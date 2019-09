Dette er deltagerne i «Bloggerne» 2020

Tre nye fjes kommer inn - og noen gir seg.

Siste sesong av Bloggerne ble sluppet onsdag, og TV 2 avslører nå neste sesongs deltagere rekordtidlig.

På skjermen dukker det opp tre nye fjes.

Joakim Kleven har i mange sesonger figurert i «Bloggerne», og i siste episode er det nettopp Kleven som får æren av å ha siste bilde - etter å ha vært på besøk hos «Bloggerne»-profil Anniken Jørgensen.

Nå har han altså endelig fått fast plass i rekken av kjente fjes. Tidligere har Kleven også vært å se på Youtube og tv-serier som «Sophie Elises verden».

– Det blir veldig gøy og spennende, men samtidig litt skummelt å være med på «Bloggerne»! Nå er jeg helt på egenhånd så det blir mye mer personlig. Gleder meg til å vise mer av min hverdag og hjertesakene mine. Håper folk liker det de får se, sier Joakim Kleven i en kommentar.

– Har mast så j****g

Mange ble kjent med Kleven gjennom arbeidet han gjorde med nettserien «Sweatshop», hvor blant annet Anniken Jørgensen var en av profilene.

Da Nettavisen møtte Anniken Jørgensen, også kjent som Annijor, i våres, fortalte hun at den ene personen hun ønsket å se i «Bloggerne» var Joakim.

– Jeg har mast så j****g om at Joakim skal ta et steg frem og slutte å henge med alle på «Bloggerne». Nå kan han være der sjæl, nå kan han bare bli med, synes jeg, uttalte Anniken den gang.

Disse er med videre - Anniken takker for seg

Nå har Anniken fått ønsket i oppfyllelse, men hun melder samtidig at hun takker for seg, etter hele seks sesonger som fast «Bloggerne»-profil.

Anne Brith Davidsen er tilbake på TV-skjermen. I 2019 ga hun ut boken «Kvinner som hater kvinner». Foto: Faksimile (Panta Forlag)

Også Iselin Guttormsen og tidligere «Bloggerne»-profil Anne Brith Davidsen er med i den nye og tolvte sesongen. Fra tidligere er både Caroline Berg Eriksen, Linnéa Myhre og Sofie Nilsen med videre.

Har allerede begynt innspillingen

Martine Lunde er også en av profilene som blir med videre, og begynner med sin tredje sesong å bli komfortabel i «Bloggerne»-settingen.

– Vi har allerede begynt innspillingen, og jeg tror det blir veldig gøy. Det virker som en kul gjeng de har fått på plass, og jeg tror de to nye kommer til å lage bra tv, sier hun.

Selv om Martine nå er blitt programleder for sitt eget program «Glow Up», tenker hun ikke å ta en «Pilotfrue» og droppe «Bloggerne» til fordel for mer tv-tid.

– Jeg kunne ikke se for meg å ha et program om mitt liv enda. Jeg har så mange andre prosjekter at det ikke hadde blitt tid til det, så det er bedre å være med i og filme «Bloggerne »nå og da.

Hun utelukker imidlertid ikke at muligheten ligger der.

– Jeg tror jeg kunne tenke meg det i fremtiden, om noen år når jeg har blitt litt mer voksen, sånn når Aleks og jeg har flyttet sammen, sier hun.

Det blir gjensyn med Martine Lunde i «Bloggerne» i 2020. Foto: TV 2

Iselin Guttormsen (32) er tobarnsmor, blogger og snart sexolog. Hun debuterer i TV 2-programmet «Bloggerne» i 2020. Foto: TV 2

Snart ferdig utdannet sexolog

Nykommer Iselin Guttormsen (32) er tobarnsmamma og snart ferdigutdannet som sexolog.

Hun debuterte som blogge i 2014 og har frydet og forarget med sitt skråblikk på livet som småbarnsmor og mammakroppen.

Les også: Sophie Elise tilbake på parketten i Skal vi danse - ett år etter hun trakk seg

I de nye episodene følger vi Guttormsen inn på skolebenken, og får også ta del i hennes engasjement i kampen mot kroppspress, for likeverd mellom kjønnene og ønske om å være en god rollemodell for unge jenter.

– Jeg gleder med til å være med i «Bloggerne» og er både overrasket, glad og stolt for å få denne sjansen. Det å være en del av en tv-produksjon er sprøtt, spennende og morsomt – og jeg elsker det! sier Iselin Guttormsen.

Caroline Berg Eriksen er tilbake i en ny sesong av «Bloggerne». Foto: TV 2

Fra tidligere er det kjent at Julianne «Pilotfrue» Nygård og ektemannen Ulrik ikke blir med i neste sesong av «Bloggerne».

Siste «nykommer» er Anne Brith Davidsen (43). Hun gjør nå comeback etter to sesonger borte.

– Jeg var ikke i tvil et sekund når jeg ble spurt om å bli med igjen. Det blir gøy og kjempestas å være med i «Bloggerne» igjen. Det har skjedd mye og jeg gleder meg til å dele alt, sier Anne Brith Davidsen.

Det blir gjensyn med Linnèa Myhre i «Bloggerne» i 2020. Foto: TV 2