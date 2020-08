Dette er deltakerne i «Skal vi danse» 2020

«Skal vi danse» sparkes i gang 5. september.

I den 16. sesongen av «Skal vi danse» på TV 2 er det en god blanding av tv-profiler, realitydeltakere, influensere og tidligere idrettsutøvere som skal få svinge seg på parketten.

5. september sparkes det hele i gang, og nå kan Nettavisen røpe hvem som skal spenne på seg danseskoene og konkurrere om å gå helt til topps i dansekonkurransen.

«SKAL VI DANSE»: Disse kjendisene skal svinge seg på parketten i høst. Foto: Fredrik Arff (TV 2)

Disse kjendisene skal delta i «Skal vi danse» 2020:

Birgit Skarstein (31)

Idrettutøver og samfunnsprofil

Som paralympisk idrettsutøver har Birgit Skarstein sikret seg flere store utmerkelser.

Hun har blant annet ni VM-medaljer – fem i roing og fire i langrenn – og er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i roing. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt i begge grener, og deltatt i tre Paralympics.

Dette er første gang en i rullestol deltar i «Skal vi danse» her til lands.

Selv om det faktum at hun sitter i rullestol fort blir en utfordring på dansegulvet, mener Skarstein det er tidsklemma som trolig blir den aller største utfordringen.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Birgit Skarstein. Foto: Espen Solli (TV 2)

31-åringen er nemlig midt i oppkjøringen til OL neste år, og trener for fullt som toppidrettsutøver ved siden av dansetreningen.

– Jeg har ikke noe liv utenom trening. I dag var jeg oppe halv seks, gikk på vannet fra 07.00 til 09.00, kjørte hit, tar andre økten etterpå også danser jeg i kveld, sier hun til Nettavisen.

Se video der Birgit Skarstein forteller hvordan hun skal kombinere dans og toppidrett øverst i saken!

Når det kommer til hvordan hun og dansepartneren skal danse med rullestol, er dette noe de begge jobber med og finner ut av fortløpende.

GLEDER SEG: Birgit Skarstein får fullt opp den kommende tiden, med oppkjøring til OL 2021 og «Skal vi danse» på toppen av det hele. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Han har heller ingen erfaring med rullestoldans, så vi er litt sammen i det. Vi prøver og feiler, finner ut hva som går og ikke går. Det å styre den rullestolen er mye jobb, det er tungt og teknisk, og vi er nødt til å være samstemt, sier hun.

Det at de begge er nye med rullestoldans har ikke bare vært lett foreløpig.

– Jeg har kjørt på tærne hans flere ganger. Og jeg har falt ut av stolen allerede, sier hun og ler.

– Vi må jo se hva som går, og det gikk i alle fall ikke, legger hun til.

Marte Bratberg (31)

Programleder



Etter flere år som programleder for radioprogrammet «Morgenshowet» på NRJ, tok Marte Bratberg nylig fatt på sin nye jobb som kjendisreporter for «God Kveld Norge».

Før sommeren markerte 31-åringen seg også i seer-suksessen «Kompani Lauritzen» på TV 2, og nå bytter hun ut militærutstyr med glitter, glamour og høyhælte dansesko.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Marte Bratberg. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Det er jo et helt sykt opplegg. Akkurat nå har jeg så mye nerver at jeg ikke orker å tenke på det, sier hun til Nettavisen.

Også Bratberg kjenner timeplanen blir tett i tiden fremover. Hun jobber nemlig i NRJ-ut august, og jobber i tillegg med «God Kveld Norge» med dansetrening på toppen.

– Jeg rekker nesten ikke alt. Jeg er oppe 05.00 om morgenen, er live på radio til 10.00, så drar jeg på «God Kveld Norge» og danser på kvelden.

Kristin Gjelsvik (33)

Influenser og samfunnsdebattant



Kristin Gjelsvik kan trygt sies å ha mye tv-erfaring, og har tidligere vært å se på tv-skjermen i blant annet «Bloggerne», «Kjendismødre», «Paradise Hotel», «I lomma på Silje», «Robinsonekspedisjonen», «Camp Kulinaris» og «Farmen».

Nå begir hun seg ut på nok en utfordring, denne gangen i TV 2s 16. sesong av «Skal vi danse».

– Sånn er det når man begynner i 2012. Da går årene forbi og det skjer ting underveis. Det var egentlig aldri planen det, men jeg er jo ikke en person som sier nei til mye, sier hun om hvorfor hun har takket ja til nok en tv-konkurranse.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Kristin Gjelsvik. Foto: Espen Solli (TV 2)

Det å takke nei til «Skal vi danse» var aldri et alternativ.

– Altså, går det an å takke nei? Dette har jo vært det programmet som står helt øverst på listen, også tenker man at det er for stort å drømme om. Da de faktisk spurte var det ikke snakk om å være bittelitt «hard to get» en gang, jeg sa ja med en gang.

Michael Andreassen (48)

Programleder



Michael Andreassen er en av Norges mest profilerte programledere på radio, og har i mange år ledet flere ulike radioprogrammer på P4 – blant annet «Michael Direkte».

I tillegg er han foredragsholder, og reiser landet rundt for å fortelle om sine opplevelser som alkoholiker.

Før sommeren vant 48-åringen «Camp Kulinaris», og nå skal han konkurrere om å gå helt til topps i «Skal vi danse».

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Michael Andreassen. Foto: Espen Solli (TV 2)

48-åringen er allerede i gang med treningen, og legger ikke skjul på at han kjenner det i kroppen.

– Rumpa har fått kjørt seg mest, sier han og ler.

Siri Kristiansen (42)

Radioprogramleder

Siri Kristiansen jobbet i mange år i P3, der hun blant annet var programleder for «Lørdagsrådet». I 2017 sluttet hun i P3 og gikk over til Radio Norge med «Siri og de gode hjelperne».

Kristiansen har også god erfaring fra tv-skjermen, og var høsten 2010 vikar for Linn Skåber i «Nytt på Nytt». Tidligere i år var hun – i likhet med Marte Bratberg – med i «Kompani Lauritzen», og snart blir hun å se i «Skal vi danse» på TV 2.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Siri Kristiansen. Foto: Espen Solli (TV 2)

Kristiansen har blitt spurt om å være med tidligere, men aldri takket ja før nå.

– Jeg ble spurt for noen år siden, og da tror jeg at jeg svarte ganske tydelig at «nei, og dere trenger ikke spørre igjen», sier hun til Nettavisen.

Nå har hun derimot snudd, og skal svinge seg på parketten om drøye to uker.

– Det er sikkert mange som har kjent på den følelsen hvor man gjennom hele livet sitter i sofaen på fest, ser på de andre på dansegulvet og vil ut dit – men tør ikke. Og nå tenker jeg at nå er jeg fortsatt hun som sitter i sofaen, men jeg vil danse. Så jeg har hatt lyst til å si ja, men jeg har ikke turt. Og nå turte jeg, av en eller annen grunn.

– Og det dansegulvet stenger snart, så hvis jeg skal gjøre det så må jeg gjøre det nå, legger Kristiansen til.

Synnøve Skarbø (49)

Programleder og podkaster

Synnøve Skarbø har opp gjennom årene ledet flere populære tv-programmer, blant annet «Norske rotehjem», «Wipeout» og «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

– Dette har jeg ladet opp til psykisk i lang tid. Jeg har jo hatt lyst til dette i alle år, nå har jeg ventet i 16 år på å få være med, sier hun til Nettavisen.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Synnøve Skarbø. Foto: Espen Solli (TV 2)

49-åringen har blitt spurt om å være med to ganger tidligere, men begge gangene har motet sviktet.

– Det er med skrekkblandet fryd at jeg skal være med. Jeg gruer meg, sier Skarbø, som ikke legger skjul på at treningen allerede har satt sine spor.

– Jeg er helt skakkjørt. Føttene er ødelagt og jeg har vondt steder jeg ikke visste jeg hadde muskler.

Thomas Alsgaard (48)

Tidligere idrettsutøver



Thomas Alsgaard la opp som profesjonell langrennsløper etter 2003-sesongen, men gjorde comeback fire år senere. I 2015 var han ferdig for godt, og har siden vært å se på skjermen som ekspertkommentator for NRK.

I 2019 deltok han i kjendisversjonen av «71 grader nord», der han gikk helt til topps. Nå gjenstår det å se om han kan gjøre det samme i «Skal vi danse».

– Jeg er jo livredd. Men det å få lov til å lære å danse er et privilegium. Det ser jeg frem til, sier Alsgaard til Nettavisen.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Thomas Alsgaard. Foto: Espen Solli (TV 2)

Øystein Lihaug Solberg (24)

Tidligere realitydeltaker



Øystein Lihaug Solberg var en av deltakerne som virkelig markerte seg i «Ex on the Beach» tidligere i år. I løpet av oppholdet sto han for flere overskrifter, blant annet takket være alteregoet Per Ivar – som mildt sagt er glad i en fest.

24-åringen har tidligere uttalt at hans store drøm er å være med på «Skal vi danse», en drøm som nå går i oppfyllelse.

– Det er helt sykt. Målet med «Ex on the Beach» var jo å være med på «Skal vi danse», og nå er jeg med. Så da jeg fikk den telefonen ble jeg sykt glad, sier han til Nettavisen.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Øystein Lihaug Solberg. Foto: Espen Solli (TV 2)

Realitydeltakeren har noe danseerfaring fra før av, noe han tror er en fordel i tiden som kommer.

– Jeg danset i et par år da jeg gikk på barneskolen, men det var hiphop. Så jeg vet litt hva jeg går til med tanke på at jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak det å lære seg å danse, selv om dette er en annen type dans, sier han.

Agnete «Agnetesh» Husebye (24)

Youtuber

Agnete Husebye er en av landets største Youtubere, og har de siste årene virkelig nådd ut til det norske folk med videoene sine.

Nå får enda flere bli kjent med 24-åringen i «Skal vi danse», noe hun gleder seg veldig til.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Agnete Husebye. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Jeg har nesten ikke klart å tenke at dette skjer. Jeg har holdt det hemmelig så lenge, så nå er det deilig at jeg endelig kan si det høyt.

24-åringen har alltid likt «Skal vi danse»-konseptet, og var aldri i tvil om at hun ville være med da hun ble spurt.

– Det er en utfordring på noe jeg aldri har vært god på, altså dansing. Også er det en unik mulighet til å lære noe nytt og se hva man kan klare.

Andreas Wahl (37)

Fysiker og programleder

Andreas Wahl er fysiker og profesjonell formidler av naturvitenskap. Siden 2013 har han vært programleder for «Folkeopplysningen» på NRK.

I tillegg er Wahl en ivrig morellspytter, og har gjentatte ganger deltatt i NM i grenen, der han har vunnet fire ganger. Rekorden er på 13,6 meter, som han spyttet i 2015.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Andreas Wahl. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Jeg liker jo å danse, men jeg vet ikke om jeg kan det. Jeg danser med barna mine rundt frokosten og sånt hvis det kommer på noe morsom musikk, men aldri foran folk, sier han.

– Jeg føler det bor et dansemonster inni meg som skal ut nå. Men så vet jeg ikke om det er en bra ting eller ikke. Så enten blir det veldig pinlig, flaut og vondt for både meg og seerne, eller så blir det gøy og fint. Den uvisstheten er både litt deilig å kjenne på og litt vond å kjenne på, legger 37-åringen til.

Fred Buljo (37)

Artist

Den samiske musikeren, rapperen, joikeren og produsenten Fred Buljo gikk i 2019 helt til topps i Melodi Grand Prix med Keiino og låten «Spirit In The Sky». Nå tar han på seg danseskoene og håper på å vinne sesong 16 av «Skal vi danse».

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Fred Buljo. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Dette er en ypperlig anledning til å bli litt bedre kjent med seg selv og komme seg litt ut av komfortsonen, sier Buljo til Nettavisen.

Nå som treningen er i gang kjenner 37-åringen godt på kroppen at han kanskje har sittet litt for mye stille de siste månedene.

– Jeg kjenner det verker i muskler jeg aldri har kjent på og ikke visste eksisterte, ler han.

Nathan «Nate» Kahungu (24)

Tidligere realitydeltaker

Mange kjenner nok igjen Nate Kahungu fra «Love Island», der han fant kjærligheten med Thammy Dias. Lykken skulle derimot ikke vare, og i mai gikk kjæresteparet hver til sitt.

24-åringen blir også å se i digitalsatsningen til «God Kveld Norge» til høsten, og trolig vil «Skal vi danse»-deltakelsen hans følges tett i programmene som legges ut på TV 2 Sumo.

KLAR FOR «SKAL VI DANSE»: Nate Kahungu. Foto: Espen Solli (TV 2)

I «Love Island» fikk tv-seerne til stadighet være vitne til 24-åringens dansebevegelser, og nå gleder han seg til å vrikke på hoftene igjen.

– Jeg er kongoleser, og vi har hofter. Vi kan ikke noe for det. Jeg fikk hoftene, så når det kommer til salsa og og sånt gleder jeg meg, sier han.

Kahungu var aldri i tvil om å takke ja.

– «Skal vi danse» er noe man alltid ser på, og når man først får den telefonen sier man selvfølgelig ja. Det blir utrolig morsomt, sier han.