Dette avslører hvor tiltrekkende du er: – Stemmen kan si mer enn et stillbilde på Tinder

Det er flere faktorer som avgjør hvor tiltrekkende du er. Bildet på tinder er mindre viktig.

Når vi snakker om noen vi er veldig tiltrukket av, så fokuserer vi gjerne på utseende.

Vi forteller om kroppsfasong, hår, øyne og smil. Snakker om utstråling og glimt i øyet. Går i detalj på enkelte trekk vi finner ekstra tiltrekkende, som måten vedkommende smiler eller beveger seg på.

Oppsummert er alt dette avgjørende for hvorvidt man blir tiltrukket av noen eller ikke. Så er det klart at tiltrekning ikke er nok til å bære et langt forhold, men samtidig skal man ikke undervurdere tiltrekningskraften.

– Det er en sterk kraft, som driver oss fremover og inn i forelskelsen. Mange kan oppleve å miste seg selv litt, sannsynligvis fordi tiltrekningskraften trolig er ganske primal, sier psykolog Marius Stavang.

I realityserien «Love is blind», eller «Kjærlighet gjør blind», gjør produsentene et forsøk på å bevise at utseende ikke trenger å bety så mye når vi skal velge en kjæreste. Deltakerne blir nemlig forelsket uten å ha sett hverandre. De prater sammen i båser adskilt av en vegg, og forlover seg før de i det hele tatt møtes.

Noen av parene er ennå sammen i dag, og mener bestemt at de lykkes i å bevise at kjærlighet faktisk gjør blind fordi de har forelsket seg uten å vite om de synes hverandre var fysisk attraktive eller ikke.

Psykolog Stavang mener imidlertid at det er en noe naiv tankegang.

Han har sett hele serien, og kjøper ikke konklusjonen om at de lykkes fordi de tilsynelatende eliminerte utseende-faktoren.

– Vi tenker at attraksjon baserer seg på det du ser, som utseende og bevegelse, men det er mange andre sansemonitorer som spiller inn: Stemme. Lydnivå. Lukt. Berøring. Alt dette er med på å bestemme hvor attraktive man er, sier Stavang.

Alle damene vil ha samme mann

Tidlig i serien, lenge før deltakerne får se hverandre fysisk, er det én mann som skiller seg ut og blir kjempepopulær blant damene.

Matt Barnett er selvsikker, morsom, flørtete og avslappet. Faktisk såpass avslappet at han ligger henslengt på gulvet i shorts og t-skjorte under datene. Han tøyser og erter jenta som sitter på andre siden av veggen, og hun ler høyt tilbake.

Innimellom drar han frem en ukulele og spiller litt, og alle jentene responderer som ventet:

De fniser, tvinner håret, ser ned og blir veldig, veldig betatt.

– Objektivt sett er han den kjekkeste av de mannlige deltakerne, og det var også han det var tøffest konkurranse om. Tilfeldig? Neppe, sier Stavang.

I løpet av kort tid er det tre damer som konkurrerer om Barnett. Ingen av de andre gutta er i samme situasjon.

Barnett synes det er vanskelig å velge, naturligvis. Men han er vant til å være i denne situasjonen, faktisk så er han litt lei av det.

Det er Amber som til slutt går seirende ut av konkurransen. Når Amber og Barnett møtes for første gang, blir de umiddelbart tiltrukket av hverandre.

De sier de er lettet, for de visste tross alt ikke hvordan den andre så ut. Stavang tror egentlig de visste veldig godt at de ville være tiltrukket av hverandre.

– Du trenger ikke se Barnett for å skjønne at han er attraktiv, det hører du ganske raskt. Damene plukker opp på mange clues her, som gjør at de skjønner at det mest sannsynlig sitter en kjekk mann på andre siden av veggen.

Stavang mener Barnett demonstrerer en rekke egenskaper kvinner typisk finner tiltrekkende:

Han er selvsikker og avslappet, samtidig som han er kul og fremoverlent.

Han er tilsynelatende trygg på sin egen attraksjon, er selvironisk og morsom på en litt cocky måte. Han er ikke redd for konsekvensene av å flørte og tulle med jenta som sitter på andre siden av veggen.

Han forteller historier om seg selv på en måte som gjør at damene skjønner at han er vant til å være ettertraktet.

Han er initiativrik, men ikke desperat.

Positiv feedback gir selvtillit

Barnett og Amber finnes i mange versjoner rundt omkring i verden. Forskning viser at når det kommer til dating, så er det gjerne de samme menneskene som er populære - uavhengig av arena.

Altså: Er du populær på byen, er du også populær på Tinder. Dette handler ikke nødvendigvis bare om utseende, men om selvsikkerhet og utstråling.

LES OGSÅ: Fungerer egentlig Tinder? Det har NTNU-forskere funnet svaret på

Den selvsikkerheten som Barnett tør å vise, kommer nemlig av erfaring. Han har erfart mange ganger at damer er interessert i ham, og denne selvsikkerheten drar han med seg videre.

På samme side er Ambers selvtillit avgjørende for å gå seirende ut av konkurransen. Hun sier selv at hun er vant til å få det som hun vil, og det får hun også denne gangen.

– Vi får kontinuerlig feedback på hvor attraktive vi er, gjennom sosialisering og dating. Tilbakemeldingene avgjør hvor trygg du blir på deg selv, og den selvtilliten tar du med deg videre, sier Stavang.

Aferdsbiolog Jens Andreas Huseby, som sitter i ekspertpanelet i Gift ved første blikk, snakker med deltakerne om akkurat dette. Det er nemlig en biologisk forklaring til at mange damer søker mot menn som Barnett, som virker selvsikre og trygge.

– Rent biologisk søker damer en forsørger, en som kan ta vare på familien. Denne mannen skal være en partner i å oppdra barna - ikke en byrde, men en støtte, har Huseby tidligere forklart.

Kvinner leter derfor etter en mann som utstråler selvsikkerhet og handlekraft, forklarer atferdsbiologen.

– Det som umiddelbart booster en mann på sjekkemarkedet, er å signalisere disse trekkene. Det kan han gjøre ved å være bevisst måten han beveger seg på; hvordan han smiler, går, sitter og møter blikk.

Derfor blir du skuffet av Tinder-daten din

Mange har kanskje opplevd å gå på Tinder-date med en person de synes var attraktiv på bildet, men som de har null kjemi med i virkeligheten.

I motsetning til hva mange tror, er ikke stillbilder av mennesker nødvendigvis det som best avslører hvor attraktiv noen er. Et stillbilde sier ingenting om stemme, sjarm eller måten man beveger og fører seg på.

Stavang forteller at stemmen faktisk kan kan avsløre mye mer om en person enn hva et bilde gjør.

– Stemmen signaliserer enormt mye informasjon. Forskning viser at menn foretrekker kvinner med lyse og feminine stemmer, mens kvinner foretrekker dype stemmer på menn. Når vi er tiltrukket av noen og ønsker å imponere vedkommende, så endrer vi gjerne stemmen vår.

Det finnes også studier som viser at stemmen sier noe om hvorvidt du har et symmetrisk ansikt, forteller Stavang.

– Dess mer attraktiv stemme du har, dess mer symmetri har du i ansiktet. Dette handler også om tilbakemeldinger du har fått i løpet av livet. Hvis du tidlig fikk høre at du var pen av utseende, tilpasset du kanskje stemmen din tidlig, nærmest for å passe til ansiktet, sier Stavang.

Helt til slutt kan vi avslutte med spørsmålet du kanskje har stilt deg selv mens du har lest denne artikkelen:

Er tiltrekning virkelig så viktig?

– Ja, i starten av et forhold så er det nok det - og spesielt i norsk kultur, sier Stavang, og avslutter:

– Vi ser jo at arrangerte ekteskap fungerer godt i andre kulturer, der forteller mange at de ble forelsket i hverandre over tid. Men i norsk kultur er det ikke sånn. Vi begynner gjerne med å ha sex, og ønsker oss tiltrekning før vi forplikter oss.