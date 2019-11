Dette er den ultimate amerikanske sykkelruten

En sykkelrute på til sammen 6000 kilometer er under utbygging i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Sykkelruten The Great American Rail-Trail, en sykkelvei som skal knytte sammen Washington state med Washington, D.C., er nå over halvveis ferdig, melder nettstedet Good.is.

Se video av sykkelprosjektet og hvor langt de er kommet helt øverst i saken.

Sykkelruten planlegges av Rails-to-Trails Conservancy, en nonprofit organisasjon som jobber sammen med lokale myndigheter for å få sykkeldrømmen til å gå i oppfyllelse.

Sykkelruten skal gå gjennom totalt 12 stater og blir på hele 6000 kilometer.

Målet er at sykkelstien skal kunne brukes av rundt 50 millioner mennesker som bor inntil 80 kilometer fra løypen, samt alle de utallige turistene som vil måtte ønske å sykle der.

Dette bildet viser en del av sykkelstien i området fra Washington D.C. til Pittsburgh, Pennsylvania. Foto: Rails-to-Trails Conservancy

Nå er halvparten av sykkelruten komplett men det er fortsatt rundt 90 huller i ruten, som så langt består av totalt 125 sykkelstier.

Selv om man nå er langt på vei, er det ventet å ta to tiår før hele sykkelruten er ferdig.

- Se for deg å tråkke gjennom hele landet på en trygg sømløs scenisk trasé - eller at du går langs en lokal sti som knytter sammen historiske ruter. Erfaringen av å utforske Amerikas arv , heter det i en uttalelse fra konservatoriet.

Hele prosjektet er kommet i gang takket være en lov fra 1983 som sier at selskaper kan gjøre om gamle togskinner til sykkelstier inntil det er behov for togskinnene igjen.

Her kan du finne et interaktivt kart av løypene. Du kan også lese mer om sykkelprosjektet her.

Her er flere bilder fra sykkelstien:

Dette bildet er fra løypen mellom Cedar Falls og Beverly, i Washington. Foto: Rails-to-Trails Conservancy

Dette bildet er hentet fra området mellom Fredericksburg til Dayton, Ohio. Foto: Rails-to-Trails Conservancy