Dette er årets påskekrim på TV

Det blir en annerledes påske i år, men du kan fortsatt regne med påskekrimmen. Her får du komplett oversikt over hva som sendes på NRK og TV 2.

Til tross for koronakrisen svikter ikke NRK og TV 2 krimhungeren som tradisjonen tro oppstår for oss nordmenn i påskeferien. Her er påskemenyen fra Norges to største TV-kanaler!

Tilståelsen (A Confession)

NRK. Britisk krim på seks episoder fra 2019.

IMDB-karakter: 7,5

Alle episodene legges ut på NRK nett-TV fredag 3. april, mens første episode starter på TV søndag 5. april.

I det som er NRK sin største påskekrim for året er basert på den sanne historien om en politietterforsker som risikerte karrieren i jakten på en drapsmann.

Den 22 år gamle Sian O'Callaghan forsvinner sporløst etter en kveld ute med venner. Politietterforsker Stephen Fulcher (Martin Freeman) skjønner raskt at dette ikke er en vanlig forsvinningssak. Han risikerer både omdømmet og karrieren for å løse saken.

Deadwater Fell

NRK. Britisk krim på fire episoder fra 2020.

IMDB-karakter: 6,3

Alle episodene legges ut på NRK nett-TV fredag 3. april, mens første episode starter på TV onsdag 8. april.

Utad virker alt perfekt for familien Kendrick. Sjokket blir derfor stort da Tom Kendricks (David Tennant) kone og deres tre barn omkommer i en brann.

Undersøkelser om brannen avslører noe uhyggelig. Var det en tragisk ulykke eller ble familien drept?

Agathe Christie: Den fjerde rytter (The Pale Horse)

TV 2. Britisk krim i tre deler fra 2020.

IMDB-karakter: 6,1

Første episode sendes skjærtorsdag 9. april kl. 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Året er 1961 og vi befinner oss i London. Mark Easterbrook (Rufus Sewell) har alt en mann kan drømme om. Han er rik og populær, gift med en nydelig kone, men under overflaten bærer han på en tung sorg etter tapet av sin første kone.

En dag blir Marks navn oppdaget på navnelisten i en død kvinnes sko. Han blir fast bestemt på å finne ut hvorfor, og kommer stadig inn i nye forviklinger.

TV 2 har også gjensyn med flere krimserier på TV 2 påskeuken: «Agatha Christie: Døde spor» som vises mandag 6. og tirsdag 7. april og «Agatha Christie: Mord etter alfabetet» som vises onsdag 8. og skjærtorsdag 9. april, samt filmen «Sherlock Holmes: A Game of Shadows» 1. påskedag 12. april.

Etterforskeren Vera og teamet hennes skal igjen etterforske mord i sesong 11 av den populære britiske serien. Foto: Hellen Williams

Vera

NRK. Britisk krim i fire deler fra 2020.

IMDB-karakter: 7,9

Alle episodene legges ut på NRK nett-TV fredag 3. april, mens første episode starter på TV fredag 10. april.

I sesong 11 av den britiske serien møter vi nok en gang den trauste detektiven Vera som denne gang står de overfor fire nye mordgåter i Northumberland.

På vei til finalen i Klassequizen skader Selda seg og får samtidig fråstjålet kofferten med de viktige spørsmålene. Hvem vil ødelegge for henne? (Foto: Geir Evensen, NRK)

NRK Super påskekrim

Fra lørdag 4. april sendes daglige episoder på NRK Super kl. 09:50 og NRK1 kl. 18:50.

«Superkrim» har ti enkeltstående episoder med mysterier og forbrytelser. Kjente profiler deltar som skurk, mistenkt eller detektiv. Alle plottene er forskjellig i hver episode.

Tradisjonen tro kan alle stemme på hvem de tror er skurken på nett og på NRK Super sin app.