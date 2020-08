Dette er deltakerne i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis»

Ti nye, håpefulle kjendiser er klare for å krysse landet på langs.

På onsdag slippes ti kjendiser løs i den norske naturen for å kjempe om tittelen som «Norges tøffeste kjendis».

Et stjernelag bestående av alt fra tidligere toppidrettsutøvere til influensere er med det klare for å delta i den tolvte sesongen av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», og nå kan Nettavisen røpe hvem som blir å se i den nye sesongen.

Adrian Sellevoll (22)

Etter en sommer med fjellturer med tung ryggsekk ligger mye til rette for at Adrian Sellevoll er godt rustet før avreise.

Rent fysisk har imidlertid realityprofilen noen utfordringer.

– Jeg har gått noen gode fjellturer og jogget litt, men jeg burde nok vært en tur hos kiropraktoren, sier han til Nettavisen – før han ramser opp en lang rekke med skader.

Foto: Morten Bendiksen

I fjor skadet han ryggen da han falt ned fra første etasje, noe han fortsatt sliter med, og i helgen var uhellet ute igjen.

– Jeg skled hjemme. Fløy med nakken inn i veggen, så jeg har jævlig vondt i nakken. Også har jeg masse brudd i tær og i hælen som jeg aldri har gått til legen med, og stortåen trenger nok tape på turen. Også sliter jeg med venstre kne.

Med andre ord legger Sellevoll ut på tur med flere «vondter», men motivasjonen er det i alle fall ingenting å si på.

– Det er ikke så galt. Gi meg noe ibux og paracet, så er vi der. Jeg skal fortsatt prøve å vinne, forsikrer han.

Victor Sotberg (29)



En annen som er svært motivert for eventyret som venter de kommende ukene er youtuber Victor Sotberg.

– Jeg er jo alltid veldig glad i utfordringer, og tenker dette er nok en utfordring jeg ikke kunne takke nei til. Det er jo et eventyr, og jeg har alltid hatt lyst til å være med, sier Sotberg.

Foto: Morten Bendiksen

Han har imidlertid ikke særlig med turerfaring i bagasjen.

– Jeg er jo en liten «by-fis», er mye ute i byen og koser meg i byen. Men jeg er jo veldig glad i naturen, og glad i å gå i skogen, men jeg gjør det altfor sjeldent, legger 29-åringen til.

Youtuberen har ikke krevd å ha med seg noe spesielt på tur, ettersom han vil omfavne opplevelsen hundre prosent og leve litt primitivt fremover. Likevel hadde han ikke sagt nei takk hvis han kunne pakket med seg en parfyme av noe slag.

– Jeg har veldig god luktesans, og hvis det lukter veldig fælt blir jeg veldig fort satt ut, sier Sotberg og ler.

Isabel Raad (26)

En av landets største influensere, Isabel Raad, har på sin side satt ett krav i forkant av deltakelsen i «71 grader nord».

– Jeg skal ha med meg tørrsjampo. Det er det eneste. Jeg skal ikke ha med meg sminke og dill og dall. Vi skal i naturen, liksom, og jeg trenger ikke være hun som absolutt skulle dra med seg sminke. Men tørrsjampo må jeg ha. Håret mitt er langt og tykt, og hvis jeg skal svette hver dag... Så jeg tar med meg den i sekken så håper vi det hjelper, sier Raad.

Foto: Morten Bendiksen

Hun gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring, men legger ikke skjul på at hun samtidig er veldig spent.

– Jeg er så nervøs, jeg lurer jo på hva i alle dager det er jeg har takket ja til. Det er så utenfor komfortsonen min. Men det er jo det som er gøy, da. Jeg gjør ofte ting jeg er komfortabel med og som jeg vet jeg er god på, så det å hoppe ut i noe som er så lite meg tror jeg bare jeg kan lære mye av.

26-åringen ble spurt om å være med i fjorårets utgave, men takket den gang nei. I år fikk derimot pipa en annen lyd.

– Jeg var jo med på «Skal vi danse» i fjor, og det var også dritskummelt og langt utenfor komfortsonen min. Men jeg føler helt ærlig jeg vokste så mye av å være med på det, for det skremte meg så sykt. Og det er jo akkurat det samme som med «71 grader nord» nå, forteller hun til Nettavisen.

Vår Staude (54)

«God Morgen Norge»-programleder Vår Staude har også blitt spurt om å være med tidligere, men takket nei.

– Jeg har blitt spurt før, men blitt stoppet av mine egne kalde føtter. Men i år fikk jeg orden på de kalde føttene, «go» fra TV 2 og fra familien og barna, sier Staude til Nettavisen.

Foto: Morten Bendiksen

54-åringen har flere ting hun ser frem til med deltakelsen.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å dra på tur. Se steder i Norge jeg ikke har sett før og gjøre ting jeg ikke har gjort før. Jeg føler meg dritheldig, jeg er utrolig takknemlig, spent og full av forventning til dette eventyret jeg har hørt så mange snakke varmt om og som jeg har sett på tv i flere år, sier hun.

Likevel er det enkelte ting Staude helst vil slippe å gjøre.

– Hvis jeg må kaste meg ut i luften... Det har jeg ikke noe lyst til. Jeg gruer meg også til svømming under vann, for det er jeg ikke noe glad i. Og jeg gruer meg til å være kald, sier hun.

Per Heimly (48)

Fotograf Per Heimly hadde på sin side aldri trodd han skulle takke ja til å være med i «71 grader nord».

– Jeg har alltid sagt til meg selv at blir jeg spurt så sier jeg nei, at dette er et program jeg absolutt ikke vil være med på.

Foto: Morten Bendiksen

– Men det å takke ja til noe jeg ikke vil er en veldig god grunn til å bli med. For da åpner man jo dører til noe nytt og ukjent, egentlig. Og det er det livet dreier seg om, å være litt åpen for nye inntrykk, forteller 48-åringen til Nettavisen.

Fotografen er født og oppvokst i en liten bygd i Nordland, og har dermed vært mye i naturen. Da han flyttet til Oslo som 16-åring ble han imidlertid «veldig urban» – ifølge ham selv.

Nå vil Heimly finne tilbake til noe inni seg og med det hedre faren sin, som han beskriver som «skogens store konge».

– Jeg er jo med for å hedre faren min som en naturmann, og prøve å bli litt mer som han, sier Heimly.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33)

Det er bare fire måneder siden det ble kjent at Astrid Uhrenholdt Jacobsen skulle legge opp som skiløper, og med det er hun trolig blant deltakerne som er i best fysisk form.

Hun har takket ja til deltakelsen for opplevelsens skyld.

Foto: Morten Bendiksen

– Jeg har trent mye i mitt liv og vært mye ute, men har egentlig ikke hatt så mye tid til turliv. Det vil jeg gjerne bli bedre på. Jeg er veldig glad i natur, friluft og det å være ute, sier 33-åringen til Nettavisen, og legger til at hun ikke har gjort noen spesielle forberedelser i forkant av innspillingen annet enn at hun har prøvd å holde treningen litt ved like.

Hun gleder seg spesielt mye til naturopplevelsene på veien.

– Jeg håper særlig jeg får se litt mer av vest og nord i det vakre landet vårt, sier skistjernen, og legger til at det trolig er enkelte ting som kan bli utfordrende for henne underveis:

– Det er nok det å være tålmodig, særlig hvis det er noen som reagerer med negativitet når de blir slitne eller stressa.

Iselin Guttormsen (33)

– Det blir spennende, nervepirrende og skummelt, sier Iselin Guttormsen om turen hun nå skal legge ut på.

«Bloggerne»-profilen gleder seg spesielt mye til å tilbringe tid og bli bedre kjent med de andre deltakerne.

Foto: Morten Bendiksen

– Den lagfølelsen og samholdet. Og mestringsfølelsen når vi løser oppgaver, det gleder jeg meg til, sier 33-åringen.

Høydeskrekken ser hun derimot ikke frem til å kjenne på.

– Jeg kommer nok til å slite med høydenen. Jeg har så høydeskrekk. Vanvittig høydeskrekk. Men det kommer jeg nok ikke unna, så jeg må bare hoppe i det, bokstavelig talt.

Fay Wildhagen (27)

Artist og låtskriver Fay Wildhagen er klar i tale på spørsmål om hva hun gleder seg mest til på «71 grader nord».

– Naturen. Naturopplevelsene. Jeg gleder meg ikke så mye til konkurranseaspektet, men veldig til å være på tur så lenge. Jeg har vært på lange turer, men ikke så lange turer.

Foto: Morten Bendiksen

27-åringen beskriver seg selv som turvant, og har gått på tur i alle år siden hun var barn. Det håper hun er en fordel.

– Jeg har holdt på mye med kart og sovet mye ute, funnet ut av ting selv. Og jeg tror jeg er seig, men kanskje ikke så sterk.

For Wildhagens del er det konkurransedelen av programmet som blir det vanskeligste.

– Jeg gruer meg til vi må konkurrere mot hverandre og sende hverandre hjem. Jeg har på en måte glemt at det er et sånt type tv-program. Jeg håper alle blir med til Nordkapp, jeg. Hvis jeg hadde vært sjef hadde alle fått bli med, ler hun.

Henrik Elvestad (47)

Henrik Elvestad var aldri i tvil om hva han skulle svare da han fikk forespørsel om å være med.

– Det var jo lett å si ja til det her. Jeg er jo glad i å gå på tur, og sånn passe glad i å møte nye mennesker. Så dette kan bli greit, det, sier komikeren og skuespilleren til Nettavisen.

Foto: Morten Bendiksen

Han har mye erfaring med både fjell- og teltturer, og tror han blant annet kan bidra som en motivator i gjengen. I enkelte situasjoner kan derimot en helt annen side av ham tre frem.

– Jeg har et temperament som ofte kommer til overflaten hvis jeg er sulten eller veldig sliten. Så det er jo rigga litt for at det kan bli noen problemer der, innrømmer 47-åringen.

Det Elvestad gleder seg mest til er å bli kjent med de andre deltakerne og oppleve nye ting underveis. Samtidig er det spesielt én ting han tror kan bli utfordrende i løpet av turen.

– Jeg går mye på do, det er et problem. Folk tror jeg er tynn fordi jeg trener mye, men det er fordi jeg har en sinnsyk forbrenning. Så det er jo klart at det å skulle drite ute fire ganger om dagen kan bli en utfordring for meg og ikke minst de andre deltakerne når jeg må stoppe og fly bak en stein hele tiden. Så det er jeg litt spent på, egentlig, sier Elvestad.

Steffen Iversen (43)

– Dette blir kjempemorsomt. En veldig fin mulighet, sier den tidligere fotballspilleren Steffen Iversen til Nettavisen.

43-åringen er med for opplevelsens skyld, og gleder seg stort til å se hva Norge har å by på av flotte naturopplevelser.

Foto: Morten Bendiksen

– Også gleder jeg meg til å bli kjent med den gjengen jeg skal på tur med, legger Iversen til.

Iversen er svært positivt innstilt til hele opplevelsen, og klarer ikke se for seg at det blir noe annet enn en unik tur helt utenom det vanlige. Men én ting frykter han likevel:

– Det er jo typisk meg å bli skadet på et eller annet tidspunkt. På «Mesternes mester» sydde jeg 16 sting i panna, så det er alltid jeg som detter borti et eller annet. Så vi får håpe det ikke skjer, sier fotballstjernen til Nettavisen.