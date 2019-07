Skal det være skikkelig ferie må man ha ferie etter ferien med barn.

Du har kanskje sagt det selv.

I det minste har du hørt noen andre si det. Enten det er venninner, noen ved siden av deg på stranda eller på dagligvarebutikken.

Det blir ikke ordentlig ferie med barn.

Det er tull. Vås. Det baserer seg muligens på en oppfatning om at ferie omhandler å sitte velplassert i en eller annen fluktstol med en alkoholenhet i hånda. Ferie er egentid. Uten forstyrrelse. Uten at dine egne barn spør om du vil spille fotball, gå en tur på stranda eller bevege deg.

For ferie det er å slappe av. Kose seg. Spise masse potetgull. Drikke en øl i ro og fred. Like noen ekstra bilder på Instagram.

En ordentlig ferie er ikke å stå i kø for å kjøre sjørøverskute eller kjøpe softis. Ordentlig ferie er å stå i polkø for å kjøpe hvitvin. Det er å bruke minst mulig solkrem for å bli brunest mulig før man kommer tilbake på jobben.

En jobb hvor man kan fortelle om hvor slitsomt det var med ferie med barna, og hvor deilig det var med barnefri den ene kvelden du var ute med venninner eller noen kamerater.

Selvfølgelig er det lov å bli sliten.

Barn er så aktive at skulle vi voksne vært i nærheten av samme nivå på bevegelser ville ingen av oss vurdert noen av slankekurene vi prøvde oss på før sommeren kom. Vi blir alle slitne. Det er naturlig. Selv går mine energidekk på felgen så mange ganger på ferie at det er knapt mulig å tenke seg at det er mulig å finne sengeparkeringen på kvelden

Samtidig er det greit å skrive opp på listene på mobilen din at med en gang du får barn forandrer livet seg. Barn elsker å leke, og elsker at du er med. Det betyr ikke at du må leke med dem hele tiden, men at hvis du skal leke med dem så gjør du ikke det samtidig som du sjekker Instagramfeeden din. Later du som merker barna det. Noen få minutter på gulvet med tegnestifter, bondegården, barbiedukker eller litt engasjement i Minecraftverdenen som minstemann har laget er en... investering. Som lønner seg hver gang.

Setter du så grenser, og forteller hva du skal gjøre så godtar barn det. Sier du ting som: Nå skal pappa sitte litt i solen og lese bok, vil du også det? Så er det sannsynlig at barnet ditt vil oppfatte det som å ha et valg om å være med deg, på det du vil, eller gjøre det man helst vil selv: Leke. Det er fullt mulig at din lesetid varer i noen få minutter, men det er hvor du setter listen som er avgjørende.

Ingen barn krever lekeland, sjørøvere, dyreparker og hopping på trampoline hver dag. Barn klarer seg med det de har, hvis de ikke får flere valg. Barn som kjeder seg er mye mer kreative enn du aner. De skal kjede seg. De skal finne på ting selv. De skal få lov til å være barn.

Husk rutiner. Legg forventningene der de skal være (i dag skal vi slappe av hjemme). Bruk tid sammen (du har mer av den). Gjør ting sammen (lag mat sammen, bruk tiden godt). De dagene hvor jeg selv husker det fungerer. De andre dagene blir gjerne kaos. Fordi man, jeg, har laget kaoset selv. Stort sett fordi jeg ikke har investert nok i tid med barna, på deres vilkår.

Nei, ferie etter at du har fått barn er ikke det samme som ferie før du fikk barn. Det er likevel ferie. Bare du som voksen har den rette innstillingen og holdningen til det. Holdningen og tanken du er nødt til å ha i hodet er at du ikke drar bort fra hverdagen, familien. Du tar med deg familien og hverdagens utfordringer utenom jobb, skole og barnehage ett annet sted. Kanskje blir du til og med mer sliten enn ellers. Selv har jeg feriedager hvor jeg er mer sliten enn etter de mest hektiske hverdagene.

Alle øyeblikk blir ikke magiske. Det vil skje ulykker. Minstemann vil søle is på den fine skjorta. Tenåringen vil ikke plutselig begynne å like mat hun aldri før har spist. Reglene må kunne tøyes. Det er greit å bruke støvler, skjørtet til storesøster og Kaptein Sabeltann-hatt på hamburgerbargen. Noen ganger.

Skal du klare å få skuldrene ned på et greit nivå må du slappe av og ta det med ro. Selv klarer jeg det i hvert fall nesten halvparten av dagene. De dagene blir de gode. De beste.

Og, nei, du trenger ikke en ferie etter ferien fordi du har hatt ferie med barn. Du trenger en virkelighetssjekk. For dette er den virkeligheten du er i.

Samtidig: Ta deg pauser. Det vil alle trenge. Kanskje skal bare mor eller far gå på butikken for å handle? Kanskje det er nok alenetid å gå en liten tur i resepsjonen for å å snakke om hjemreise eller utflukt. Eller bare en ekstra tur på butikken fordi du glemte alt du skulle kjøpe. Sleipt triks, men det fungerer.

Det er uansett ordentlig ferie. Med barn.

Så kan mor, far eller mor og far senere en gang dra på tur sammen med helt andre forutsetninger. En annen slags ferie.