Dette er grunnen til at Netflix kansellerer serier etter tre sesonger

Kan Netflix-boblen være i ferd med å sprekke?

Netflix har i en årrekke vært en av de største, dominerende strømmetjenestene. Du er kanskje selv blant dem som har tegnet abonnement hos Netflix fordi de skaper sine egne, gode serier?

Like populær har strømmetjenesten vært innad i tv- og filmbransjen. Netflix har lenge hatt rykte på seg for å være en drømmearbeidsplass for film- og serieskapere og produsenter.

USIKRE SKJEBNER: Serieskapere hos Netflix har ikke den samme tryggheten som tidligere. Serien «Stranger Things» har gått i tre sesonger og vært en stor suksess, og tippes å være blant seriene som vil få leve videre med nye sesonger, selv om Netflix ikke har bekreftet dette. Foto: Rachel Murray/Getty Images

Økt konkurranse endrer Netflix' virkelighet

Nå er imidlertid virkeligheten en litt annen for Netflix, og det påvirker også hvor attraktivt det er for bransjen å jobbe med dem, skriver nettstedet The Verge.

Hollywood Reporter går så langt som å si at verden er snudd opp-ned for Netflix.

De spør seg om Netflix-boblen er i ferd med å sprekke.

Økt konkurranse fra andre strømmetjenester og tradisjonelle tv-nettverk som slår seg sammen om nye plattformer, som Apple, Disney, ESPN, Hulu og Amazon, er på vei til å bli alvorlige verkebyller for giganten.

Hollywood Reporter forteller om hvordan det så sent som i fjor ble avholdt innholdspresentasjoner med skrytende og selvsikre Netflix-sjefer, men at det like før sommeren i år var en moderat tone og mer ydmyk tilnærming.

GODT BETALT CEO: Netflix' Reed Hastings er en av de best betalte administrerende direktører i et stort amerikansk selskap, men økende konkurranse skaper mer hodebry for Hastings og Netflix. Foto: AFP PHOTO / ROBYN BECK

Tett etterfulgt av dette var juli-resultatene som for første gang på åtte år viste at Netflix har hatt en nedgang av abonnenter i USA, og med økte investeringer hos konkurrentene er dette en real skrell for Netflix.

«Orange is the new black» har vært heldig med timingen

Originalinnhold er et gullord i denne sammenhengen. For Netflix har dette vært en formel til suksessen de har kunnet sole seg i, men egenprodusert innhold er også noe konkurrentene skaper.

Med økt press skal Netflix nå være desperate etter såkalt originalt innhold. Likevel er det et trangt nåløye og det er til syvende og sist Netflix som avgjør om det skal satses på en serie.

The Verge skriver at dette ikke er like lett som det en gang var. De viser til serier som «Orange is the new black» som en serie som har nytt godt av glimrende timing. Serien startet i Netflix' gullalder og har fått rulle og gå videre og skapt seg en dedikert følgerskare.

Slik er det ikke for alle.

Derfor kansellerer de

Blant grunnene til at Netflix ofte kansellerer serier etter tre sesonger – og av og til så lite som én – selv om serien er populær, handler om hvordan Netflix tjener penger.

Ett av de viktigste fokusområdene er å få nye kunder eller å beholde de kundene som står i fare for å slutte å abonnere på tjenesten. En intern målestokk for om en serie bør fornyes er 'effektivitet', altså hvor mye en serie koster og hvor mange potensielle visninger det kan gi, ifølge Hollywood Reporter.

I STJERNENES BY: Netflix' kontor i Hollywood. Foto: Robyn BECK / AFP

For å få flere til å abonnere på Netflix er det dermed lettere å lage nye program som kan tiltrekke seg nye kunder, enn å forsvare å lage en fjerde sesong av en serie, selv om den har vært populær, ifølge The Verge.

De peker på at det er enklere å få folk til å abonnere på ferskt innhold og en ny serie, enn å få folk til å tegne abonnement på sesong fire av en serie.

Dette skaper også hodebry for serieskaperne. De får ikke vite skjebnen til programmene de selv står bak, selv om Netflix selvsagt sitter med inngående data om seerne. Denne informasjonen holder de tett til brystet, ifølge The Verge.

Fakta Netflix-serier med tre sesonger eller mindre ↓ Netflix har i skrivende stund 41 originale serier. Her er noen av de mest kjente seriene som så langt er spilt inn i tre sesonger eller mindre. Vi har ikke filtrert listen for eventuelle ferske serier: Hemlock Grove

Marco Polo

Bloodline

Sense8

Narcos

Stranger Things

The Get Down

The Crown

The OA

A Series of Unfortunate Events

13 Reasons Why

Gypsy

Ozark

Mindhunter

Altered Carbon

Seven Seconds

Lost in Space

The Innocents

The Haunting

Chilling Adventures of Sabrina

Henter konkurrentens talenter

Ved å kansellere en serie på et såpass tidlig stadium, skal også Netflix slippe unna å betale bonuser til serieskaperne. En produsentkilde hevder ovenfor Hollywood Reporter at Netflix ikke betaler i nærheten av så godt som de gjorde tidligere.

– De strør ikke om seg med penger lenger, forteller kilden.

Selv om nyhetsnettstedet spår Netflix-boblens sprekk, som tross alt må kunne forventes av ethvert selskap med et slikt monopol som Netflix har hatt, står ikke Netflix for fall.

ØKER ATTRAKTIVITETEN: At stjerner som Beyonce velger Netflix når hun skal utgi en dokumentar, bidrar også til at selskapet anses som attraktivt å jobbe med, mener Hollywood Reporter. Her fra en scene i Netflix-dokumentarem «Homecoming: A Film by Beyoncé.» Foto: Parkwood Entertainment/Netflix via AP

Et bevis på dette er at Netflix henter og pleier talenter fra sine konkurrenter, som for eksempel Disney-regissør Kenny Ortega, kjent for blant annet High School Musical, og flere bransjenavn (og multitalenter) som Shonda Rhimes og Kenya Barris, begge fra konkurrent ABC.

Uansett hvordan dette ender - det er lov å håpe at presset som ligger på Netflix kun vil føre til mer og enda bedre innhold for brukerne.

Vi har kontaktet Netflix, som ikke ønsker å kommentere artikkelen.