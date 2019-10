Dette er lanseringsdatoen for Playstation 5

Playstation 5 kommer på markedet innen jul 2020, melder Sony i en pressemelding.

Teknologiselskapet Sony har annonsert at deres neste generasjon Playstation, som har fått navnet Playstation 5, vil komme innen jul 2020.

Konsollen vil blant annet by på en raskere prosessor, bedre grafikk og en helt ny vibrasjonsmodus for håndkontrollene, skriver selskapet på sine sider.

Kontrollene vil nemlig ha noe de kaller «haptic feedback», og en oppdatert følelse av risting i kontrollen, slik at spillerne lettere kan føle hva som skjer i spillet.

Jim Ryan, direktør i Sony, skrev det slik i blogg-posten:

- Med haptic får du en dypere og mer detaljert tilbakemelding. Det å krasje med en murvegg i et billøp vil føles helt annerledes enn å gjennomføre en takling på en fotballbane. Du kan til og med kjenne forskjellen på å løpe gjennom en eng av gress, og det å løpe gjennom en stor dam med søle. Et av våre mål er å skape en dypere fantasiverden for spillerne våre.

Playstation 5 vil også støtte ray tracing, en teknologi som skaper mer realistiske lyssettinger i 3D-miljøer.

Dette er en oppdatering som Xbox også har integrert i sin nye konsoll, som foreløpig går under kodenavnet «Project Scarlett», og også skal lanseres innen jul 2020.

Sony har foreløpig ikke sluppet noen bilder som illustrerer den nye konsollen.