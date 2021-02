Dette er de første deltakerne i «Ex on the Beach – Afterski» 2021

Flere realitykjenninger gjør comeback.

I «Ex on the Beach – Afterski» flytter åtte single menn og kvinner inn i en hytte i Norges fjellheim for å feste, flørte og date – før ekskjærestene deres brått flytter inn én etter én.

Programmet har tidligere blitt spilt inn i langt varmere omgivelser, men grunnet strenge reiserestriksjoner er årets innspilling heller lagt til Norge, til skiparadiset Hemsedal.

Allerede før innspillingen startet skapte produksjonen overskrifter, ettersom ordføreren i Hemsedal ikke var særlig fornøyd med å ha innspillingen i hjembygda. Eieren av luksushytta realitydeltakerne bor i er derimot ikke bekymret.

Årets deltakere ankom skiparadiset i midten av januar, og nå kan Nettavisen endelig røpe hvem som er med:

Ulrik Giske Holm (29)

Norske realityseere ble for første gang kjent med Ulrik Giske Holm da han var med på «Ex on the Beach» i 2019.

– Jeg hadde en bra erfaring forrige gang, så det er egentlig så enkelt som det, sier 29-åringen om hvorfor han er med igjen.

Han gleder seg til å presentere «Ulrik 2.0» for seerne.

– Jeg føler at jeg har blitt en litt oppgradert versjon av meg selv siden forrige gang jeg var med. Jeg har jo sett hvor surrete og vimsete jeg var sist, og fått sett alle mine beste og verste sider, så nå føler jeg meg ganske trygg på meg selv, sier han, og legger til at han vil riste av seg et tidligere rykte.

– Ulrik er jo Ulrik, og jeg har jo dette «fuckboy»-ryktet. Så jeg er litt forhåndsdømt, men denne gangen er det mer «the love-edition» dere får se. Så får vi jo se hvor lenge det holder.

Selv slapp 29-åringen å få inn noen ekser sist han var med, og han legger ikke skjul på at det kan dukke opp litt problemer dersom han ikke er like heldig i denne sesongen.

– Jeg har selvfølgelig mange fine ekser, men så er det også de man har glemt å ta en ordentlig samtale med. Også er det kanskje noen man ikke husker navnet på... Jeg har jo ikke lite bagasje, så det blir veldig spennende å se, sier han og ler.

Ulrik Giske Holm kan love en god blanding av alt mulig rart i den kommende sesongen.

– Det er jo en gjeng her med godt og blandet, du har alt fra søtt til surt og sprøtt. Så det er hele registeret. IQ-en på den gjengen her er ikke jævlig høy, så det blir mye drama og styr!

Victoria Øren Hammer (23)

Også Victoria Øren Hammer deltok i «Ex on the Beach» i 2019. Da var hun ute etter kjærlighet – noe hun ikke er nå.

– Jeg kommer ikke til å gå inn i den villaen og tenke at her skal jeg finne meg en kjæreste. For det gjorde jeg sist, og det gikk jo bare til helvete, sier 23-åringen til Nettavisen og ler.

Etter forrige runde på «Ex on the Beach» sa Hammer i utgangspunktet at hun var ferdig med konseptet. Derfor tror hun mange blir overrasket over at hun nå gjør comeback.

– Jeg har jo sagt at jeg aldri skulle gjøre dette igjen, for da jeg kom ut sist var jeg et følelsesmessig vrak. Da var jeg helt ferdig. Men nå ha det gått to år, og jeg har vokst mye, så da tenker jeg at en runde nummer to skal gå greit, forteller hun.

Selv har 23-åringen aldri vært på afterski før, men hun tror likevel hun kan trives med konseptet.

– Det handler vel om fest og fyll? Det er jeg god på, ler hun.

Dersom en eks av Hammer kommer inn i villaen, hvorpå en av de andre jentene blir interessert i ham, blir derimot ikke festen like hyggelig. Da blir det fort dramatikk og krangling.

– Det går faen ikke greit. Jeg er dritsjalu og eiesyk, all den dritten som en gutt ikke vil ha. Man vil ikke ha meg som eks. Da smeller det, sier hun, og lover seerne en ellevill sesong.

– Dette kommer til å bli helt crazy. Jeg tror ingen er klare for det som kommer til å skje, fastslår Hammer.

Mario Riera (22)

Mario Riera har mye realityerfaring, og har vært med på både «Paradise Hotel», «71 grader nord» og «Ex on the Beach» tidligere. Nå returnerer han til sistnevnte program.

– Nå tenkte nok folk at jeg var ferdig med «Ex on the Beach», men det er jeg ikke, sier han og ler.

22-åringen tror fansen har litt blandede følelser over at han igjen returnerer til skandaleprogrammet.

– Jeg tror noen er overrasket, også tror jeg noen tenker at jeg er skapt for det her. «71 grader nord»-fansen min kan nok tenke at jeg var ferdig med det her, men det er jeg ikke. Jeg er samme person enten jeg er med på «71 grader nord» eller «Ex on the Beach», og jeg er med på det jeg selv ønsker. Men jeg tror det er litt blandede følelser fra folket, sier han og ler.

Riera var en av dem som skapte mye drama forrige gang han var med på «Ex on the Beach», noe han har planer om denne gangen også. I denne sesongen skal han derimot holde seg til dramaet som allerede eksisterer, ikke bare finne opp ting.

– I år har jeg planer om å skape drama som finnes, ikke lage så mye som ikke finnes. Men jeg tror ikke det skal bli noe problem, jeg tror fint jeg klarer å lage fyr i teltet i den villaen der. Det skal jo være litt drama, det er viktig, forteller Riera.

– Jeg kommer til å lage mest drama – alle dager i uken. Hvis noen lager mer enn meg blir jeg imponert, legger han til.

Sist han var med kom han inn som joker, og slapp unna eksene. Nå er han redd han får igjen for alt dramaet fra i fjor.

– Forrige gang var jo en dans på roser, men nå har jeg en dårlig følelse på at det kommer noen. Jeg har noen ekser jeg frykter skal komme inn, og jeg er jo mest glad i å ha kontroll på alt dramaet. Når det kommer til meg er jeg ikke like komfortabel, forteller realitydeltakeren spent til Nettavisen.

Helene Liridona Hima (25)

25-åringen fra Haugesund var med i den aller første sesongen av «Ex on the Beach» i 2018, og har siden den gang vært å se i flere andre programmer, blant annet «Ex and the City», «71 grader nord» og «Første date». Nå returnerer hun til der alt startet – og gir «Ex on the Beach» en ny sjanse.

– Jeg trodde jo aldri jeg skulle være med på det her igjen. Jeg tenkte at jeg hadde blitt voksen, hadde fått samboer, blitt noen år eldre og slått meg til ro. Men så ble jeg singel, så nå er jeg tilbake og klar for en runde til, sier hun til Nettavisen.

Denne gangen er Hima på jakt etter kjærligheten.

– Planen min er at jeg ikke skal ha sex denne gangen. Nå er jeg er ute etter kjærligheten. Men vi får se da, sier hun og ler.

25-åringen er imidlertid usikker på om hun finner mannen hun drømmer om inne på «Ex on the Beach».

– Jeg tar ikke hva som helst, og er ikke helt sikker på om jeg kommer til å finne kjærligheten her inne. Hvis jeg liker en person og han går og sniker seg på noen andre så klikker det for meg. Jeg vil ha ekte kjærlighet, fastslår hun, og forteller videre hvilke kvaliteter hun ser etter hos i drømmemannen:

– Jeg vil ha en rolig og tilbakeholden type. For jeg er så mye selv, så jeg må ha en som kan roe meg litt ned.

Johannes Magnussen (24)

Kjent som kongen av «guttastemning» fra fjorårets «Paradise Hotel»-sesong, prøver Johannes Magnussen seg nå i «Ex on the Beach» – der han vil vise mer av seg selv.

– Det er jo alltid guttastemning, men ikke like mye som tidligere. Jeg satser på at jeg kan snakke om litt andre ting også denne gangen. Det var jo utelukkende guttasnakk inne på «Paradise Hotel», forteller 24-åringen fra Melbu og ler.

Han er en av få deltakere som aldri har vært med på «Ex on the Beach» før, men konseptet skremmer ham ikke.

– Jeg har ingen ekser jeg frykter. Jeg er heller ikke den sjalu typen, så det er en følelse jeg kjenner veldig lite på, sier han.

Magnussen er heller ikke den som lager mest drama, men hvis det passer seg sånn er han ikke helt uskyldig.

– Jeg vil jo helst at alle rundt meg skal ha det bra, men det kan hende jeg heller litt bensin på bålet hvis det blir litt kjedelig der inne. Så det kan jo muligens skje, sier han lurt.

Med erfaring fra «Paradise Hotel», som bygger på en konkurranse, er motivasjonen bak «Ex on the Beach» en helt annen. Nå vil han gå litt ut av komfortsonen og ha det gøy:

– Jeg er jo en livsnyter, og har planer om å være det fremover, også. Så jeg vil egentlig bare kose meg og leve livet.

Yasmine San Miguel Moussaoui (22)

Heller ikke Yasmine San Miguel Moussaoui har vært med på «Ex on the Beach» tidligere. Hun stakk derimot av med både seieren og en solid pengepremie i «Paradise Hotel» i fjor vår.

Samtidig måtte hun tåle mye hets, ettersom enkelte mente hun spilte altfor hardt inne på realityhotellet. Grunnet dette måtte hun også tenke seg nøye om før hun takket ja på spørsmålet om hun ville delta i «Ex on the Beach – Afterski».

– Men etter en runde med litt om og men tenkte jeg på hvor heldige vi er som får leve som i 2019, sier hun.

At det potensielt kan sjekke inn gamle flammer bekymrer henne ikke. De er hun helt ferdige med.

– Alt av søppel ble jeg ferdig med i 2020. Det har jeg kastet. Så det kan bare komme, jeg tar det som det kommer. Jeg har en innstilling om å være i nuet, ha det gøy og kose meg. Så hvis det er en eks som vil krange med meg så får han krangle med veggen bare, for det har jeg ikke tid til, sier hun og ler.

Hun har heller ikke planer om å finne tilbake til en eks.

– Hvis du får en brownie-bit og du vet egentlig at det er bæsj, og enda så spiser du den. Da får du skylde deg selv.

Marius Hammer (24)

Marius Hammer fra Tromsø er kanskje den færrest har sett på TV-skjermen tidligere.

Han var i fjor med i «Singletown», der han blant annet var den eneste som hadde sex foran kameraene. Han fant også tonen med en av de andre deltakerne, men lykken skulle ikke vare da kameraene ble skrudd av. Nå frykter han at hun sjekker inn som en av eksene hans i løpet av innspillingen.

– Vi hadde det veldig fint der inne, og en kort periode etter, men fant fort ut at det ikke var det samme på utsiden. Vi har ikke noe kontakt i dag, så det blir vel litt baluba hvis hun kommer inn. Det er det jeg frykter mest, resten av eksene mine har jeg et godt forhold til, sier Hammer til Nettavisen.

Hammer har ingen planer om å finne kjærligheten med det første, av én spesiell grunn:

– Jeg har jo et nyttårsforsett om å være mer pulegutt, mer «fuckboy» i 2021. Jeg fortjener det, har alltid vært snill og ikke gjort så mye på jentefronten eller ligget så mye rundt. Så det skal forandre seg litt i år. Jeg skal kose meg litt. Så jeg vil ikke ha kjæreste akkurat nå, slår Tromsøværingen fast.

– Jentene var ikke særlig imponert da jeg sa det. Så det tar jeg til meg, men jeg gir faen, ler han.

Monica «Moccababe» Gaustad (41)

Under kallenavnet «Moccababe» er også Monica Gaustad et kjent ansikt for norske realityseere.

41-åringen var med i «Ex on the Beach» i 2019, og har også vært å se i «Ex and the City». Gaustad beskriver seg selv som «dronningen av afterski», og er godt fornøyd med at innspillingen i år er lagt til Norge og skiparadiset Hemsedal.

– Det er ikke helt min greie å bare ligge på stranden, afterski er mer Moccababe sin greie, sier hun til Nettavisen.

Gaustad er veldig takknemlig for at hun får være med.

– Det er veldig kjedelig hjemme nå, så jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være med på dette og komme meg litt bort fra korona. Så jeg føler meg veldig heldig som får være med.

Selv kom hun inn som eks forrige gang hun var med i programmet, og slapp samtidig unna at ekser av henne kom inn. Dersom hun denne gangen får inn tidligere ekser, ser hun ikke bort fra at det fort kan bli litt bråkete rundt henne.

– Hvis det kommer inn en eks jeg ikke liker, da blir det full drama. Jeg er jo en «drama-queen», jeg liker drama, ler hun.

