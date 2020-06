Dette er historien bak morens virale TikTok-video

TikTok-videoen til Krysta Meyer har gått viralt, men samtidig også vekket harme.

27-åringen fra Colorado Springs i USA startet en TikTok-konto i februar, uten at kontoen hennes hadde noe særlig med engasjement, men så eksploderte det nå nylig.

I en video hun la ut, ser man sønnen Oliver på åtte måneder som blir kastet i vannet av en svømmeinstruktør. Videoen har blitt sett over 51 millioner ganger på TikTok, og av 20 millioner på Twitter, ifølge BuzzFeed News.

- Oliver imponerer meg hver eneste uke. Jeg kan ikke tro at han bare er drøye to måneder gammel og lærer så fort. Han er en liten fisk, står det i teksten til TikTok-videoen.

Kontroversielt

Engasjementet har også vært enormt. Over 100.000 personer har kommentert videoen, og kommentarene varierer fra å være humoristiske til å være av den alvorlige sorten.

Videoen ble filmet forrige lørdag av Meyer selv, og hun erkjenner at klippet kan fremstå som kontroversielt for noen.

- Mange folk ser en unge bli kastet i vannet og tenker «dette er ikke bra, du burde ikke gjøre dette!». Jeg har fått dødstrusler, jeg har blitt fortalt at jeg er den verste moren, at jeg setter barnet mitt fare og traumatiserer det, sier 27-åringen til BuzzFeed News.

«Overlevelseskurs»

Lauri Armstrong, som er medeier av Little Fins, badestedet hvor Oliver går på svømmekurs, forteller at kurset er et «overlevelseskurs» for barn. Målet med kurset er ikke å lære barnet og svømme, men at de skal bli komfortable i vannet, ifølge Armstrong.

BuzzFeed News skriver at slike kurs har eksistert i flere tiår, og at de anses som både kontroversielle og nyttige for barn i en så ung alder.