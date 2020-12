Dette er de nye «Camp kulinaris»-kjendisene

Ti nye kjendiser skal drive restaurant sammen i Portør.

På nyåret returnerer «Camp kulinaris» til tv-skjermen, der ti nye kjendiser skal konkurrere på kjøkkenet.

Sammen skal de drive en restaurant i Portør, og TV3 lover både kokkelering, krangler og konflikter i den nye sesongen.

Stjernekokk Kjartan Skjelde (44), som fungerer som mentor og programleder, er godt fornøyd med den nye gjengen:

– Denne gjengen slutter aldri å overraske meg på kjøkkenet, sier Skjelde om den kommende sesongen.

– Kjendisene må gjennom et bredt spekter av råvarer og oppskrifter, og de møter mange utfordringer på veien. Uten at jeg skal røpe for mye, kan jeg vel si det blir reaksjoner når både frosk og maur står på menyen, legger stjernekokken til.

God realityerfaring

I første omgang flytter ti kjendiser til Portør i Kragerø for å drive restaurant sammen.

Blant andre får vi et gjensyn med Leif Einar «Lothepus» Lothe (51), som tidligere har imponert på skjermen. Han stakk nemlig av med seieren da han deltok i «Farmen kjendis» i 2017, og er nå klar for nok en realitykonkurranse.

Overfor Nettavisen kunne han under innspillingen fortelle at han ikke har særlig med kjøkkenerfaring fra før av.

– Om jeg lager mat hjemme, nei? Det kan du være helt sikker på at jeg ikke gjør, fortalte 51-åringen den gang.

Også Mia Gundersen (59) trer inn på «Camp kulinaris»-kjøkkenet med solid realityerfaring, da hun tidligere har vært med på både «Farmen kjendis», «Skal vi danse» og «71 grader nord». Hun var også med i «Maskorama» nå nylig.

Hun fortalte til Nettavisen tidligere i år at hun fort fikk en definert rolle i gruppen under innspilling.

– Jeg er diplomaten. Jeg er diplomatisk av natur, sa hun da.

Fra Mexico til Portør

Lothe og Gundersen får selskap av flere yngre realityprofiler.

Maria Moen Nordli (27), som skapte flere overskrifter i løpet av høstens «Paradise Hotel»-sesong, skal konkurrere på kjøkkenet på nyåret, og det skal også Richard Liedholm (34), kjent fra den andre sesongen av tv-serien «Ex on the Beach».

I tillegg er Fetisha Williams (24) med i den kommende sesongen av «Camp kulinaris». Hun har de siste årene vært å se i venninnen Sophie Elise Isachsens (25) realityserie.

Realitydebut

Jonas Lihaug Fredriksen (31) gjør realitydebut med «Camp kulinaris»-deltakelsen.

Ovefor Nettavisen beskrev han seg tidligere i år som «realityskeptiker», men han er fornøyd med opplevelsen nå i ettertid. Selv om han nå har fått smaken på «realitybobla» er det derimot to ting han aldri ville takket ja til å bli med på.

– Jeg tror nok jeg har vokst fra «Paradise Hotel» og«Ex on the Beach». Også er det ikke noe særlig å være med på det hvis du har kjæreste, liksom. Og jeg er veldig glad i kjæresten min, jeg vil ha henne, ikke være med på det, sa han og lo.

Lihaug Fredriksen er kjent fra YouTube og «FlippKlipp» på NRK, og får selskap av en annen mange forbinder med statskanalen, nemlig «Melonas»-skuespiller Stine Buer (49).

– Utrolig spennende

I tillegg skal Amalie Snøløs (24), Terje Schrøder (57) og Tom Nordlie (58) konkurrere på kjøkkenet.

Førstnevnte har også vært med i både «Farmen kjendise» og «Skal vi danse», og liker realitykonseptet godt.

– «Farmen» er jo litt som det her, at du blir «innelåst» med en gjeng og må bo sammen, fungere sammen... Og jeg synes det er utrolig spennende å bli kjent med så mange forskjellige mennesker, sa hun til Nettavisen tidligere i år.

Utover disse ti ankommer også fire utfordrere restauranten i løpet av sesongen, men hvem dette er gjenstår å se.

Programmet sendes på Viaplay, Viafree og TV3 fra februar.

