Dette er de best betalte TV-stjernene i Hollywood

Én serie dominerer lista.

Tidligere i høst kom nyheten om at den prisbelønte komiserien The Big Bang Theory avsluttes etter 12 sesonger med en finale i mai neste år.

Men selv om serien etter hvert går mot slutten, trenger ikke hovedrolleinnehaverne å bekymre seg nevneverdig for størrelsen på lommeboka med det første.

På Forbes' ferske lister over Hollywoods best betalte mannlige og kvinnelige TV-stjerner, er nemlig Big Bang-stjernene blant dem som tapetserer toppen av de to listene.

Men selv om Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar og Kaley Cuoco alle kan sjekke bankkontoen med et smil om munnen, er ingen av dem i nærheten av Modern Family-stjerna Sofia Vergara hva årslønn angår.

TJENER BEST: Sofia Vergara, kjent fra TV-serien Modern Family, tjener overlegent mest av Hollywoods TV-seriestjerner.

Hun troner aller øverst på lista for sjuende år på rad, med en årlig inntekt på 42,5 millioner dollar, eller i overkant av 350 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Jim Parsons med 26,5 millioner dollar, eller drøyt 220 millioner kroner etter dagens kurs, i inntekt hvert år, slår sine kollegaer i den populære Big Bang Theory-serien blant annet takket være ekstrainntekter fra spinoff-serien «Young Sheldon», der Parsons er overordnet produsent.

Alle de fem hovedrolleinnehaverne i serien gikk med på et lønnskutt fra én million dollar til 900.000 dollar per episode, for at Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) og Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) skulle nærme seg de andre Big Bang-skuespillerne i lønn.

Ingen av de to klarer å nå opp på den totale topp 10-lista, men med 12 millioner dollar i inntekt hver deler de sjetteplassen på lista over de best betalte kvinnelige TV-stjernene.

