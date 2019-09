Det ene spørsmålet Steve Jobs stilte sin sjefdesigner nesten hver dag

Skal vi tro Apples beryktede grunnlegger Steve Jobs, er det ett ord som mer enn noen annet tvinger fram suksess.

Da mangemilliardæren Warren Buffet fikk spørsmål om hva det er som skiller suksessrike mennesker fra andre, svarte han:

«Forskjellen på suksessrike mennesker og virkelige suksessrike mennesker, er at de virkelig suksessrike sier nei til nesten alt».

Apple-grunnlegger Steve Jobs hadde kommet fram til samme konklusjon. Han var så opptatt av å si nei at han stilte sine høyre hånd og sjefsdesigner Jony Ive år det samme spørsmålet nærmest hver dag:

«Hvor mange ting har du sagt nei til i dag?».

Sørget for fokus

– Det høres veldig enkelt ut, men det sjokkerer meg fremdeles hvor få mennesker som faktisk praktiserer dette. Det er vanskelig å gjennomføre, men det handler om fokus, forteller Jony Ive.

Ive var Apples berømte og berømmede designer gjennom mer enn 20 år. Tidligere i 2019 forlot han overraskende Apple for å starte sitt eget selskap Lovefrom.

I et sceneintervju under Vanity Fair-konferansen New Establishment Summit i 2014 forteller han om tre av viktigste tingene Steve Jobs lærte ham før han døde i 2011.

Ive forteller at Jobs er den soleklart mest fokuserte personene han har møtt i sitt liv, og det gjennomsyret alle deler av livet hans. Å si nei skapte fokus på det som det var viktig å si ja til.

– Fokus betyr å si nei til noe som du med hver eneste celle i kroppen synes er en fenomenal ide. Det er det første du tenker på når du våkner om morgenen, men sier nei til fordi du fokuserer på noe annet.

LA GRUNNLAGET: Steve Jobs fotografert for et bilde av ham selv og makker Steve Wozniac mens de utvikler en av de første maskinene som skal legge grunnlaget for teknologigiganten vi kjenner i dag. Jobs døde 5. oktober 2011, han ble 56 år gammel. Foto: Paul Sakuma (AP Photo / NTB Scanpix)

– Knepet fungerer uansett

Medredaktør Jeff Haden i Inc. trekker fram Steve Jobs mantra i en artikkel på businessnettsiden, og understreker at «det er en rekke ting du kan fylle dagen din med, men bare noen få ting som virkelig betyr noe».

Han skriver videre at knepet fungerer uansett hva du ønsker å oppnå suksess med.

– Ta gjennomtenkte, smarte, logiske, bevisste beslutninger om alt du gjør. Si ja til det som virkelig driver fram resultater. Si nei til alt annet.