Dette er årets «Farmen»-deltakere

- Jeg er glad i en flørt, så man skal ikke se bort i fra at det blir noe romanse, sier en av deltakerne.

For omtrent to måneder siden sjekket det inn 14 nye deltakere på årets «Farmen»-gård. TV 2-konseptet har gjennom årene har servert seerne en god dose dramatikk, romanse og intriger, og i år er heller ikke et unntak.

Allerede før kanalen hadde rukket å lansere hvilke deltakere som skal kjempe for tilværelsen på hele Norges TV-skjermer i høst, oppsto det komplikasjoner.

Noen av deltakerne hadde brutt smittevernsreglene om karantene de ble pålagt før innspillingen startet, noe som gjorde at TV 2 så seg nødt til å stoppe innspillingen. Dramatikken varte heldigvis ikke mer enn et døgn, før innspillingen på Samsjø gård like utenfor Hønefoss kunne fortsette som normalt.

NYE «FARMEN»-DELTAKERE: Fra venstre Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning, Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav, Sanna Khursheed, Lene Egeland Hogstad, Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli (TV 2)

Tirsdag 22. september kan kanalen glede seerne med premiere på den 16. sesongen av realitykonseptet, og allerede nå kan du bli bedre kjent med årets deltakere:

Karianne Vilde Wølner (26)

Bor: Drammen

Fra: Drammen

Sivilstatus: Singel

Yrke: Flyvertinne og boligstylist

Sosiale medier: @kariannevilde

BEIN I NESA: Karianne Vilde Wølner er med på «Farmen» for å vinne. Hun er ikke redd for å si det hun mener, og hater bedrevitende, gamle menn. Foto: Espen Solli (TV 2)

Karianne Vilde Wølner har du kanskje sett før. Den 26 år gamle drammenseren har nemlig dukket opp på TV-skjermen opptil flere ganger tidligere, blant annet i TV3-serien «Montebello Camping» der hun og venninnegjengen var med i et par episoder.

Hun har også vært å se i «Bloggerne» som venninnen til «Bloggerne»-profilen Anniken Jørgensen.

- Jeg har fått noen gode råd fra Annikken. Blant annet hvordan jeg kan lage smør av fløte. Det har jeg hørt er en god vei inn i gruppa, røper Wølner overfor Nettavisen og ler.

Bare en måned før Karianne Vilde Wølner sjekket inn på «Farmen», sjekket nemlig Anniken Jørgensen inn på «Farmen kjendis». Kjendisversjonen av programmet er kortere enn originalversjonen, noe som gjorde at de to venninnene rakk å ta en prat.

Wølner er ifølge henne selv en dame med bein i nesa og som tør å ta i et tak. Hun er nevedyktig og lærer ting veldig raskt. Hun er blitt oppvokst med jakt gjennom sin far og er ikke redd for å bli skitten på fingrene.

- Jeg har alltid hatt lyst til å være med på «Farmen». Det er en perfekt måte å få oppleve hvordan det er å leve 100 år tilbake i tid på ordentlig. Det får man ikke muligheten til ellers, sier hun til Nettavisen.

Selv om deltakelsen i «Farmen» er en opplevelse i seg selv, har Wølner meldt seg på konkurransen for å vinne. For å komme dit har 26-åringen laget en strategisk plan om å komme godt overens med alle. Hun innrømmer likevel at det kan by på noen utfordringer.

- Det som får meg mest irritert er bedrevitende mennesker som har bestemt seg for at de alltid har rett. De typiske gretne, gamle mannfolka. Da kan det gå en kule varmt for meg. Jeg har sterke meninger og er ikke redd for å si dem, sier Wølner, og legger til at hun tror hun kan slå de fleste i tvekamp uansett

Thor Haavik (26)

Bor: Bergen

Fra: Loddefjord

Sivilstatus: Singel

Yrke: Prest

Sosiale medier: @thor_haavik

VIL BRINGE KRISTEN TRO INN PÅ GÅRDEN: Thor Haavik ble ordinert som prest tidligere i sommer. Han vil bruke «Farmen»-deltakelsen til å markedsføre presteyrket til unge mennesker. Foto: Espen Solli (TV 2)

Bare to måneder før Thor Haavik sjekket inn på «Farmen»-gården ble han ordinert som prest, og blir dermed en av de yngste prestene som er med i norsk reality. Å være med på «Farmen» har vært en barndomsdrøm for den ferske presten, som totalt har meldt seg på realitykonseptet fire ganger tidligere.

- Det er mange grunner til hvorfor jeg vil være med på «Farmen», men hovedgrunnen er kanskje det at jeg synes det er veldig spennende å få møte så mange forskjellige mennesker over en lengre periode. Også tror jeg ikke man kan oppleve så mye man gjør inne på «Farmen» noe annet sted, sier han til Nettavisen.

At det skulle ta flere søknader før Haavik til slutt fikk være en av de 14 deltakerne som får sjekke inn på gården, er han glad for i dag. Som ung prest tror han at han kan få mer ut av deltakelsen.

- Jeg tror nok jeg kan bidra med mye arbeidskraft i form av at jeg har lyst til å lære mye. Også har jeg lyst til å være en person som folk opplever er godt å være rundt. En som kan løfte opp humøret og kanskje bringe litt kristen tro inn på banen, sier Haavik til Nettavisen.

Haavik har et stort ønske om å fremme det kristne budskap på en god måte gjennom deltakelsen. Da han ble ordinert for litt over to måneder siden var det kun 16 elever i klassen. Med deltakelsen i «Farmen» håper han at han kan markedsføre presteyrket ut til de unge.

- Det kommer litt an på meg, da. Det kommer veldig an på hvordan jeg fremstår. Jeg vet det finnes kjempemange kristne som kunne gjort en skikkelig god figur på «Farmen», og jeg tror og håper at jeg også er en av de som kan gjøre det. Så jeg håper og tror at jeg kan bringe glede til mange kristne, og samle det kristne folket i både kirken og frikirkene, sier han.

Haavik har ingen intensjon om å «tvinge» troen sin på de andre deltakerne på gården. Han innrømmer likevel at han vil gripe den sjansen han får.

- Jeg tror jeg må kjenne meg frem. Jeg tenker at det er utrolig viktig å ha sosiale antenner, så man ikke støter folk fra seg. For det tror jeg ofte kan skje. Hvis man blir et altfor vinnende vesen, så kan det ha litt motsatt effekt. Så jeg tror det er viktig å være var. Men det å holde ørene åpne og kjenne litt på stemningen og bringe noen kristne ting inn, det kommer jeg absolutt til å gjøre, sier Haavik og fortsetter:

- Hvis det er folk som ikke deler den samme troen som meg, så synes jeg det er kjempespennende og lærerikt. Og da tenker jeg at jeg er på rett sted!

Tove Moss Lohne (35)

Bor: Sandnes

Fra: Bømlo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Lydterapeut og kunstner

Sosiale medier: @tovemossjourney

VIL LÆRE: Tove Moss Lohne har ikke meldt seg på «Farmen» for å vinne. Hun gleder seg aller mest til å lære mer om seg selv og tradisjonelt gårdsliv. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Jeg tenkte at 2020 skulle være et år der jeg tok nye utfordringer. Jeg har jo fulgt med på «Farmen» i flere år og har syntes det har vært et veldig fint program. Det å få muligheten til å gå 100 år tilbake i tid er noe som blir veldig spennende og lærerikt, sier Tove Moss Lohne til Nettavisen.

35-åringen fra Sandnes har fulgt med på «Farmen» i mange år og er godt forberedt på hva som venter henne. Likevel har hun ingen taktikk for hvordan hun skal komme seirende ut av realitykonseptet.

- Jeg meldte meg ikke på for å vinne. Jeg meldte meg på for opplevelsen. Det er en fin mulighet til å kunne lære mye om seg selv og gårdsliv, sier hun og legger til at hun gleder seg spesielt mye til å bli kjent med nye mennesker som gjerne er helt annerledes enn henne selv.

- Det å møte nye mennesker er veldig fint. Jeg synes det er veldig spennende med hvordan mennesker forholder seg til hverandre, og hvordan vi fungerer som et team. Vi er nok mange forskjellige personligheter der inne, og da kan det fort oppstå klinsjer, sier Moss Lohne og røper at hun har et godt ess i ermet om det skulle skje.

Til daglig jobber Moss Lohne som lydterapeut med spesialisering på krystallboller. Sandnes-væringen forklarer at hun jobber med lyd for å korrigere ubalanse i energisystemet i kroppen. Ved hjelp av en spesiell energifrekvens mener hun at hun kan påvirke energien som flyter gjennom kroppen og korrigere eventuell ubalanse.

- Det kan fort oppstå dårlig energi inne på gården etter lange arbeidsdager og folk som lever tett opp på hverandre. Jeg tror absolutt at lydterapi med krystallboller kunne tilført noe bra til gruppen. Jeg får ikke lov til å ta med krystallbollen inn på «Farmen», men det kan jo hende at det dukker opp andre muligheter. Man må jo være kreativ, sier hun lurt.

Selv om mange kanskje ser på Moss Lohne som spirituell, mener hun selv at hun er langt fra den beskrivelsen. Selv omtaler hun seg selv som en jordnær, alternativ person.

- Det er mange som tror at hvis man driver med litt utradisjonelle yrker så tror du på gjenferd og engler og alt det der, men jeg har egentlig et ganske jordnært forhold til livet vi har her, sier Moss Lohne.

Raymond Røskeland (36)

Bor: Røskeland

Fra Osterøy

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Anleggsarbeider

Sosiale medier: @raymondroskeland

BLE MELDT PÅ AV KONA: Raymond Røskeland meldte seg ikke på «Farmen» selv. Det var det kona som gjorde. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på denne deltakelsen, men jeg tror det blir jævlig moro, sier Raymond Røskeland til Nettavisen rett før han skal sjekke inn på gården.

Den 36 år gamle anleggsarbeideren fra Osterøy liker best å arbeide utendørs. Han misliker sterkt folk som ikke bidrar, og er ikke redd for å si fra hvis det er noe han er misfornøyd med. Han legger heller ikke skjul på at han stadig blir sammenliknet med den tidligere «Farmen kjendis»-deltakeren Leif Einar «Lothepus» Lothe.

- Jeg kan se hva folk mener, men det er ikke den verste personen å bli sammenliknet med. Han er jo helt kanon, sier Røskeland.

Til forskjell fra de andre deltakerne er det ikke Røskeland som har meldt seg på «Farmen» selv. Det er det kjæresten som har gjort.

Sammen med kjæresten, som han har hatt et av-og-på forhold til siden 2016, har han en datter på snart to år. Det og måtte reise fra den lille familien ser imidlertid ikke 36-åringen som et problem.

- Jeg jobber stort sett 14-16 timer hver dag, også bor vi heller ikke sammen selv om jeg stort sett bare sover der. Men jeg står opp tidlig for å dra på jobb og kommer sent hjem på kvelden, sier Røskeland og mener at de ikke kommer til å merke noen forskjell.

- Det å ikke se utviklingen på småen det er jo en rar tanke. Men jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig. Jeg må bare gi gass, sier han videre.

Raymond Røskeland er overbevist om at «Farmen»-deltakelsen vil gå smertefritt - så lenge han slipper å lage mat, og så lenge det ikke kommer inn det han omtaler som «udugelige folk» på gården.

- Jeg liker ikke folk som ikke gidder en drit. Det går fint å ikke kunne noe så lenge man er villig til å lære, men hvis de ikke vil lære en gang så er de bare i veien. Det er vel det verste som kan komme inn, sier Røskeland.

Inger Cecilie Grønnerød (47)

Bor: Halden

Fra: Halden

Sivilstatus: Gift

Yrke: Lektor i oppvekstfag og stallmester

Sosiale medier: @spespedhestebonde

NY START: Inger Cecilie Grønnerød ble sterkt rammet de strenge smittevernsrestriksjonene regjeringen innførte i mars. Nå vil hun få en ny start inne på «Farmen». Foto: Espen Solli (TV 2)

Stallmester Inger Cecilie Grønnerød har alltid hatt lyst til å være med på «Farmen», men ikke før i år tok hun motet til seg å meldte seg på.

- Tiden var inne nå, og det ga jeg vel ganske klar beskjed om på intervju også. Det har vært en vanskelig vår, og jeg trengte en opptur. Jeg tenkte at «Farmen» kunne være den oppturen. Uansett hvordan det går så er det morsomt å gjør noe annet, sier Grønnerød til Nettavisen.

Til vanlig jobber Grønnerød som lærer og bor på en gård som hun også driver. På gården jobber hun hovedsakelig med hester i arbeid med mennesker, noe hun fikk støtte til av innovasjon Norge til tidligere i år. Pengene ble brukt til å bygge en ny ridehall som ble åpnet 7. mars, med brask og bram med ordføreren i Halden til stede.

- En uke senere ble det «lockdown» i landet. Vi ble nødt til å selge en del av hestene etter økonomiske konsekvenser fra pandemien. Det har vært en veldig tung vår, så da tenkte jeg at «Farmen» kunne være perfekt nå, sier Grønnerød.

Sammen med ektemannen har Grønnerød tre voksne barn. Ifølge 47-åringen kom det ikke som noen overraskelse at mamma skulle være med på et av TV 2s aller største realitykonsepter.

- Det er alltid mye som skjer rundt meg og nå hadde det ikke skjedd så mye, så de synes det var typisk meg å gjøre noe nytt. Jeg prøver å leve etter et ordtak som heter «jeg vil dø med minner, ikke drømmer», sier trebarnsmoren.

Til tross for at Grønnerød har erfaring fra både dyr og gårdsbruk er ikke dette noe hun ønsker å dele med de andre deltakerne. Hun beskriver seg selv som en taktiker, og er med i konkurransen for å vinne.

- Jeg har tenkt til å bruke den kompetansen jeg har på en sånn måte at det tjener meg slik at jeg vinner. Det er jo det som er målet. Jeg trenger ikke lære dem det. Jeg skal passe på meg selv, så det skal jeg prøve å holde skjult, sier hun og legger til:

- Dette er et spill og jeg tror alle har en strategi.

Sindre Nyeng (23)

Bor: Trondheim

Fra: Leksvik

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student

Sosiale medier: @sindrenyeng

SPONTAN: Selv om Sindre Nyeng meldte seg på «Farmen» spontant, tror han likevel kunnskapen han sitter med komme godt med i konkurransen. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Jeg satt i sofaen i midten av april og alt var stengt på grunn av korona. Universitetet var stengt, og jobbene til meg og han jeg bor med var på is på det tidspunktet da han jeg bor med begynte å stille meg masse spørsmål. Så stilte han spørsmålet: «hvorfor har du lyst til å være med på Farmen», forteller Sindre Nyeng til Nettavisen.

Nyeng forteller at han synes tanken på en deltakelse av TV-programmet virket gøy, og valgte dermed å sende inn søknaden til «Farmen». Selv om selve søknadsprosessen var spontan, har Nyeng likevel stor tro på at han vil komme langt i realitykonkurransen.

- Familien min driver med travhester, og jeg eier en travhest. Jeg er vokst opp med hest og er veldig interessert i hest. Jeg har også jobbet som avløser på gård, jobbet på slakteri og drevet med jakt. Så jeg tror jeg har mange gode egenskaper som kan komme godt med i konkurransen. Jeg kan også melke ku, sier Nyeng.

23-åringen fra Trondheim forteller at han også kan del håndverksarbeid, og har også lagt en foreløpig taktikk for deltakelsen.

- Jeg må velge meg ut noen ting som de andre skal vite at jeg er god på. Jeg har tenkt at jeg kan fortelle at jeg er glad i dyr og at jeg har erfaring med dem. Jeg tror ikke man blir sett på som en stor konkurrent på grunn av det. Jeg tenker at jeg heller legger skjul på at jeg kan snekre og slike ting, så slipper jeg unna det tyngste arbeidet, ler han.

Ved siden av hestehobbyen studerer Nyeng til en master i innovasjon på NTNU i Trondheim. Han legger ikke skjul på at han har tenkt at en deltakelse i «Farmen» også kan komme godt med i fremtidige planer.

- Jeg tror den oppmerksomheten man får gjennom å være med på et slikt program kan man selvsagt dra en utnyttelse av. Og jeg tror nok at jeg vil være en inspirasjonskilde til ungdom om de ønsker å følge meg. Samtidig tror jeg at jeg kan bruke deltakelsen til å bygge nettverk som er veldig viktig i den studieretningen jeg har tatt, sier Nyeng.

Wiktoria Rønning (22)

Bor: Oslo

Fra: Aurskog

Sivilstatus: Singel

Yrke: Modell

Sosiale medier: @wiktoriaron

YNGST: Wiktoria Rønning er årets yngste deltaker på «Farmen». Det skal hun bruke som en fordel. Foto: Espen Solli (TV 2)

Wiktoria Rønning er 22 år gammel, den yngste deltakeren i årets «Farmen», og kanskje den mest allsidige deltakeren. I tillegg til å studere spesialpedagogikk, jobber hun i klesbutikk samtidig som hun jobber som modell. Om ikke det skulle være nok, spiller Rønning også håndball.

Den sprudlende jenta fra Aurskog har meldt seg på «Farmen» for å vinne. Hun beskriver konkurranseinstinktet sitt for ekstremt, og gir seg aldri uten kamp.

- Jeg har allerede øvd på de fleste tvekampøvelsene. Jeg testet meg i melkespannholding og sto i over åtte minutter, sier 22-åringen stolt.

Selv om konkurranseinstinktet er på plass innrømmer Rønning at hun kanskje ikke er den deltakeren med mest erfaring fra gårdsdrift.

- Men jeg er veldig villig til å lære, og lærer veldig fort. Folk vil kanskje ikke se på meg som en trussel siden jeg er ung og uerfaren, men det skal jeg bruke til min fordel, sier hun.

Jostein Grav (58)

Bor: Hobøl

Fra: Smedebøl

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Kennelvert

LEDERTYPE: Jostein Grav er på «Farmen» for å vinne, og trives best i en lederrolle. Foto: Espen Solli (TV 2)

Kennelverten Jostein Grav er heller ikke blant deltakerne som har meldt seg på konkurransen selv. I likhet med Raymond Røskeland var det kjæresten til Grav som meldte ham på.

- Hun gjorde det vel fordi jeg er en fyr med mange meninger og alltid går «all in» for å vinne konkurranser. Jeg har også gjort mye rart, så jeg har en del erfaring med det meste, ler Grav.

58-åringen fra Hobøl har forberedt seg på at det fort kan oppstå konflikt inne på gården. Med så mange forskjellige personligheter under samme tak, er det veldig viktig å lære seg å kjenne, mener han.

- Jeg tror nok det er en forventning om at det skal skje en del ting rundt meg, men hvordan du tror du skal være inne på gården og hvordan du ender opp med å være, kan fort bli helt annerledes. Jeg må se an hva slags folk som er der inne og hvor hardt man kan gå ut. Hvis man går for hardt ut så ryker man første uka, og det har jeg jo ikke lyst til, sier Grav til Nettavisen.

Jostein Grav legger ikke skjul på at han er med på «Farmen» for å vinne. Han trives best i en lederrolle og er ikke redd for å si fra. Han beskriver også seg selv som en taktiker.

- Jeg har bygd opp et småbruk før og bor på et, så jeg har en del erfaring. Jeg er det man kan kalle arbeidsnarkoman. Jeg har nok gode sjanser for å vinne «Farmen». Jeg har to døtre fra før, og kjæresten min har to barn fra før, så jeg er vant med å omgås folk som er forskjellig fra meg i alle aldre, sier Grav.

- Kjæresten ønsket seg ny bil, så da var det jo greit å være med. I tillegg får vi vel begynne å lete etter hyttetomt, spøker han.

Sanna Khursheed (32)

Bor: Oslo

Fra: Stavanger

Sivilstatus: Singel

Yrke: Siviløkonom

Sosiale medier: @sannakhursheed

ALDRI SETT «FARMEN»: Sanna Khursheed har aldri sett på «Farmen» og aner ikke hva hun går til. Likevel er hun overbevist om at hun kommer til å lage god TV for seerne. Foto: Espen Solli (TV 2)

32 år gamle Sanna Khursheed fra Stavanger har aldri sett på «Farmen» og aner ikke hva hun går til. Selv mener hun at hun ikke har noen erfaring med verken snekring, dyr eller tradisjonell matlaging, men at hun er med for å lage god TV. I hvert fall ifølge frisøren hennes, som var den som overtalte henne til å melde seg på.

- Jeg er veldig ekte og jeg er veldig ærlig. Jeg er ikke redd for å stille dumme spørsmål. Jeg sier det sånn som det er. Hvis jeg ikke kan noe så kan jeg det ikke, men jeg er veldig villig til lære, sier Khursheed til Nettavisen.

Til vanlig jobber Khursheed som siviløkonom og makeup-artist. Flere kjenner kanskje igjen 32-åringen fra sosiale medier. Med sine over 24.000 følgere på Instagram deler Khursheed flere glimt av hverdagen sin, inkludert sine celebre venner som blant andre Sophie Elise og Isabel Raad, som hun tidligere har sminket til ulike arrangementer.

Selv om det i utganspunktet ikke har vært en stor drøm om å være med i «Farmen» for Khursheed, legger hun imidlertid ikke skjul på at det er viktig for henne å komme lengst mulig i konkurransen.

- Jeg er blitt fortalt at jeg burde ha en taktikk, men hvis jeg har det så føler jeg at jeg kommer til å tenke for mye. Og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å være meg selv 100 prosent, både på det dårlige og på det gode. Så jeg har ikke noe spesiell taktikk annet enn å være snill og hyggelig, og bidra så mye jeg kan så ingen sender meg i tvekamp.

Skulle noen likevel gjøre det, er ikke 32-åringen redd for å møte noen til kamp.

- Jeg elsker sport. Jeg har spilt basketball siden jeg var liten i tillegg til svømming og thai-boksing, så jeg tror nok konkurranseinstinktet vil falle naturlig på plass. Det eneste jeg gruer meg til er melkespannholding. Der vet jeg at jeg bare kan gi opp, ler hun.

Nils Kvalvik (39)

Bor: Lakselv

Fra: Karasjok

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Utrykningssjåfør og røykdykker

BRED ERFARING: Nils Kvalvik har kunnskap og erfaring fra det meste. Ifølge han selv blir han en god ressurs inne på gården. Foto: Espen Solli (TV 2)

Nils Kvalvik valgte å melde seg på «Farmen» etter at han fikk et ultimatum av sin egen mor. Ifølge Kvalvik hadde moren hatt en drøm som sa at han enten måtte melde seg på «Farmen» eller bli predikant.

- Og da ble det å klore på døra til «Farmen», for jeg kan jo ikke bli predikant. Jeg er ikke så troene, så da hadde ikke «Farmen» noe valg, ler Kvalvik.

Utover drømmen til moren har ikke Kvalvik gjort så mye mer for å forberede seg til en deltakelse. Han har heller ikke sett så mye av tidligere «Farmen»-sesonger.

- Men ifølge moren min har jeg det som skal til for å vinne. Jeg har fysikken og psyken til å vinne. Jeg har lett for å komme i kontakt med mennesker, og er en likanes kar. Så vi får se hvor langt det holder, sier han.

Selv om deltakelsen hovedsakelig ikke er Nils Kvalvik sitt ønske, tar han likevel konkurransen svært seriøst. Han er bestemt på å gjøre sitt beste, og tror han kan bringe mye god kunnskap om gårdsdrift til gruppa.

- Jeg har tatt med meg klær fra 1850 slik at jeg skal leve så i takt med tiden vi skal leve i inne på gården. I tillegg kan jeg bidra med både kunnskap om slakting og gårdsdrift, sier Kvalvik, som selv er oppvokst på gård.

Karianne Kopperstad (27)

Bor: Oslo

Fra: Fosnavåg

Sivilstatus: Singel

Yrke: Reisekonsulent for spesialturer

Sosiale medier: @kariannekopperstad

STERK: Karianne Kopperstad er vandt til å løfte tungt hver eneste dag på treningsstudioet, og er like klar for å ta i et tungt tak på «Farmen». Foto: Espen Solli (TV 2)

Karianne Kopperstad er også født og oppvokst på gård, men flyttet hjemmefra allerede i en alder av 15 år. Ifølge henne selv har hun dermed ikke så mye erfaring som gårdsbruk som hun kanskje skulle ønske, så hun gleder seg til å lære seg ting som besteforeldrene hennes gjorde til daglig før i tiden.

Den 27 år gamle sunnmøringen bor for tiden i Oslo og bruker mye av tiden sin på å trene.

- Taktikken min blir vel å spille på humoren og personligheten min. For den blir alltid godt likt, ellers er jeg veldig sterkt både fysisk og psykisk. Hvis noen velger meg ut til tvekamp, så kommer jeg til å ta dem, sier Kopperstad selvsikkert til Nettavisen.

Nesten hele livet har 27-åringen drevet med styrketrening, og det siste året har hun blitt mer aktiv innen crossfit-miljøet. På «Farmen» ser hun for seg å kunne bidra mer med det fysiske arbeidet enn matlaging og dyrestell.

- Det verste jeg vet er menn som mener at kvinner ikke kan noen ting. Da blir jeg skikkelig sint, spesielt siden jeg er så sterk som jeg er. Da blir jeg skikkelig sint. Men jeg er vokst opp med brødre og er vant til å henge med gutter, så jeg tror jeg skal løse slike konflikter ved å ta igjen med litt humor, sier Kopperstad.

Utover det har Kopperstad ingen taktikk, og hun er med på «Farmen» hovedsakelig for opplevelsens skyld. Om det skulle dukke opp en kjekkas er Kopperud klar for det også.

- Kjærlighet tar lang tid for meg å finne, men flørting er jeg helt åpen for, ler hun.

- Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke skulle ønske det kom inn en jeg kunne hatt en flørtene tone med. En med stort glis og en god personlighet - da tror jeg vi skal få det morsomt, legger hun til.

Daniel Viem Årdal (30)

Bor: Steinkjer

Fra: Steinkjer

Sivilstatus: Singel

Yrke: Butikkmedarbeider

Sosiale medier: @danielviem

VILLE HA MED MAMMA: Daniel Viem Årdal hadde egentlig sett for seg en «Farmen»-deltakelse med sin egen mor. Slik ble det ikke. Foto: Espen Solli (TV 2)

Den tidligere fotballspilleren Daniel Viem Årdal meldte seg i utgangspunktet på «Farmen» sammen med moren sin. Likevel ble det bare han av de to som fikk lov til å være med i årets sesong.

- Jeg har meldt meg på i tre år uten å få være med, men siden hun gjorde det så tenkte jeg at en til søknad kunne ikke skade, ler Årdal og innrømmer at han synes det var litt dumt at ikke moren kom med videre i søknadsprosessen.

Ifølge Viem Årdal blir han ikke den deltakeren som kommer til å ta mest plass inne på gården.

- Jeg tror det er en lur taktikk. Jeg er kun med for å spille spillet og vinne, og da må jeg tenke strategisk helt fra start. Jeg har drevet med konkurranse hele livet, så det ligger i blodet, sier 30-åringen, som har spilt fotball for Steinkjer fotballklubb i flere år før han la opp tidligere i år.

Selv om Viem Årdal er skråsikker på at han kan vinne årets «Farmen»-sesong, har han verken gårdserfaring eller er spesielt vant med dyr. Men han beskriver seg selv som veldig omgjengelig, noe han tror blir hans styrke inne på gården.

- «Farmen» er kjent for å ha med mye spesielle folk, men jeg tror det kommer til å gå helt fint. Jeg var i militæret i to år og opplevde mye av det samme med å bo tett på folk, så jeg tror det skal gå bra.

- Det er ikke sikkert jeg kommer overens med alle, men man får bare akseptere at vi er forskjellige, legger han til.

Lene Egeland Hogstad (44)

Bor: Kvanvik

Fra: Kvanvik

Sivilstatus: Gift

Yrke: Barnepleier

Sosiale medier: @leneehogstad

SOLSTRÅLE: Lene Egeland Hogstad har tenkt til å bruke sitt smittende humør hele veien til topps i «Farmen». Foto: Espen Solli (TV 2)

Lene Egeland Hogstad er Flekkefjords svar på komikerprofilen Christine Koht. I hvert fall i følge henne selv.

- Det er de pleier å kalle meg, og det er jeg så stolt av, ler 44-åringen fra Kvanvik.

Trolig går sammenlikningen mye på den fargerike klesstilen. Egeland Hogstad elsker å gå i fargerike klær og mener det sprer glede. Hun elsker å gå med kjoler, og har tatt med seg 16 kjoler inn på gården.

- Jeg kommer til å melke ku i kjole, og hogge ved i kjole. Jeg kommer til å gjøre alt i kjole, sier hun.

I likhet med Koht trives Lene Egeland Hogstad også godt på scenen. På hobbybasis er hun med i både teateroppsetninger og byr mye på seg selv hjemme i Kvanvik og Flekkefjord. Den sprudlende 44-åringen tror imidlertid ikke at en «Farmen»-deltakelse vil gjøre henne til noen kjendis, men legger ikke skjul på at hun håper det kanskje vil gi henne et lite kick på scenen.

- Jeg blir ofte gjenkjent, for jeg jobber på fødeavdelingen i Flekkefjord, og da er det mange som kjenner meg igjen når jeg farer rundt forbi distriktene. «Å der er hun som var med på fødslene», «Å der er hun med blomsten», sier de. Det er ofte det de kaller meg. Så jeg regner med at det blir litt sånn, men ingen større kjendistilværelse enn det, sier hun til Nettavisen.

Lene Egeland Hogstad har meldt seg på «Farmen» først fremst for opplevelsen. Hun tror selv at hun kommer til å ta en slags morsrolle inne på gården, og vil passe på at alle har det bra. I tillegg har hun et mål om å lære mest mulig.

- Jeg har bodd i Kvanvik i flere år, og rundt meg finnes det mange gårder. Likevel har jeg aldri tatt på en ku, ler Egeland Hogstad, som gleder seg til å ta fått på nye, spennende utfordringer.

Kjetil Kirk (27)

Bor: Oslo

Fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Brand manager

SVAK FOR PENE DAMER: Kjetil Kirk har ikke meldt seg på «Farmen» for å finne kjærligheten. Likevel innrømmer han at godt kunne tenke seg en flørt inne på gården. Foto: Espen Solli (TV 2)

Oslo-gutten Kjetil Kirk er det man kan kalle en skikkelig «Farmen»-fan. Gjennom hele 15. sesonger har 27-åringen sittet klistret foran skjermen til hver eneste episode, og har siden han var liten hatt en drøm om å en dag få være med selv.

- Familien min ble ikke akkurat overrasket over at jeg skulle være med på «Farmen», for det har jeg sagt at jeg skal gjøre så lenge. Det har alltid vært et mål for meg å være med på «Farmen». Jeg har også spøkt mye med en deltakelse i mange år, der jeg har tullet med at jeg skal være med, forteller Kirk til Nettavisen.

Det er imidlertid ikke bare lysten på opplevelsen av realitykonseptet som er grunnen til at Kirk har meldt seg på. Ifølge han selv har han godt av å gå 100 år tilbake i tid og leve på en gård. Han mener blant annet at han trenger å føle på motgang siden livet til nå ikke har vært særlig utfordrende.

- Også liker jeg å tro at jeg kan passe godt inn i rollen. Jeg liker å tro at jeg har noe å gjøre der inne. Og jeg liker å tro at jeg kan en del. Det finnes noen styrker i denne vestkant-rampen også, ler han.

Gjennom lillesøsteren, som driver med hest, har Kirk lært seg en del om hestehold. Han har også lært seg en del håndverk ettersom stefaren hans er tømrer.

- Jeg har også en hytte på fjellet der jeg har melket ku, forteller han.

Til vanlig jobber Kjetil Kirk i Russedress og Rolig Records, der han til vanlig jobber over 15 timer i løpet av en dag. Arbeidsmoralen og de sosiale styrkene tror han kan komme godt med.

Han innrømmer også at han ser frem til å eventuelt finne seg en flørt inne på gården.

- Der er jeg svak. Jeg har alltid sagt at jeg er åpen for fine damer, men ville jeg hatt dame hadde jeg meldt meg på «Jakten på kjærligheten» eller «Love Island». Jeg er ikke med ikke for å få kjæreste, men jeg er åpen for at det er noen fine damer og en hyggelig flørt, sier Kirk og legger til:

- Jeg vet jo at TV 2 har vært flinke til å ha noen pene damer der tidligere, så jeg ber til gud om at det finnes noe bra inne på gården, ler han.