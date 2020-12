Dette er alle «Maskorama»-hintene

Hvem skjuler seg bak maskene?

NRK-programmet «Maskorama» har vist seg å være en stor suksess for statskanalen.

Etter første program for fire uker siden har seertallene bare økt, og forrige lørdag så over én million nordmenn direktesendingen. Med andre ord ser det ut til at norske tv-seere setter stor pris på konseptet - som går ut på følgende:

Åtte kjendiser skjuler seg under store, heldekkende kostymer, og går på scenen og fremfører en sang. Så er det opp til seerne og kjendispanelet - bestående av Jan Thomas (53), Marion Ravn (36) og Nicolay Ramm (31) - å gjette hvem som skjuler seg bak masken. Hver uke må en av deltakerne avsløre hvem de er, og ryker med det ut av konkurransen.

Les også: Kaley Cuoco måtte få sex-kurs av kollegaen: – Hva er det du driver med?

Halvveis i konkurransen

Til nå har fire av kjendisene måttet avsløre sin identitet, og det har dukket opp flere overraskelser.

Først ut var Gaupa, som viste seg å være Susann Goksør Bjerkrheim (50). Uken etter måtte Trygve Slagsvold Vedum (42) ta av seg Fugleskremsel-masken, før Puddelen ble avslørt som Mia Gundersen (59). Sist ut var den mystiske Enhjørningen, som Inger Lise Rypdal (70) skjulte seg under.

Les også: Løpestjernen hadde samboer da treneren fikk følelser for henne. I dag er de kjærester

Men hvem er de fire gjenværende kjendisene? Hvem skjuler seg bak Vikingen, Elgen, Trollet og Ravnen?

I denne saken har vi samlet alle hintene som er gitt til nå.

Vikingen

Vikingen har ifølge NRK vært med på mye rart og trives utenfor komfortsonen.

Vikingen elsker å erobre nye verdener.

Han ble som liten viking hjemme mens de andre dro på tokt, og måtte finne sine egne måter å oppdage verdener på. Da fant han et vindu til et annet univers.

Vikingen drar ofte tilbake til røttene for å ta del i mer tradisjonelle tradisjoner.

Han er aldri mer enn en setning unna.

Han har samlet trofeer, og opplevelsene strømmer på.

Har mange navn og har båret mange masker.

I sitt eldste yrke var han en slags oppfinner, i sitt nåværende yrke har han reist verden rundt og i sitt yngste yrke har han opptrådt for millioner av mennesker.

Vikingen har vokst opp i et hjem med mye støtte, og har fått bruke mye tid for å komme dit han er i dag.

Vikingen er vant til å underholde tusenvis av mennesker, og folk fulgte tidlig på hva han drev med.

Som liten var det ikke alltid like lett å skille mellom fiksjon og virkelighet, da tilbakemeldingene strømmet på fra begge verdener.

Kjendispanelet har foreslått flere potensielle navn til Vikingen, deriblant Cengiz Al, Thomas Hayes, Herman Dahl, Kevin Vågenes, Christian Ingebrigtsen, Alexander Rybak, Dennis Vareide, Didrik Solli-Tangen og Samuel Massie.

Les også: Influenseren (26) forsvant sporløst. Nå er hun funnet død og naken i en veikant

Elgen

Elgen beskriver seg selv som en sosial type som er glad i vennene sine og som elsker å danse.

Selveste statsministeren har sagt at hun skulle ønske hun hadde Elgens selvtillit etter å ha sett ham på den grønne scene.

Er en livsnyter som er med på alt som er gøy.

Tenkte at om Mads Hansen og Nicolay Ramm kan ha en musikkarriere, så kan Elgen også ha det.

Innså som ung at han elsket å underholde. Oppsøkte alt av muligheter for å være med der det skjedde.

Har fått tråkke opp sine egne veier, men har også lært mye av andre.

Er er veldig glad i musikk, og har flere ganger tatt ansvar for musikken og fylt dansegulvet med godt humør.

Elgen har alltid vært glad i sport og idrett, kan snakke om det i timevis.

Drømmen var å bli ballkunstner.

Har fått prøve seg på mange andre arenaer, både på sommer og vinter. Også foran kameraet. Likte spesielt godt sin «opptreden i blått».

Kjendispanelet mistenker foreløpig Einar Tørnquist, John Carew, Markus Bailey, Stian Blipp, Tix, Jan Gunnar Solli, Bernt Hulsker, Yosef Wolde-Mariam eller Tshawe Baqwa.

Trollet

Trollet er både dansetroll og konkurransetroll, og lever i drømmen.

Trollet har alltid hatt en drøm om å gjøre det hun gjør nå.

Hjemme går det ofte over stokk og stein, bare jobbing og søvn.

Trollet jobber for å få deg i godt humør. Venner, lek og jakten på kjærligheten har måttet vike for at Trollet har fått oppnådd drømmene sine.

Veldig glad i å ha et publikum. Lever for applaus og jubelbrøl.

Var nokså ung da hun begynte sin karriere.

Elsker å gjøre masse forskjellige ting og ikke låse seg fast i en retning.

Da hun var ung deltok hun både med ball og i vann, med dyr og bevegelser.

Å bli satt i en bås strider mot trollets natur.

Har jobbet seg opp fra gulvet til der hun er i dag. Alltid på søken etter neste vei og neste utfordring.

Får ikke alltid selv velge sine egne klær og frisyre.

Har alltid båret følelsene på utsiden av kroppen.

Trollet elsker jobben sin og den magiske følelsen når teppet går opp.

Elsker konkurranser. Har konkurranseinstinkt og drømmer alltid om å vinne.

Trollet er perfeksjonist, den største kritikeren er henne selv.

Kjendispanelet har hittil gjettet at enten Ulrikke Brandstorp, Cecilie Steinmann Neess, Tomine Harket, Tiril Heide-Steen eller Alexandra Rotan gjemmer seg bak Trollets maske.

Les også: Emilie Nereng skulle gjerne gjort én ting annerledes i livet: – Det er så vondt

Ravnen

Ravnen har bygget sine reir over hele kloden, men har nå slått seg ned i Norge med flokken sin.

I familietreet er det mange som likner Ravnen, noen flyr høyt og andre flyr lavt.

Hjemme hos ravnen har de samlet glitter fra hele verden, så når det ringes inn for seremoni tennes det en flamme i Ravnen, som flyr avgårde på tokt.

Mye tyder på at Ravnen har en tilknytning til Holmenkollen, da hun ofte står på toppen av Holmenkollbakken i videoene.Elsker å fly fra gren til gren for å få oversikt over hvor det glitrer.

Er i sitt ess omringet av de aller beste.

Har vært med lenger enn de fleste i sin gren, uavhengig av kjønn.

Elsker å komme tett på de store fuglene, og leker godt med dem om hun treffer i rett element.

Elsker konkurranser, trenger ikke være av det olympiske slaget.

På Ravnen har kjendispanelet gjettet mange idrettsstjerner, blant andre Marit Bjørgen, Anette Sagen, Helene Olafsen, Suzann Pettersen, Maren Lundby, Gro Hammerseng-Edin og Tora Berger. I tillegg har Nicolay Ramm lansert Tomine Harket som et alternativ, mens Jan Thomas har lurt på om det kanskje er Carola Häggkvist som er Ravnen.

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot