Dette bruker Aylar poker-gevinstene til

Pokerspiller og dyreelsker Aylar Lie er selvskreven gjest i første episode av Dyrepodden som ble lansert denne uken.

Først og fremst som dyreelsker, men også som en av mine kjæreste venner. Vi deler et genuint engasjement for dyr og har hatt flere veldedighetsprosjekter sammen i utlandet, blant annet Libanon, Kypros og Hellas. Vi får også vite hva Aylar bruker poker-gevinstene til.

Alle har vi opplevd å miste noen vi er glade i, og alle har vi ulike måter å takle sorgen på. Savnet etter et kjæledyr, bestevenn og familiemedlem er et av temaene i den første episoden av Dyrepodden. Jeg, veterinær Aja Nafstad, snakker med norske kjendiser om deres forhold til dyr.

Aylar mistet sin hund Amada etter 14 år. I Dyrepodden snakker hun om hvordan hun taklet den enorme sorgen. Foto: (Foto: Privat)





Vi har alle et forhold til dyr

Aylar kan fortelle at hun hadde liten erfaring med dyr i barndommen. Hun var fascinert av dem, men også litt redd. Likevel har hun tatt dyrene under sine vinger og vi ser henne stadig snakke deres sak. Enten hun snakker om poker eller er profilert i media, nevner hun bestandig dyrene. Min interesse for dyr har jeg hatt så lenge jeg kan huske. Da jeg var liten hadde vi en katt som het Hamlet. Han hatet barn, bet meg til blods nesten hver dag og jeg elsket ham over alt på jord.

En podcast om dyr

Etter to tiår i rampelyset valgte Aylar å trekke seg helt tilbake og satse på en karriere som profesjonell pokerspiller. Hun stiller ikke opp på intervjuer lenger med mindre det handler om poker eller dyrenes sak. Dyrepodden er en podcast som ikke overraskende, handler om dyr, og da var jeg så helsdig å få med Aylar i den aller første episoden. I hver episode snakker jeg med en profilert, norsk person om deres forhold til dyr. Det blir quiz, avsløring av fobier, morsomme historier og kanskje noen triste.

Taklet sorgen ved å hjelpe andre

Etter 14 år med chihuahuaen Amada ved sin side, døde hun i armene til Aylar som følge av livmor- og bukhinnebetennelse. Selv om Amada levde et langt og ekstremt godt liv, etterlot hun seg et enormt tomrom. Hvordan skal man egentlig takle denne sorgen? Finnes det noen fasit? Som veterinær har jeg fått de underligste forespørsler av eiere som har mistet kjæledyrene sine. Alt fra gravstener og utstopping til kloning og golden retriever som pelskrage. Aylar forteller at hun taklet sorgen ved å engasjere seg og hjelpe hjemløse hunder.

Aylar og hennes kjæreste Albert Daher, har brukt store summer av sine pokergevinster på å finansiere veldedighetsarbeid for å hjelpe dyr. Aylar har stor suksess som profesjonell pokerspiller, blant annet ble hun Norges beste pokerspiller i 2018, uavhengig av kjønn og hun er rangert som en av verdens beste kvinnelige pokerspillere av Global Poker Index.

Som en del av disse prosjektene, har jeg jobbet som frivillig veterinær og sett mye elendighet som de fleste nordmenn ikke kan forestille seg. Jeg har behandlet hunder som har blitt flådd levende eller blitt helt kokende vann over og katter som har blitt stekt i mikrobølgeovnen. Dette er bare en brøkdel av den humanitære egoisme som råder på verdensbasis, men i Norge er vi privilegerte og heldigvis har de fleste her et sunt og respektfullt forhold til dyr.

Aylar og jeg undersøker en valp på Mashala Shelter i Libanon. Foto: Privat

Elendigheten kan føles endeløs og overveldende, men det hjelper å gjøre en innsats. Vi har gjort mye forebyggende arbeid som kastrering, sterilisering, vaksinering og parasittbehandling. Dette er forholdsvis enkle grep som kan bedre dyrevelferden betraktelig. Man trenger også noen solskinnshistorier for å holde motet oppe. Hunden Ben som ble skutt med hagle og Dondie som brakk begge bena som ung valp lever nå begge lykkelige liv i hver sin familie.

Jeg syr sammen en hund som har fått et stygt sår. Ofte har man lite fasiliteter og utstyr ute i felten. Foto: Kim Majdalani





Aylars reisetips

Når Aylar får spørsmål om fobier står kakerlakk høyt på svartelisten. Imidlertid kan hun fortelle at nettopp denne ubudne gjesten resulterte i en uventet oppgradering. Da en kakerlakk hadde funnet vegen inn på hennes hotellrom, kompenserte hotellet for ubehageligheten ved å oppgradere til en luksuriøs suite. Et godt reisetips å ta med seg. Aylars hund Siba er med henne på alle hennes reiser, men Aylar anbefaler ingen å gjøre det samme. Da livsstilen hennes endret seg, hadde hun valget mellom å ta med seg Siba eller omplassere henne. Det siste var ikke et alternativ siden Siba er en omplasseringshund med en vanskelig fortid og er veldig knyttet til Aylar. Det er mye styr og regler og veldig stressende for mange hunder å reise. Siba er heldigvis så liten at man kan ha henne med seg inn i kabinen.

