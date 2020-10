Det er museår i 2020, men ikke i alle deler av Norge: – Det kan bli svært mange

Kan gi alvorlige konsekvenser for boligen din.

– Det viser seg at det er smågnager-år på Østlandet, men det er nok et regionalt fenomen, forteller zoolog ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman.

Det betyr likevel ikke at museår ikke kan oppstå i andre deler av landet, men ikke i år. Innlandet er et sted som gjerne plages av dette.

– Slike fenomen oppstår ofte der hvor forholdene er litt rolige. Ved kysten er det flere rovdyr og mindre snø, så vi får ikke samme bestandseksplosjoner, forteller Bøckman.

– Så lenge hodet kommer inn, smetter kroppen etter

I disse dager kan hus og hytter på Østlandet bli ekstra plaget av flere av våre musearter, som skogsmus, klatremus og markmus.

Mus trekker spesielt inn i huset i hull fra overgangen fra grunnmur til bekledning og spesielt på hushjørnene. De kan selvsagt smette inn verandadører og åpne vinduer også, men søker spesielt hull og sprekker.

Døde mus kan bli liggende i konstruksjonen og råtne. Foto: Anita Dalene

– Det viktigste du kan gjøre for å unngå å få mus inn i huset er å tette huset for små sprekker, forteller forteller Arnulf Soleng, seniorforsker ved seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.

– Det er snakk om veldig små åpninger, ned til sprekker på seks millimeter. Så lenge musehodet går inn, så sklir resten av kroppen inn, forteller han.

Slik unngår du å få mus inn i hus og hytte

Den beste og sikreste måten å unngå å få mus inn i huset ditt, er altså å tette inngangsportene for musa, som hull og sprekker.

– Det trenger ikke være kjempejobb å sikre huset mot mus, men det kan i noen tilfeller være en del hull som må tettes og da tar det tid. Det finnes blant annet musebørster, som ser ut som en stor flaskebørste som du legger mellom kledningen og grunnmuren, og da kommer ikke musa inn, sier Soleng.

Arnulf Soleng, seniorforsker ved seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Om du synes det er vanskelig å finne hull og sprekker i huset ditt, råder han deg til å søke hjelp av et skadedyrfirma som kan vise deg disse, og også kan bistå med å tette dem.

Når det er museår er det kjekt å bruke sommeren på å tette potensielle inngangsporter for musa. Hvis du begynner å tette hull nå kan det allerede være for sent.

– Da kan du tette musa inne, og da kan de dø i konstruksjonen og etterlate seg lukt.

Denne verstingen bør du unngå

En svært viktig ting du skal gjøre for å unngå å få mus i hus, er å fjerne matkilder som tiltrekker mus og rotter.

– I utgangspunktet er smågnagere frøspisere. Mating av fugl med frø er en versting, og kan sørge for at du ikke bare får besøk at mus, men det kan også gi deg rotteplager dersom du bor i urbane strøk, forteller zoolog Bøckman.

Derfor anbefaler blant annet FHI at hvis du skal mate småfugl så legg ut fuglefrø og fuglemat i god avstand fra boligen, og aller helst i et skogområde i nærheten av boligen.

Når du først har fått musa inn i huset eller hytta, går de ikke ut før det er vår. De kan smette ut for å finne mat, men da kommer de fort inn igjen.

– Har du fått dem inn må du nesten fange dem. Den gode nyheten er at disse ville, norske musene er veldig nysgjerrige, og da er det lett å fange dem i musefeller, det er en sikker vinner, forteller Soleng i FHI.

Slik oppdager du at du har mus i hus

– Hvordan oppdager man først at det er kommet mus inn i hjem eller hytte?

– Det spørs hvor de kommer inn. Kommer de rett inn i oppholdsrom vil du finne avføring og at de har gnagd på ting som stearinlys og frukt som ligger fremme, forteller Soleng.

I de aller fleste tilfellene er de i konstruksjonen og ikke i oppholdsrom.

– Hvis de er inne i konstruksjonen, som veggene for eksempel, så kan det være at du hører tassing, at de løper rundt eller klatrer i veggene, fortsetter han.

Dette bildet viser skader etter at mus har hatt «fest» på isolasjonsmateriale og andre godbiter i ei hytte. Hele gulvet måtte brytes opp for å få bort muselort og døde dyr. Foto: Gjensidige

– Så er det en del som begynner å kjenne lukt når mus dør. Noen dør naturlig og man vil kjenne en søtlig, råtten lukt, forteller Soleng.

De norske musene formerer seg ikke inne, men kommer bare inn for å overvintre.

– Men de færreste vil ha de inn, for de kan gjøre stor skade, og er det museår kan det være mange mus som vil inn i hjem og hytte, forteller Soleng.

Kan sørge for vannlekkasje og brann

Tennene til mus vokser og vokser, og må derfor slipes ved å gnage. Det kan gi alvorlige konsekvenser.

– De har en tendens til å gnage på alt inventar fra møbler til klær, men de gnager kan også på eksempelvis vannrør og ledninger. I verste fall kan det bli brann eller vannskader, forteller Soleng.

Dessuten kan musa ødelegge isolasjonen du har i vegger og tak, og sørge for at det blir kuldebroer.

En ting mange frykter er nettopp det at mus kan føre med seg sykdom.

Soleng forteller at klatremus kan overføre musepest fra Narvik og sørover, og nord for Narvik er det mest sannsynlig rødmus som gjør det.

For å unngå å bli smittet av virus som musen kan bære med seg, er det blant annet svært viktig å ikke feie opp muselort, for da kan viruset virvle opp med støvet.

Muselort bør fjernes med en våt klut, og du kan gjerne bruke hansker og munnbind når du gjør det, for å være på den sikre siden.

Derfor er det museår i 2020

Grunnen til at det oppstår museår skyldes at flere faktorer slår til samtidig.

– Det må ha vært godt snødekke forrige vinter slik at mange mus overlever vinteren, og passe med varme og regn på forsommeren slik at det er godt med mat til dem, forteller Petter Bøckman.

Petter Bøckman er zoolog ved Naturhistorisk museum. Foto: Naturhistorisk museum/UiO

– I tillegg må det ikke har vært for mye mus og insekter som har beitet på vegetasjonen de par foregående årene. Når planter blir beitet mye på lager de anti-beitestoffer som gjør dem vanskelige å fordøye for musene, forteller han og legger til:

– Når det kommer mange sånne faktorer samtidig på én gang så gjør kombinasjonen at får du en eksplosjon av mus, fortsetter han.

