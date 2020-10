Dette bildet av Kim Kardashian West og søstrene vekker oppsikt: - Sender tanker og omsorg

Mysteriet om den «forsvunne armen» engasjerer på Twitter.

Kim Kardashian West har igjen fått anklager om å retusjere - eller «photoshoppe» - bilder hun legger ut. Denne gangen er det et bikinibilde på stranden under den kontroversielle bursdagsfesten på en privat øy, som vekker oppsikt. Kim Kardashian, som nylig fylte 40 år, står på stranden sammen med søstrene sine, Khloe og Kourtney Kardashian.

Men ifølge argusøyne i sosiale medier er det noe vesentlig som mangler på bildet: En del av Kims arm. Godt zoomet inn på bildet ser man ganske riktig at den høyre underarmen hennes ikke er synlig, der hun holder rundt søsteren sin.

«Å, nei! Kim har mistet en arm. Tanker og omsorg går til den forsvunne armen», er blant reaksjonene på Twitter, ifølge Daily Mail.

En annen skriver: «Hvor har armen til Kim Kardashian tatt veien? Litt grusom, gammeldags photoshop der, altså ...»

Det er dog svært godt mulig at «den forsvunne armen» skjuler seg bak bicepsen til søsteren Khloe - men i sosiale medier er det altså mange som anklager Kardashian West for å ha manipulert bildet slik at armen forsvant ...

Det er generelt sterke meninger om retusjering eller manipulering av bilder som deles av kjente personer eller influencere på sosiale medier. Kritikerne fastholder at at det er en uting å for eksempel skulle retusjere seg tynnere eller mer muskuløs enn man i realiteten er, fordi det skaper et usant bilde og kan bidra til for eksempel negativt kroppspress.

Den amerikanske countrysangeren LeAnn Rimes, som her til lands trolig er mest kjent for låta «how do I live» postet et ærlig nakenbilde av seg selv på Instagram torsdag kveld. Stjernen lider av hudsykdommen psoriasis, men har ikke vært plaget med utbrudd på over ti år, forteller hun til Glamour Magazine. Artisten var bare to år da hun fikk diagnosen.

Leann Rimes viser hvordan kroppen hennes ser ut når hun får utbrudd av hudsykdommen psoriasis. Foto: Leann Rinmes/Instagram

- Jeg gjorde alt jeg kunne for å skjule det. På scenen brukte jeg gjerne to par strømpebukser eller bukser, selv om det var 35 varmegrader. Under genseren min var magen min dekket av tykke skorper som gjorde vondt og blødde, avslører hun til magasinet.

Karlie Kloss og ektemannen Joshua Kushner venter sitt første barn sammen. Her fra Met-gallaen i 2019. Foto: Dia Dipasupil/FilmMagic (Getty Images)

Supermodell Karlie Kloss (28) venter sitt første barn sammen med ektemann Joshua Kushner, ifølge kildene til US Weekly. Paret har datet siden 2012 og ble forlovet i 2018.

Paret selv har foreløpig ikke kommentert den kommende familieforøkelsen.