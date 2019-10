Dette er en tydelig advarsel om utroskap: – Mange menn får det ikke med seg fordi de har «sovnet i timen»

Forelsker du deg i en annen, kan det faktisk ha positiv effekt på parforholdet, sier ekspertene. Men bør du fortelle kjæresten din om forelskelsen?

«I det siste har eg lurt,

eg ser,

du har begynt å kvikne til.

Du blir'kje sur, du krangler ikkje mer.

Du er vennlig, blid og snill.



Du bruker tid på badet, mer enn før,

Det er okei for du blir så fin.

Når du går ut så spør'kje eg ka du gjør,

kor du bruker tiden din.»

Teksten er hentet fra låta «En annen» av Jan Eggum, og handler om en mann som observerer kjæresten sin, som han synes gløder, pynter seg ekstra og har «et lys i blikket».

Han vet at gløden skyldes at kjæresten er forelsket i en annen, men får seg ikke til å spørre om det.

Eggum skrev låta året før bruddet med sin daværerende kone, men han har presisert at låta ikke er basert på personlige erfaringer. Han mener likevel at den kan fungere som en «varsku til gutta»:

- Når de ser sin kvinne gløde, gjør seg ekstra fin, går til frisøren, er ofte ute, kjøper fine klær og pynter seg. Da bør varsellampene lyse, uttalte Eggum til Dagbladet i 2015.

Utrygg, redd og mistenksom

Eggum har utvilsomt et poeng, mener samlivsterapeutene.

- Jan Eggum har et viktig poeng - et poeng mange menn ikke får med seg fordi de har «sovnet i timen», som vi sier i terapirommet. For noen koster det dem forholdet, sier Kate Elin Søyland, par- og familieterapeut ved Åpen Dialog i Sandnes.

Hun får støtte fra samlivsterapeut Anna Sigridsdatter Heen.

- Ja, det er absolutt en tydelig advarsel for menn om at det kan være en konkurrent inn i bildet, sier Heen.

Samlivsterapeutene understreker imidlertid at det går begge veier. Varsellampene bør absolutt lyse for kvinnen også, hvis mannen hennes plutselig kjøper nye klær og fikser seg litt ekstra før han går ut døra.

- Opplever du at kjæresten din forandre seg veldig, pynter seg ekstra eller oppfører seg annerledes, så er det all grunn til å ta det på alvor. De fleste vil jo føle seg truet og redde. Redde for å bli avvist, for å ikke være attraktiv nok og redde for å miste kjæresten sin, sier Heen.

Heen har lang erfaring med å veilede par gjennom vanskelige perioder, og utroskap er noe hun ser veldig mye av.

- Hvis man føler på at det er en konkurrent der ute, er det mange som får vrangsiden ut. Man blir utrygg, redd og mistenksom, noe som resulterer i at man sier sårende ting og prøver å kontrollere den andre. Selv om du ser at oppførselen din bare gjør vondt verre, er det vanskelig å stoppe det.

SAMLIVSTERAPEUTENE: Kate Elin Søyland (t.v) og Anna Sigridsdatter Heen. Foto: Privat

Uskyldig flørting kan sprite opp forholdet

Ifølge Heen, er utroskap «veldig vanlig», men vet vi egentlig hvor mange forhold som ender i utroskap?

En samlestudie basert på 31 ulike undersøkelser, slo fast at et sted mellom hver fjerde eller femte gifte person har vært utro mot den personen de er gift med. Studien underbygges av andre med lignende resultat, men vi kan likevel ikke slå fast et nøyaktig antall.

Det vi derimot vet, er at det er langt mellom litt flørting ved kaffemaskina og et langvarig forhold på si.

Denne flørtinga ved kaffemaskina trenger nemlig ikke å være så negativ for parforholdet, selv ikke når den utvikler seg såpass at man pynter seg litt ekstra før jobb.

- For de aller fleste er det helt naturlig å flørte med en kollega, og det kan sprite opp hverdagen, og som et resultat også parforholdet. Det er ikke noe jeg synes man trenger å fortelle kjæresten sin om, ikke så lenge det er helt uskyldig, sier Heen.

Gjennom sine 15 år i terapirommet, har Søyland sett mange eksempler på at småforelskelser eller flørting utenfor parforholdet, kan ha positiv effekt - uten at hun vil anbefale det.

Men for noen, er det å oppdaget at kjæresten kan være interessert i noen andre, akkurat det som skal til for å «våkne opp» og ta tak i forholdet.

- Det kan vekke instinktet i deg. Kanskje forsøker du å gjenerobre din kjære og blåse nytt liv i kjærligheten. Slik revitaliseres mange fasadeforhold, problemet blir på mange måter løsningen. Naturen er fin slik, sier Søyland.

Naturens felle

Naturen er fin på mange måter, også når vi forelsker oss.

Mange beskriver nemlig forelskelsen som en felle fra naturens side. Kroppen pumpes full av hormoner som fungerer som bensin for forelskelsen: Dopamin, oxytosin og adrenalin. Vi føler oss uovervinnelige, trenger knapt søvn og mat, bare vi får være sammen med den vi er forelsket i.

I tillegg så spiller naturen ut esset sitt allerede i første fase av forelskelsen:

Idet tiltrekningen blir gjengjeldt, og paret er i ferd med å forelske seg i hverandre, så synker hans testostoron-nivå og hennes øker. De møtes altså litt på midten.

Resultatet av et matchende testosteron-nivå kan utvilsomt være gledelig: Mer sex, mer nærhet og lettere tenning.

Veldig enkelt forklart kan vi si det slik:

Han, som har litt lavere testosteron-nivå enn vanlig, er mer oppmerksom og uttrykker kanskje varme følelser lettere. Som resultat føler hun seg sett, og kommer lettere inn i «sonen» hvor hun får lyst på sex. Vinn-vinn for alle parter.

Men hva skjer når bare én av partene forelsker seg? Plutselig sitter mannen rundt kjøkkenbordet med to barn og brunsaus rundt munnen, mens kvinnen fyker rundt på luft og kjærlighet, med skyhøyt dopamin-nivå og kjempehøy sexlyst.

Og gitt at hun faktisk ikke er utro, men bare har forelsket seg i en kjekkas fra økonomiavdelingen, kan det påvirke sexlivet positivt?

I teorien: Ja.

I praksis: Svært sjelden.

- Jeg har aldri hatt par i terapi som forteller at sexlivet ble bedre av at en av partene forelsket seg i en annen. Men jeg tror absolutt at det kan skje, det er bare at de parene ikke kommer til meg, sier Heen, og fortsetter:

- I de tilfellene hvor forelskelsen kan sprite opp sexlivet hjemme, er nok tilfeller hvor den forelskede bestemte seg for å ikke handle på følelsene sine. Hvis man hele tiden vet at det ikke er et alternativ å være utro, kan nok slike følelser og en ekstra spenning i hverdagen sprite opp forholdet hjemme.

Hvis man imidlertid bestemmer seg for å la følelsene ta overhånd og faktisk er utro, blir sexlivet hjemme som regel lidende.

Men Søyland har også hatt par i terapi hvor den bedratte ser tilbake på perioden hvor kjæresten var utro, og sier «men vi hadde jo sex mens dette foregikk».

- Noen har sex for å unngå å vekke mistanke, andre fordi de har mer lyst og er mer seksuelle. Det er også vanlig at man prøver å unngå sex med partneren, sier Søyland.

Når bør man fortelle?

Men hvordan skal man unngå at uskyldig flørting blir et problem i parforholdet? Det er mange som sliter med sjalusi, og synes det er vanskelig å være vitne til at andre flørter med kjæresten sin.

Heen oppfordrer par til å vise raushet når kjæresten får oppmerksomhet fra det motsatte kjønn.

- Hvis du har en kjæreste som er attraktiv, sprudlende og flink til å snakke med folk, så vil andre vise interesse. Sånn er det bare. Men hvis du er trygg på deg selv, så bør det være greit. Prøv heller å vær stolt av kjæresten din, tenk at du er heldig som får være sammen med noen som andre også vil ha, råder Heen.

Går det for langt, vil de færreste av oss greie å se positivt på det. Én ting er at andre synes kjæresten din er flott, noe annet er å merke at også kjæresten din er interessert i noen andre.

Da blir vi som mannen Eggum beskriver, og vil til slutt bare at kjæresten skal innrømme at hun har funnet en annen:

«Du har en annen, ikkje sant?

Kjære, du kan si det.

Kjære, du kan si det,

du kan si det nå.»

Så hvor går grensen for når man bør fortelle kjæresten at man har fått følelser for en annen?

- Dette er et vanskelig spørsmål med mange svar. Noen synes det blir veldig vanskelig å høre at kjæresten har følelser for en annen, til og med vanskeligere enn å høre at vedkommende har hatt sex med en annen.

Søyland har også snakket med mange som angrer seg bittert over at de ikke fortalte kjæresten om følelsene de hadde for en annen. I hemmelighet kan en uskyldig flørt nemlig utvikle seg veldig fort, mens sidespranget kanskje kunne vært unngått hvis man hadde stoppet opp, tenkt seg om og snakket med kjæresten sin.

Heen mener at det er akkurat her grensa går: I det øyeblikket man bestemmer seg for å faktisk utforske følelsene.

- Hvis du bestemmer deg for at dette er noe du vil utforske, da skylder du den andre å si fra. Da går du over en grense, så snart du faktisk gjør noe med denne andre personen, og da må du informere partneren din, mener Heen.

- De aller fleste vil vel takke for seg hvis kjæresten sier «nå tenker jeg å utforske litt med en kollega»?

- Det stemmer, da stenger de fleste av. Du kan ikke få i pose og sekk, avslutter Heen.