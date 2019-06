Det opprinnelige

Stemma og tromma er vel mer eller mindre urinstrumentene. Her møter vi den amerikanske duoen Voicehandler med et slikt utgangspunkt.

Fra tid til annen er det en sann befrielse å kaste seg ut på 70.000 favners dyp, la seg utfordre og oppleve musikk man ikke ante fantes og ikke ante at man hadde «behov» for. Voicehandler hører hjemme i den kategorien.

Heule har vi møtt her hjemme tidligere i bandet Sult sammen med Guro Moe og Håvard Skaset. De som har hatt gleden av å møte Sult-universet vet at vi snakker om musikk et godt stykke bortenfor de mest opptråkkede stiene.

Slik er det også med Voicehandler. Sammen med kona Danishta Rivero tar den California-baserte duoen oss med på en utflukt basert på tre liveopptak fra 2017 som enkelt og greit har fått opptaksdatoene som titler. Det er for så vidt helt greit - dette er tilstandsrapporter fra noe som skjedde akkurat der og da.

Heule benytter et ganske tradisjonelt trommesett, men på et unikt vis. Sammen med Riveros stemme- og elektronikkbruk - tenk gjerne i retning Maja S.K. Ratkje - så blir det ei lydreise ulikt det aller meste annet som har kommet eders vei.

»Light from Another Light» er noe helt for seg sjøl, langt bortenfor tradisjonell melodikk, rytmikk og harmonikk. Er du der at du trenger ei ny musikalsk eller intellektuell utfordring, så skal du ikke se bort fra at Voicehandler kan være noe for deg.

