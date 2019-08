Det sjarmerende og morsomme gårdsspillet Farmington

Farmington er spillet som gir deg gårdsfølelsen, uten å måtte streve rundt på jordet.

Farmington er et underholdende og søtt farmingspill. Du starer med en låve, et raffineri og en butikk. Gården din får du opp og frem ved å gro planter og oppfostre husdyr. Her kan du plante både korn, sukkerrør og frukt, med mer, som du kan selge i butikken din. Det du høster kan du også raffinere til nye produkter, som for eksempel sukker, mel og juice.

I butikken får du bestillinger på råvarer og produkter. Å fullføre bestillingene dine gir deg poeng og mynter som vil gi deg flere muligheter i spillet. Til å begynne med er det enkle ting som korn og mel, og blir mer komplisert etter hvert. Da må du kombinere hva du dyrker, og tenke strategisk på hvordan du skal få til bestillingene dine mest effektivt. Jo mer man får å trikse med, jo mer krevende og gøy blir det.

