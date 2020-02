Dette er årets «Ex on the Beach»-deltakere

De nye deltakerne lover sex, fyll og enda mer drama i den nye sesongen av «Ex on the Beach».

Til våren er det duket for den tredje sesongen av det skandaleombruste realityprogrammet «Ex on the Beach».

Realitykonseptet som har høstet både kritikk og priser har i år flyttet innspillingen til eksotiske Pipa i Brasil.

Der skal de ni nye deltakerne tilbringe flere uker i luksus, og alt ligger til rette for både drama, romantikk og intriger.

Dette er årets deltakere:

Linn Wøyen Lenes

Alder: 20 år

Bosted: Bor i Oslo, kommer fra Horten

Yrke: Miljøarbeider

Instagram: @linnwoyenlenes

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Linn Wøyen Lenes er ifølge henne selv en sprudlende og glad jente fra Horten som nå bor i Oslo. Linn har meldt seg på «Ex on the Beach» for å oppleve noe nytt og bli kjent med nye mennesker.

Linn kommer fra en politisk engasjert familie, og har selv vært politisk aktiv. Dette tror hun kan komme godt med i deltakelsen i «Ex on the Beach».

– Det kan hende at det blir bruk for en del debattkunnskaper, sier Linn til Nettavisen da vi møtte henne i Brasil like før innspilling.

Utenom sin tidligere politiske karriere har ikke Linn lagt noen konkret strategi for sitt opphold inne på den luksuriøse villaen. Hun kommer til å være seg selv, en person hun er «ganske tilfreds med», som hun sier selv.

Linn er heller ikke så nervøs for hvilke ekser av henne som eventuelt vil dukke opp på stranda i løpet av oppholdet. Ifølge henne har hun vært helt ærlig med produksjonen og ikke unnlatt å oppføre en eneste eks.

- Hvordan ville en eks beskrevet deg?

- At jeg er veldig hyggelig og snill. Det er vel slik de fleste ville beskrevet meg. At jeg er real. Kanskje ikke så real overfor de «eksene» mine som jeg har ghostet, men stort sett tror jeg de har et positivt minne av meg, sier hun.

Remi Amundø

Alder: 26 år

Bosted: Sunndalsøra

Yrke: Prosessoperatør

Instagram: @remamu

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Remi Amundø beskriver seg selv som en veldig grei og veldig fin fyr. Han har store forventinger til årets sesong, uten å helt vite hva han har begitt seg ut på. Han har nemlig aldri sett noen tidligere episoder av «Ex on the Beach».

– Jeg aner ikke hva slags «Ex on the Beach»-deltaker jeg er. Jeg har aldri sett på programmet, ikke en eneste episode, sier han og mener at det kan være en fordel å spille med helt åpne kort.

– Det var ikke jeg som meldte meg på. De headhuntet meg, sier han og legger til at det trolig er en eks av han som har meldt seg på.

– Jeg har ikke avsluttet noen forhold på noe brå eller vond måte, så det kommer til å gå fint å få et gjensyn med noen ekser, mener Remi, samtidig som han understreker at han aller helst ikke vil se noen igjen.

- Hvordan ville en eks beskrevet deg?

- Fin fyr, som fortjener noe veldig bra. Det synes jeg i hvert fall selv, sier han.

Remi er lei av A4-livet og vil komme seg bort fra mørketiden i Norge. Det er grunnen til at han takket ja til programmet. Han har ingen planer om å bli en influenser når han kommer hjem. Likevel har han forberedt seg på en eventuell kjendistilværelse når han kommer hjem.

– Jeg er glad jeg ikke bor i Oslo, for der kommer det sikkert folk som vil ta bilder av deg hele tiden. Det blir man dritt lei av.

Pernille Gagnås

Alder: 21 år

Bosted: Bor i Oslo, kommer fra Fredrikstad

Yrke: Barista

Instagram: @pernillegagnas

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Det var etter en fuktig kveld på byen, fyllesyk hjemme på sofaen i Oslo, at Pernille Gagnås og en venninne bestemte seg for å sende inn en søknad til den tredje sesongen av «Ex on the Beach».

– Jeg tror vi kjedet livet av oss, og valgte å gjøre det, men det fikk meg hit, da. Det er gull, forteller Pernille til Nettavisen.

Den 21 år gamle Fredrikstadværingen beskriver seg selv som «den chilleste personen du noen gang kan møte» som ikke er redd for å si det hun mener, og tenker mest på seg selv.

– Jeg vil egentlig bare ha en opplevelse. Jeg vil ha et eventyr med gode fester og gode minner, sier Pernille til Nettavisen da vi møtte henne i Brasil.

For Pernille blir det ikke noe problem med å få et gjensyn med noen av eksene sine.

– Jeg har et ganske rolig forhold til alle eksene mine. Jeg tror det kommer til å gå fint, men jeg kommer til å bli sjokkert uansett. Men ikke negativt sjokkert, sier hun og legger til:

– Jeg har ingenting uoppgjort med noen av eksene mine. Jeg kommer til å dele på alle sammen. Jentene kan få lov til å kose seg!

- Hvordan ville en eks beskrevet deg?

- Morsom, håper jeg. Jeg liker i hvert fall å tro at jeg veldig morsom. Også at jeg er chill, veldig hyggelig, veldig snill og at jeg oppfører meg pent.

Håvard Skansgård

Alder: 24 år

Bosted: Trondheim

Yrke: Elektriker og bartender

Instagram: @hskansgaard

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Håvard Skansgård er blant deltakerne som har forberedt seg godt til deltakelsen av «Ex on the Beach». Han har nemlig sett alt av tidligere episoder, og er klar for å sjokkere TV-seerne enda mer.

– Men jeg kommer til å være meg selv, jeg kommer ikke til å bygge en karakter på grunnlag av tidligere deltakere, men jeg skal nok lage nok TV til at jeg kan være der lenge, sier han til Nettavisen.

Ifølge ham selv blir han en «Ex on the Beach»-deltaker som bidrar med god stemning og sine ferdigheter med å styrte øl og annen alkohol. Han har derimot ikke meldt seg på programmet i håp om det skal oppstå noe romantikk.

– Det hender at det kan bli litt drama med damer og sånt. Jeg går ikke inn for å finne noe kjærlighet. Da kunne jeg heller meldt meg på «Love Island», sier Håvard og legger til at han imidlertid ikke utelukker sex på TV.

– Jeg går ikke inn for å ha sex på TV, men det kan jo skje.

For Håvard sin del kan det imidlertid vente litt drama om en av eksene hans kommer inn.

– Det er kanskje et par stykker som det kan bli litt drama med, men det hadde vært gøy det og, sier han uten å ville røpe hvorfor.

– Hvordan ville en eks beskrevet deg?

– Jeg er generelt en snill gutt, egentlig. Jeg tar vare på damer, bort sett fra de damene jeg ikke vil ha.

Ariel Søyland

Alder: 27 år

Bosted: Bor i London, kommer fra Sortland og Tyrkia

Yrke: Modell

Instagram: @arielsoylandos

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Ariel Søyland er det sikkert flere som kjenner igjen. For syv år siden var hun deltaker i realityprogrammet «Paradise Hotel», og nå gjør hun altså realitycomeback i «Ex on the Beach».

Søyland tror ikke at en tidligere realitydeltakelse er en fordel inn i dette konseptet.

- Jeg har ikke forberedt meg noe særlig, annet enn at jeg måtte handle inn en del klær, fordi jeg opererte rumpa mi for bare en måned siden, sier hun og understreker at hun har fått godkjennelse av kirurgen om at alt har grodd fint.

-Bort sett fra det har jeg egentlig ikke forberedt meg noe særlig. Men jeg tror dette blir veldig gøy, sier hun.

Ariel Søyland har imidlertid en klar plan for sin deltakelse i den nye sesongen av «Ex on the Beach».

- Jeg tenker det er bra for business. Jeg jobber som modell og da tenker jeg flere følgere, flere jobber, mere penger, sier Søyland ærlig til Nettavisen da vi møter henne i Brasil bare dager før innspilling.

John Sammol Kemi

Alder: 24 år

Bosted: Bor i Tromsø, kommer fra Karasjok

Yrke: Student

Instagram: @johnsammol

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

John Sammol Kemi fra Karasjok har én plan for oppholdet sitt på «Ex on the Beach»: Å bli husket som «den morsomme samen».

Med en joik og noen fraser på samisk introduserer han seg selv for Nettavisen.

– Jeg mener genuint at Norge fortjener å se meg, sier han uten noen spesifikk grunn.

I motsetning til de andre deltakerne er det flere ekser han har unnlatt å fortelle produksjonen om. Ikke fordi han ikke vil se dem igjen, men fordi han rett og slett ikke husker alle.

– Jeg har ligget med rundt 200 stykker, sier han.

– Hvordan ville en eks beskrevet deg?

– Sikkert ubesluttsom og litt vanskelig å ha med å gjøre. Jeg har fortsatt ikke møtt en jente som jeg prioriterer foran øl og gutta. Jeg trives best der, sier han og er enig i den beskrivelsen.

Ifølge John er han ikke noe forholdsmenneske, men utelukker likevel ikke å finne drømmedama på «Ex on the beach».

– Drømmedama er slank og fin. Alle er egentlig fine på hver sin måte, men personligheten må klaffe, legger han til.

Sandra Sophia Fjeldberg

Alder: 20 år

Bosted: Askim, halvt serbisk

Yrke: Butikkmedarbeider

Instagram: @sandrafjeldberg

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Sandra Sophie Fjeldberg har tre forventinger til årets «Ex on the Beach»-sesong: «At alle har det gøy, at alle fester hardt og at alle er venner til en viss grad».

20-åringen fra Askim legger nemlig ikke skjul på at hun håper på at det vil oppstå litt dramatikk inne på villaen, og kan røpe at hun har mye uoppgjort mellom flere av eksene sine.

– Det kan bli veldig spennende. Jeg er ikke slem, jeg har bare ikke noe til overs for eksene mine. Det er noen det er litt dårlig stemning med, men heldigvis ikke alle.

– Hvordan ville en eks beskrevet deg?

– For en møkkakjerring, ler Sandra.

Selv beskriver Sandra seg som en blid jente som kan tilby mye liv til denne sesongen av «Ex on the Beach».

– Og kanskje litt sex, legger hun til.

– Man skal aldri si aldri. Det er jo helt naturlig. Alle har sex.

Øystein Paul Lihaug

Alder: 22 år

Bosted: Bergen

Yrke: Telefonselger og hjelpepleier

Instagram: @solbeerg

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Øystein Paul Lihaug er det man kan kalle en brautende bergenser. Han har ikke fortalt noen hjemme at han er reist til Brasil for å være med i den skandaleombruste serien.

– Pappa tror jeg jobber som telefonselger her nede, ler Øystein.

Utenom det er det altså ingenting den 22 år gamle bergenseren holder tilbake på, og ifølge han blir det et rent kaos inne på årets «Ex on the Beach»-villa.

– Dette kommer til å bli helt forbanna sykt, dette er så meg. Vi skal feste, kose oss og drikke oss drita, mener han.

Tidligere i «Ex on the Beach» har deltakerne skapt store overskrifter med sexskandaler. Selv om Øystein ikke legger skjul på at det skal bli like mye sex i år, er det imidlertid ikke det han vil overraske seerne med.

– Det har handlet veldig mye om sex, og jeg synes at det ikke bare skal handle om det. Det skal handle om alt annet: danse, pranke, fise på folk, tisse i bassenget og dingle med pikken, sier han.

Også Øystein er ikke fremmed for at det kan oppstå litt dramatikk når en av eksene hans sjekker inn.

– Jeg har skrevet ned alt. Jeg gir en god faen. Det er noen jeg håper ikke kommer inn, men man får gjøre det beste ut av det.

– Hvordan ville en eks beskrevet deg?

– De hadde beskrevet med kjærlig, stein syk i hodet og en fin fyr. Eller ikke en fin fyr. Kommer an på, sier han uten å utdype noe mer.

Melina Johnsen

Alder: 23 år

Bosted: Bor i Oslo, kommer fra Moss

Yrke: Influenser

Instagram: @melinajohnseen

Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Melina Johnsen er også et fjes TV-seerne får et gjensyn med. Etter å ha sjokkert seerne i den første sesongen av «Ex on the Beach», gjør hun nå comeback.

– Dette blir helt sykt, sier Johnsen til Nettavisen da vi møter henne i Brasil bare dager før innspillingen er i gang.

Ifølge Johnsen har hun helt siden hun forlot innspillingen i 2018, gått og ventet på en forespørsel om å få være med i en sesong til.

– Jeg var ikke akkurat vanskelig å overtale, sier Johnsen til Nettavisen.

Noe gjensyn med frasen «bitch, hør her» blir det imidlertid ikke.

– Nei, det er fortid. Nå er det noe nytt, sier hun, men understreker at hun skal levere reality-tv på samme nivå som sist.

– Selvfølgelig skal jeg sørge for det. Norge trenger en sånn som meg. Så, ja.

