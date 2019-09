Dette er de vanligste årsakene til skilsmisse: - Hadde folk søkt hjelp i tide, kunne mange ekteskap vært reddet

Når psykolog Stine Haslund sitter i møte med par som har gitt opp, er det spesielt én setning som går igjen.

- Mange tror at det som regel er utroskap eller andre tillitsbrudd som ligger bak skilsmisser. Men stort sett handler det rett og slett om at paret «har mistet følelsene for hverandre». De opplever at de fungerer som en familiebedrift, at de er romkamerater i et slags bofellesskap.

I 10 år har psykologspesialist Stine Haslund ved Familievernkontoret i Nedre Romerike, sittet i meklingsmøter mellom par som har bestemt seg for å gå fra hverandre.

LES OGSÅ: Disse faktorene øker risikoen for utroskap i et parforhold

Når de har kommet til det obligatoriske meklingsmøtet, som alle med barn under 16 år må gjennom, er bruddet et faktum. De vil ikke lenger være kjærester, men må bli enige om hvordan de løser foreldrerollen fra hvert sitt hjem.

Da er det gjerne for sent. Hjelpen ble ikke tilkalt i tide. Å redde et par som har bestemt seg for å gå videre hver til sitt, blir ofte en altfor vanskelig oppgave for terapeutene.

Setningen om at «følelsene er borte», går ofte igjen.



- Det som ofte fører til brudd, er ofte summen av en rekke små beslutninger som de begge har tatt over tid, der de har vendt seg vekk fra hverandre, i stedet for mot hverandre, sier Haslund, og legger til:

- Hadde de søkt hjelp i tide, altså før alle disse beslutningene ble tatt, kunne mye vært gjort. Mange forhold kunne vært reddet om de søkte hjelp tidligere.

Psykologspesialist Stine Haslund ved Familievernkontoret i Nedre Romerike oppfordrer par som sliter til å søke hjelp i tide. Foto: Privat

De fire vanligste årsakene til skilsmisse

På bryllupsdagen er det (forhåpentligvis) ingen par som ser for seg at de skal gå fra hverandre. Idet man gir hverandre sitt «ja», er det med andre ord nærmest umulig å se for seg at man noen år senere skal sitte i meklingsmøte på et familievernkontor.

LES MER: Sexolog med oppfordring til frustrerte menn: Slik vekker du kvinnens sexlyst

Statistikken viser imidlertid at rundt fire av ti ekteskap ender i skilsmisse hvis utviklingen fortsetter i samme retning.

Hva har skjedd med disse parene?

Forskere ved Universitetet i København har sett nærmere på akkurat dette. Basert på tall fra 2371 nyskilte par, har de rangert de fire vanligste årsakene til at par skiller seg, publisert i «Journal of Sex & Marital Therapy»:

1. Har sluttet å elske hverandre (47 prosent)

Mangel på intimitet eller kjærlighet, samt en opplevelse av at de romantiske følelsene hadde forsvunnet.

2. Kommunikasjonsproblemer (44 prosent)

Vanskeligheter med å kommunisere godt, enten fordi paret hadde ulik kommunikasjonsstil eller fordi den ene ønsket mer kommunikasjon enn den andre.

3. Mangel på respekt, tillit eller sympati (34 prosent)

Flere av de som oppga dette som årsak til bruddet, fortalte at de ikke greide å gjenopprette tilliten etter et tillitsbrudd. Andre fortalte at de hadde mistet respekten for partneren sin.

4. Har vokst fra hverandre (32 prosent)

Parene som opplevde å vokse fra hverandre, fortalte at de hadde utviklet seg i ulik retning - med ulike verdier og holdninger.

Gir ektepar opp for lett?

Psykolog Haslund kjenner seg igjen i årsakene forskerne har hentet frem.

- Men de fire ulike årsakene går jo på mye av det samme. Det handler jo om følelser som har forsvunnet, en følelse av å ha vokst fra hverandre og problemer med å kommunisere på en god måte, sier Haslund.

LES OGSÅ: Stor rapport kartlegger folks sexliv - én gruppe skiller seg ut

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi. Haslund oppfordrer par som merker at småbarnslivet tærer på forholdet, til å oppsøke hjelp raskt.

- Når par kommer til oss og sier at de har vokst fra hverandre eller mistet de romantiske følelsene, så spør de gjerne om vi tror det fortsatt er håp. Da bruker jeg å spørre dem om følgende: «Har du lyst til å få tilbake de romantiske følelsene?» Svaret er ofte ja, og da kan vi absolutt hjelpe til med det, sier Haslund.

- Man kan høre folk si at mange par gir opp altfor lett. Er det noe i det?

- Nei, egentlig ikke. Det er aldri lett å gå fra hverandre, samlivsbrudd er vondt og vanskelig for alle involverte, spesielt når man har barn. Vi mennesker er skapt for å knytte oss til andre, så det er kjempealvorlig for oss når den viktigste relasjonen vår opphører. Det er en stor sorg, og ingen tar lett på det.

Fremkalle romantiske følelser

De romantiske følelsene som oppstår under en forelskelse, er egentlig resultatet av en kjemisk reaksjon i hjernen. På mange måter, lurer de biologiske kreftene oss inn i forelskelsen - og videre inn i parforholdet.

Men selv om noen forhold går i stykker så snart forelskelsesrusen siger ut av kroppen, er det mange som overlever. Skal forholdet leve et langt liv, er det to grunnleggende behov vi mennesker som bør dekkes: Behovet for tilknytning og behovet for identitetsbekreftelse.

LES MER: Dette gjør at noen parforhold overlever - mens andre knuses

Men selv i trygge, gode parforhold er det likevel naturlig å savne lidenskapen og spenningen som tilhører et nytt forhold. Men kanskje er det mulig å finne tilbake til noen av disse følelsene til tross for at man har delt seng i femten år?

Helt klart, sier Haslund. Det er nemlig hovedsakelig dopamin og oksytosin som mater forelskelsen, og disse hormonene kan man fremkalle.

Oksytosin, for eksempel, utløses ved kos og nærhet.

- Kyss og kos med hverandre. Gi en klem etter jobb. Sitt ved siden av hverandre i sofaen når dere skal se film, ikke i hver deres lenestol. Fysisk nærhet gjør noe med kroppene våre, det er beroligende og skaper trygghet, avslutter Haslund.