men det er både synd, rart og skammelig at yrket ikke har høyere status her i Norge, slik som lenger ute i Europa. Det vil jeg faktisk prøve å bidra til at det får.

– Viktigheten av yrket er vel udiskutabel. Det har vel de siste ukenes «lock down» av Norge bevist en gang for alle. «Ikke hamstre fiskeboller og dopapir – det er nok til alle. Vi får nye forsyninger», var jo et mantra.

– Og hvem kom med forsyningene? Jo - nettopp lastebilsjåførene. Det gjelder jo nesten alt som du og jeg kjøper. Vi er helt avhengige av lastebilene og de som kjører dem. Uten dem stopper Norge opp. Så enkelt er det, sier en tydelig engasjert Larssen.

Dette er bilen som startet stasjonsvogn-eventyret for Volvo

Et nettverk

– Men hva er din rolle midt oppi alt dette?

– Det er et prosjekt som heter «Livet på veien». Det er Volvo Trucks Norge som står bak. Det skal være en slags møteplass, med fokus på sjåførene. Ikke bare de som kjører Volvo, men alle, enten det er Scania, Man, Mercedes eller Volvo – det spiller ingen rolle.

– Gjennom «Livet på veien» ønsker jeg å bidra til å bygge kjennskap til den fantastiske bransjen disse sjåførene representerer. Formidle hvor bra folk dette er, hvor kreative de er, hvilket stort ansvar de har, hvilke gleder og utfordringer de møter på veien, og ikke minst formidle de mulighetene som finnes i den norske transportbransjen.

– Ønsket mitt med «Livet på veien» er at det skal bli en møteplass for alle transportarbeidere i Norge. Det er svært mange som kjører, men de fleste jobber alene. Her skal vi bli bedre kjent med hverandre og bransjen gjennom ulike webserier og ikke minst podkaster. Rett og slett et nettverk, der man treffer likesinnede, forteller Jan Erik.

Så langt har det blitt fire podkaster og flere kommer.

– Det er ikke bare jeg som snakker. Tommy Rustad, som de fleste kjenner som racerbilsjåfør, er også lastebilsjåfør. Hen er gjest i en av podkastene og det kommer flere ulike og spennende gjester, lover Jan Erik.

Fokus og konsentrasjon

– Og midt oppe i alt dette her holder du på å ta lastebil-lappen?

– Ja, akkurat det blir en webserie. Grunnen til at jeg gjør det, er at jeg må bygge kjennskap til det jeg jobber med. Dessuten skal du ikke se bort i fra at det kommer lastebil-tester etter hvert også.

– Nå som du er i gang – hvordan er det å kjøre lastebil da?

– Hi-hi ... Jeg føler meg litt som en elefant. Alle andre blir så små. Jeg opplever å ha fått en voldsom respekt for mine medtrafikanter når jeg kjører vogntog på 60 tonn. Jeg må liksom «trå forsiktig» så jeg ikke tråkker på noen. Alle andre blir jo små kryp. Kryp jeg ikke vil skade, om jeg kan si det på den måten ...

– Det kreves mye fokus og konsentrasjon. Men det er også deilig. Kreftene er voldsomme når du for eksempel tar bakkestart, du kjenner hele bilen vrir seg av momentet i motoren. Det er kult, altså!

– Ellers er jeg overrasket over komforten og stillheten i hytta. Utviklingen har vært enorm de siste årene. Her er det rom for ettertanke og filosofering når man sitter og kjører. Eller kanskje høre på en podkast. For eksempel om livet på veien – den har jeg hørt skal være kjempebra skjønner du. Hi-hi-hi!

Vil du bli bedre kjent med Jan Erik, les mer her.

