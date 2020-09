Olav Harald Ulstein, Karianne Amlie Wahlstrøm og Mathias Scott Pascual skal kjempe om en plass i årets «Farmen».

For tredje året på rad kjører TV 2 i gang nettserien «Torpet» som sendes på TV 2 Sumo. TV-konseptet er en sidekonkurranse til realitykonseptet «Farmen», der utslåtte «Farmen»-deltakere blir sendt til «Torpet» der de skal kjempe om en plass tilbake på gården.

I år møter imidlertid deltakerne på tøff konkurranse når de ankommer «Torpet», som i år spilles inn på Hvalssetra litt utenfor Hønefoss. Der bor nemlig tidligere «Farmen»-deltakere som har god erfaring fra TV-konseptet.

Dette er årets «Torpet»-deltakere:

NY «FARMEN»-SJANSE: Bare et steinkast unna «Farmen»-gården ligger «Torpet». Der skal utslåtte «Farmen»-deltakere kjempe mot Olav Harald Ulstein, Karianne Amlie Wahlstrøm og Mathias Scott Pascual. Foto: Alex Iversen (TV 2)

Olav Harald Ulstein (57)

Billedkunstner og Frp-politiker Olav Harald Ulstein var med i den 10. sesongen av «Farmen» i 2014, og ble slått på målstreken da han tapte mot «Farmen»-deltakeren Magnhild Vik i finalen.

Aller best er han kanskje husket for intrigene og spillet han valgte å spille inne på gården. Flere kritiserte han blant annet for å ha spilt skittent, der han blant annet gjemte unna redskaper og ting som var avgjørende for å nå ukesoppdraget.

Det gikk også så langt at Ulstein av enkelte ble anklaget for å bedrive mobbing på TV.

DRAMATIKK: Olav Harald Ulstein ble kjent som bråkmakeren da han var med i «Farmen» i 2014. Foto: Alex Iversen (TV 2)

Hva slags taktikk Olav Harald Ulstein velger i årets sesong av «Torpet» gjenstår å se. Ifølge en pressemelding fra TV 2 har Ulstein denne gang planer om å satse på god stemning, enn å være slu.

Han angret derimot ikke på intrigene han skapte og avgjørelsene han tok i 2014.

- Jeg vet hva jeg har vært med på, og om jeg kunne så hadde jeg dratt inn på «Farmen» og gjort de samme ablegøyene om igjen, uttalte han blant annet til TV 2 i ukene etter den storslåtte finalen i 2014.

Karianne Amlie Wahlstrøm (29)

Notodden-jenta Karianne Amlie Wahlstrøm røk ut av «Farmen» to uker før finalen i den 13. sesongen av realitykonseptet i 2017.

Til tross for noen intriger med blant andre «Farmen»-deltakeren Amalie Snøløs (24), er Wahlstrøm husket som en av solstrålene inne på gården.

SOLSTRÅLE: Karianne Amlie Wahlstrøm meldte seg på «Farmen» i 2017 for opplevelsen sin skyld. Nå er hun tilbake for å kjempe om en ny sjanse på gården. Foto: Alex Iversen (TV 2)

Da Wahlstrøm var med i realitykonseptet i 2017 var hun ikke med for å vinne, men for opplevelsen sin skyld.

- Det var nok derfor jeg sleit ganske mye med motivasjonen den siste uken, fordi jeg satt igjen med mange sterke personligheter som virkelig ønsket å vinne. Jeg hadde vært der inne i over to måneder, uten å ha vært i tvekamp, og begynte å kjenne at jeg var ferdig, uttalte Wahlstrøm til Dagbladet da hun røk ut av konkurransen i 2017.

Ifølge TV 2 mener Wahlstrøm at hun i 2017 kanskje var for naiv. Hun følte at hun ikke slapp helt til, og vil denne gang bidra mer.

Mathias Scott Pascual (28)



Mathias Scott Pascual er kanskje den «Torpet»-utfordreren som har «Farmen»-deltakelsen ferskest i minne. Han var med i fjorårets sesong og røk ut rett før finalen etter at han ble utfordret i slegge av «Farmen»-deltakeren Leif Kristian.

STERK SPILLER: Ifølge Mathias Scott Pascual er han en sterk «Farmen»-spiller. Foto: Alex Iversen (TV 2)

Pascual ble kjent for å være en sterk konkurrent som bidro like mye alle steder. Han smittende humør gjorde også at han kom veldig langt i konkurransen, ifølge ham selv.

- Jeg, sammen med Agna («Farmen»-deltakeren Agna Hollekve), er nok Eriks («Farmen»-deltakeren Erik Rotihaug) sterkeste konkurrent. Fordi jeg har vist meg å være en allrounder. Jeg kom inn der og trodde ikke jeg skulle hevde meg i det hele tatt, men så gikk jeg til å bli en av de største konkurrentene for folk der inne, uttalte han til VG etter at han røk ut av konkurransen.

I årets deltakelse har Pascual planer om å tenke mer på selg selv. Tråkker han noen på tærne, får det være.

«Torpet», som sendes på TV 2 Sumo ved siden av «Farmen» , har premiere 22. september på TV 2.