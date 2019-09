Dette er de vidunderlig dårlige filmene du kan strømme

Det beste er selvfølgelig å se en god film. Men en skikkelig dårlig en kan også være særdeles underholdende.

Smaken er som bakenden hos de fleste. Delt. En dårlig film er en subjektiv oppfattelse. Ikke alle liker filmer om et skip som som kjører på et isfjell med mye kjærlighet, og det finnes mange mennesker som synes det er gøy å se roboter reise i tid.

Likevel så våger vi påstanden om at filmene på denne listen objektivt sett kan kalles elendige. Det er filmer med svake historier, om de i det hele tatt har en historie.

Noen filmer har blitt laget med vikarierende motiver, mens andre er ganske klare på at de rett og slett spiller på enkle mekanismer for å oppnå ønsket resultat.

Vi har plukket ut fire juveler, om du vil, som du kan strømme i del 1 av vår gjennomgang av det som ligger nederst i søppeldunken på strømmetjenestene.

Vi har denne gangen utelukkende sett på filmer som finnes på Amazon Prime.

Samt en film til slutt som absolutt ikke er dårlig, men som er verdt å nevne siden det er en av de første filmene hvor en av tidenes mest suksessfulle filmskapere jobber.

Slumber Party Massacre I og II

Den første filmen kom i 1982, oppfølgeren i 1987. Det ble også laget en tredje film noen år senere, men den har vi ikke funnet på noen strømmetjeneste.

Rita Mae Brown var forfatter, og erklært feminist. Hun hadde skrevet et manus hun mente var en parodi på alle skrekkfilmene, og solgte manuset til et produksjonsselskap som skrev det en god del om.

Se klipp fra Slumber Party:

Samtidig lette Amy Holden Jones etter en jobb som regissør. Hun var egentlig klipper, men ønsket å prøve seg bak kamera. For å regissere filmen måtte hun si nei til en jobb på Steven Spielbergs E.T.

Det skriker ikke «feministisk manifest» av denne filmplakaten.

Amy Jones har senere skrevet manusene til filmer som Mystic Pizza, Beethoven-filmene og Uanstendig forslag.

Rollene i filmen ble gitt til Robin Stille, hennes første, Michelle Michaels - som hadde hatt noen særdeles små roller i tre tidligere filmer, danseren Debra De Liso og Andree Honore som også debuterte i filmen.

Kun De Liso fikk en lengre karriere i showbusiness. Amy Quino, som du senere har sett i Bosch, Being Human, Glee og mange filmer, hadde en liten rolle i filmen.

Filmene ble ikke det feministiske manifestet som Rita Mae Brown hadde håpet på. Du kan se klipp fra filmene i videoen over.

Se klipp fra Hollywood High:

Hollywood High

Hvor dårlig må en film være for at den ikke skal få en oppfølger? Vel, den må være dårligere enn denne. Hollywood High kom i 1976, og fikk en oppfølger fem år senere.

For så vidt er oppfølgeren mye dårligere, men den er mye dårligere enn et veldig dårlig utgangspunkt. Enda mer sjokkerende er at det ble forsøkt å lage en TV-serie av dette makkverket av en halvkokt idé.

Susanne Severeid spilte hovedrollen (som Susanne). Hun var fotomodell som ble oppdaget som 19-åring, og fikk senere roller i TV-serier som T.J. Hooker og Santa Barbara.

Hun var dog mer brukt som programleder og etter hvert, muligens overraskende, radiovert.

Regissør for filmen var Patrick Wright, som stort sett var foran kamera på filmer av særdeles varierende kvalitet (Filmer som The Bikini Carwash Company, The Amorous Adventures of Don Quixote and Sancho Panza, If You Don't Stop It... You'll Go Blind!!! og Sexual Practices in Sweden).

Han regisserte aldri en film igjen.

Filmen, som fikk det tyske navnet Die heißen Teens von Malibu Beach, følger fire jenter fra High School som vil ha det gøy. De prøver å finne litt privatliv, og møter en pensjonert Hollywood-stjerne. Det er bare ett problem.... Neida, det er ikke det du tror. Stjernen er en kvinne. Filmen har mindre dramatikk enn en direktesending av kniplinger.

De tre øvrige skuespillerne fikk ingen lange karrierer som skuespillere. Sherry Hardin spilte i en film til: Ten Violent Women i 1982, Rae Sperling fikk også en film til - Game Show Models i 1982 mens Marcy Albrecht kun spilte i denne filmen.

Vi har klippet sammen noen av scenene fra filmen over. Du får se dem med advarsel om at det ikke er noe av det beste du kan se.

Du kan se hele. Du vil angre.

Galaxy of Terror

Skrekkfilm i det ytre rom. Året var 1981, og filmer som Alien, Star Wars og Star Trek hadde gått opp løypene. Science fiction solgte godt, og skrekk på toppen ble gull.

New Zealand-regissøren Bruce D. Clark fikk jobben med å filme sitt eget manus.

Se klipp fra Galaxy of Terror:

For å få penger til å lage filmen lovet produsent Roger Corman at Taaffe O'Connell skulle ha en nakenscene i filmen. Det ble såpass mye bråk om denne scenen at Corman til slutt filmet den selv, men da sensuren fikk se den scenen fikk filmen en X-rating.

Nye kutt ble gjort så filmen til slutt kunne vises med en R-sensur. Scenen var også såpass brutal at skuespiller O'Connell nesten ble knust av den ett tonns tunge marken hun måtte ha scenen med. Scenen viste marken som voldtok henne, og da det skulle filmes røyk kablene som holdt ormen oppe. Filmens mannskap, som da var veldig få grunnet nakenheten i scenen, strevde i flere minutter med å få plastikkormen unna Taaffee som da ikke klarte å puste. Heldigvis gikk det bra, og filmens scene, og skrikene hennes, gjorde hun til en kulthelt i b-filmverdenen.

Skal vi tro filmens art director, og det bør du, så foregår filmen i samme univers som Aliens. Uniformene til mannskapet er brukte uniformer brukt i serien Battlestar Galactica, mens veggene på romskipet var laget av brukte McDonalds-bokser.

Se videoen over for enda flere interessante fakta og et klipp fra scenen som har gitt filmen kultstatus.

Samtidig er det en film som på mange måter gikk opp løypa for Aliens noen år senere, og mange av scenene er direkte å kjenne igjen. Noe som kanskje ikke er så rart.

PS! Rock'n Roll High School

Denne filmen fra 1979 er et oppkomme av folk som senere gjorde andre ting. Komedien ble satt i gang av Roger Corman som ville lage en moderne tenåringsfilm med musikk.

Etter at Todd Rundgren sa nei og Cheap Trick ikke hadde tid ble Ramones leid inn.

Se klipp fra Rock'n Roll High School:

Enden på visen ble et utrolig soundtrack.

Her kan du høre noen av sangene som ble brukt i filmen (Spotify)

Filmen er faktisk en strålende enkel musikkungdomsfilm, og ble også godt mottatt de den kom. Joe Dante regisserte mange av scenene i filmen siden Allan Arkush slet med utmattelse, mens James Cameron var produksjonassistent på filmen sammen med Gale Anne Hurd (de to jobber sammen igjen noen år senere på Aliens og Terminator).

En av Hollywoods beste stuntdamer, Debbie Evans, spiller også en bitteliten rolle i filmen.

Det er også verdt å ta med seg at musikken ble mikset av ingen annen enn Phil Spector.

Over kan du se traileren slik den var da filmen kom.