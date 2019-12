Det finnes fem kjærlighetsspråk: - Mange par vil nok få seg en a-ha opplevelse

«Kjærlighetsspråk» høres litt kleint og klisjéfylt ut, men hvis dere bestemmer dere for å lære hverandres språk, er premien stor.

Hva blir du mest glad for: At kjæresten din kommer med en kopp kaffe til deg på senga eller at du får en bukett roser?

Og når føler du deg mest verdsatt, når kjæresten din sier «jeg elsker deg» eller når du får en god klem mens dere står og lager middag?

Dette er spørsmål mange, selv de som har vært i parforhold i mange år, ikke har tenkt noe særlig over. Og de som kanskje vet hva de ville svart, blir kanskje usikre når vi snur på spørsmålene:

Hva blir kjæresten din mest glad for: Kaffe eller roser? Og trenger egentlig kjæresten din at du faktisk sier «jeg elsker deg», eller er det viktigere med en god klem?

Faktum er at du bør tenke over dette. Din intuitive måte å vise kjærlighet og omsorg på, kan nemlig være helt annerledes enn din kjærestes.

Ifølge Frøydis Lilledalen, psykologispesialist og parterapeut, kan mange par få en a-ha opplevelse når de innser at de ikke kommuniserer med samme «språk».

- Mange prøver etter beste evne å vise partneren at man bryr seg, men opplever ikke å få ønsket respons. Noen går også og venter på kjærlighetserklæringer som allerede er der, men som man bare ikke oppfatter.

PSYKOLOG OG SAMLIVSTERAPEUT: Frøydis LIlledalen oppfordrer alle til å lære seg sitt - og kjærestens - kjærlighetsspråk. Foto: Privat

Fem kjærlighetsspråk



På fagspråket kaller man det «kjærlighetsspråk». Kleint, men samtidig relativt beskrivende, fordi det handler altså om måten man kommuniserer kjærlighet på.

- Kjærlighetsspråk er i praksis vår intuitive måte å vise hengivenhet på. Og hvis man har helt ulikt språk, uten å vite det, kan ganske mye hengivenhet gå en hus forbi, sier Frøydis Lilledalen, psykologspesialist og parterapeut, til Nettavisen.

I boka «Kjærlighetens fem språk», definerer forfatter og parterapeut Gary Chapman de fem «hovedspråkene»:

1. Tid til hverandre

Det kan oppleves som sårende hvis kjæresten din ønsker å tilbringe mindre tid med deg enn det du gjør, men det trenger ikke å bety at kjæresten din ikke er like glad i deg. Sørg for at tiden man faktisk tilbringer sammen er god, uten distraksjoner og unødvendig småkrangling.

2. Tjenester

Her er det hovedsakelig snakk om små hverdagstjenester, som å lage middag, koke kaffe på morgenen eller ta oppvasken. Hvis dette er ditt primære kjærlighetsspråk, oppleves disse tjenestene som bevis på at kjæresten din er veldig glad i deg.

3. Fysisk nærhet

De aller fleste liker å få en klem av kjæresten sin, men noen krever mer nærhet enn andre. Hvis fysisk nærhet er ditt primære kjærlighetsspråk, er det slik du kjenner på kjærlighet - via kos, klem og kyss.

FYSISK NÆRHET: Hvis fysisk nærhet er veldig viktig for deg, kan det tenkes at det er ditt kjærlighetsspråk. Foto: Getty

4. Gaver

Noen blir veldig glad over å få blomster eller andre gaver i hverdagen. Det trenger ikke å bety at man er materialistisk, men disse gavene blir et symbol på kjærlighet

5. Anerkjennende ord

Komplimenter, støttende ord eller kjærlighetserklæringer av type «jeg elsker deg» eller «du betyr så mye for meg» er noe de fleste liker å høre fra kjæresten sin. Men hvis ord er ditt primære kjærlighetsspråk, trenger du å høre det oftere enn gjennomsnittet.

Hvorfor er det så viktig?

Hvis du ikke vet hva ditt kjærlighetsspråk er, kan du ta testen her. Men som nevnt, er det minst like viktig å kjenne til din kjærestes kjærlighetsspråk.

La oss si at ditt primære kjærlighetsspråk er ord, mens din kjæreste er mest opptatt av tjenester. Når du får kaffe servert på senga, tenker du kanskje ikke over at det er kjæresten din sin måte å vise kjærlighet på. Du blir i stedet lei deg over at kjæresten knapt responderer når du sier «jeg elsker deg», mens kjæresten din tar det som en selvfølge og kjenner fortsatt på skuffelse over manglende respons på kaffekoppen.

- Hvis man kjenner hverandres foretrukne «språk», kan du få i pose og sekk. Du kan gi det partneren trenger for å føle seg verdsatt, samtidig som du kan få bekreftelse på en måte som er viktig for deg, sier Lilledalen.

- Er det en fordel å ha samme kjærlighetsspråk?

- Det er selvsagt en fordel fordi det blir lettere å både forstå og bli forstått, men det er slett ingen forutsetning å ha samme språk for å få det godt sammen, sier Lilledalen.

Unngå vanlig felle

Det er nemlig fullt mulig å lære hverandres kjærlighetsspråk, men det krever mer innsats enn man tror, sier psykologen.

- Det er rett og slett mest naturlig for oss å vise kjærlighet på vårt eget språk. Skal et nytt språk læres, må man tåle og orke å gjøre noe som i starten muligens føles litt kleint, sier Lilledalen, og gir et eksempel:

- Dersom den ene parten i et forhold har fysisk nærhet som sitt primære språk, og kjæresten synes det kjennes unaturlig å stryke og klemme «i tide og utide», så må man prøve seg fram, Ikke minst, må man være rause når den andre forsøker.

Det er viktig å ligge unna den såkalte «anklagerfellen», advarer Lilledalen.

- Unngå å presenter dine ønsker som krav eller skuffelser. Få blir kjempeinteressert i å legge vekk mobilen eller kjøpe blomster hvis meldingen er «du er alltid stuck foran den forbanna skjermen» eller «kunne du ikke bare for én gangs skyld kommet hjem med en kvast»?

Fortell heller hva kjæresten din kan gjøre for at du skal føle deg elsket og satt pris på, og vær tålmodig med hverandre i prosessen.

Premien er nemlig stor:

- Det ligger mye potensiell bra parøyeblikk i å kjenne til hverandres kjærlighetsspråk. Det blir blant annet lettere å tolke den andres atferd i beste mening, sier Lilledalen, og avslutter: