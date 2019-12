Dette er blant de mest omtalte bildene på Instagram i 2019

Disse bildene engasjerte, gledet og irriterte folk på Instagram i året som gikk.

Den kanskje mest provoserende Instagram-trenden i 2019, var såkalte kjernekraft-selfies.

Disse dukket opp i kjølvannet av HBOs suksesserie «Chernobyl», og gikk ut på at tilreisende turister poserte i ruinene etter atomkatastrofen. Noen dro det lenger enn andre.

Dette fikk blant annet manusforfatter Craig Mazin til å reagere.

– Jeg har sett bildene som går rundt. Hvis du besøker, husk at en grusom tragedie skjedde der. Bær med dere respekt for alle som led og ofret, oppfordret han på Twitter.

Saksøkte Fiji etter å ha gjort årets photobomb

Allerede den første måneden av 2019 skulle årets «photobomb» skje. Det var det den mye omtalte "Fiji Water Woman" som sto for på den røde løperen til Golden Globe-gallaen.

For mens de store stjernene poserte for fotografene, dukket "Fiji Water Woman" opp på en forbløffende mengde bilder - til stor begeistring for et samlet internett.

Jenta viste seg å være den 32 år gamle modellen Kelleth Cuthbert.

I etterkant av alt oppstusset tok saken en dramatisk vending og Cuthbert har gått til søksmål mot Fiji Water. Grunnen var blant annet at vannselskapet brukte photobomb-bildet av henne som en global kampanje etter prisutdelingen.

Cuthbert hadde nemlig nektet å signere over rettighetene til å bruke «Fiji water girl», selv om Fiji prøvde å få henne til å signere en kontrakt som gjorde at de fikk lov å viderebruke bildene av henne på den røde løperen.

I kjølvannet har hun dog fått en reklamekampanje hvor hun poserer med hundekjeks og en gjesteopptreden som servitør på serien «I gode og onde dager».

50 er det nye 40 på Instagram

Halle Berry valgte å feire sin 53. bursdag med Instagram-følgerne sine. Det gjorde hun med et innlegg hvor hun droppet bh-en, til både hyllester og gratulasjoner fra kjendisvenner som Jada Pinkett Smith og Naomi Campbell.

En annen som også mottok hyllest var Courtney Cox som la ut denne videoen:

– Du rocker fremdeles kroppen din, skriver en følger, mens en annen ikke kan forstå at hun er 55 år gammel.

Rekordåret

Først satt Megan og Harry rekord i å nå én million følgere. Det skjedde knappe seks timer etter kontoen ble opprettet.

Det var før Jennifer Aniston kom på banen. Kun fem timer og 16 minutter hadde gått før hun nådde den gylne millionen.

I dag har den kongelige duoen 9,9 millioner følgere, mens Aniston skilter med hele 21,8 millioner følgere.

Personen i verden som har flest følgere på Instagram ved utgangen av 2019, er Cristiano Ronaldo med 193 millioner følgere. Bak ham følger Ariana Grande med 168 millioner.

Kylie Jenner tapte i år rekorden for verdens mest likte Instagram-innlegg. Bildet fra 2018 var det første bildet som milliardæren la ut av datteren, som fikk 18 millioner til å trykke på likerknappen.

Rekorden ble slått langt ned i støvlene av et egg som gikk viralt. I skrivende stund er innlegget oppe i 54 millioner likes.

Å photoshoppe eller ikke photoshoppe

Kardashian-familien fascinerer stadig vekk verden, og det er ikke rent sjelden de blir anklaget for å photoshoppe bildene sine.

Det skjedde da Kourtney i 2019 delte dette bildet av seg selv i et badekar:

Kourtney selv nektet å svare på kritikken, men det så ikke ut til at Kardashian-klanen lærte noe av feilen.

Lillesøster Khloe fikk nemlig samme type kritikk da hun delte dette bildet senere i 2019. Den gang svarte hun med å stenge kommentarfeltet for en periode.

I den helt andre enden av skalaen finner vi Katie Holmes, som ble hyllet for å dele et bilde hvor man såvidt kan skimte strekkmerker over bukselinningen.

Se bildet ved å klikke på pilen til høyre i bildet og døm selv.

Supermodellen Tyra Banks ville også ha et ord med i retusjeringslaget. I 2019 stilte den 45 år gamle tidligere toppmodellen opp i bikini for Sports Illustrated, men hun nektet å la dem retusjere bildene.

Magasinforsiden delte hun på Instragram til massive heiarop fra fansen.

Dukket opp i yoga-video

Britney Spears har fått mange overskrifter i år og oppmerksomheten kommer som følge av farens vergemål over Britney. Det har sørget for kampanjen «Free Britney».

Spears startet året med å ta en pause fra artistlivet og fra sosiale medier. Etter en stund kom hun tilbake og forklarte at hun trengte litt egentid.

Like etter la hun også ut en video for å vise hvilke kunnskaper hun kunne finpusse nå som hun ikke lenger var på turné.

På glattisen

Harald Rønneberg fikk virkelig kjenne på glatta vinteren 2019, men oppfordringen han kom med på Instagram kommer aldri til å gå ut på dato.

God jul - og kjør forsiktig i det nye året!