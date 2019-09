Det beste fra fotballøya

Vokalisten Claire Martin og gitaristen Jim Mullen tilhører avgjort Premier League når det gjelder engelske jazzmusikere. Her møter vi dem i en hyllest av gitarikonet Wes Montgomery.

Hadde Claire Martin (52) og Jim Mullen (73) vært født på den andre sida av Atlanterhavet, så hadde de vært verdensstjerner på jazzhimmelen. Siden de hører hjemme på Brexit-øya så må de ta til takke med solid oppmerksomhet på hjemmebane og til dels i resten av Europa. Slik er det dessverre, men kvaliteten står det uansett ikke på.

Martin har, som blant andre saksofonist Tommy Smith, fått hedersutmerkelsen OBE av Dronning Elizabeth. Det sier for så vidt ikke så mye om hvor bra hun synger, men det gjør i alle fall denne hyllesten av Wes Montgomery (1923-68) - kanskje den mest groovy gitaristen som har besøkt Tellus. Hans usedvanlig personlige teknikk der han benytta seg av tommelen i stedet for plekter - han la visstnok om fordi naboene klaga over bråk når han øvde med plekter - ga spillet hans en helt spesiell varme. Ikke mange har fulgt i hans fotspor, men Jim Mullen, som også har ei rockekarriere blant annet sammen med Brian Auger og Average White Band bak seg, har gjort det og det strømmer også varme ut av spillet hans.

Hvordan samarbeidet har oppstått vet jeg ikke, men sammen med seg har de to engelskmennene tre utmerkede dansker. Mads Bærentzen trakterer pianoet, Kristian Leth spiller trommer og bassansvaret tar Thomas Ovesen seg av. Bortsette fra Leth, som vi etter hvert kjenner godt her hjemme for sitt elegante og ustanselig swingende trommespill, er de andre nye navn for meg, men de passer utmerket inn i dette musikalske universet.

Vi blir servert elleve låter som mange vil nikke gjenkjennende til. Ballet blir åpna av Montgomerys «Road Song» og blir fulgt av en rekke standardlåter som «Polka Dots and Moonbeams», «´Round Midnight», «Goin´ Out of My Head» og «The End of a Love Affair» - krydra med andre Montgomery-låter, både av Wes og hans bror Buddy. Alt swinger og groover i Wes Montgomerys ånd og det er flott at hans arv blir tatt vare på på et så strålende vis av glitrende musikanter som Martin, Mullen og deres danske vanner.

