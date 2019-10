Dette er nytt i Fortnite kapittel 2

Kapittel 2 av Fortnite inneholder motorbåter, bandasjekanoner og et helt nytt kart. Her er alt som er nytt!

Endelig er det offisielt. Fortnite er tilbake, og ikke bare med den ellevte sesongen, men med et helt nytt kapittel for det populære spillet. Fortnite kapittel 2 kan by på et helt nytt kart, 13 nye destinasjoner, motorbåter og nye skins, bare for å nevne noe.

Her er alt som er nytt i Fortnite:

Nytt kart

Dette er nok den største nyheten for de fleste Fortnite-spillere der ute. Fortnite har beholdt det samme kartet i to år, og kun oppdatert noen nye destinasjoner fra gang til gang. Denne gangen har de derimot slått på stortromma med et helt nytt kart, fylt med 13 nye destinasjoner å utforske. Dessuten er ikke kartet fylt ut fra begynnelsen av som det pleier. Denne gangen må du lande på de ulike destinasjonene for å «fylle ut» kartet, og oppdage stedsnavnet.

Motorbåter

Tidligere i Fortnite har vi sett en rekke ulike kjøretøyer, som blant annet handlevogner og golfbiler. Denne gangen er det imidlertid motorbåter spillerne kan kjøre rundt i, ved hjelp av en elv som strekker seg gjennom store deler av kartet. Alle båtene har også et maskingevær, så om dere er to kan den ene skyte, mens den andre kjører.

Svømming

Ja, du leste riktig, for første gang kan spillere faktisk svømme i Fortnite!

Fisking

Ikke bare kan du svømme, men du kan også fordrive tiden ved hjelp av fisking. Det kan selvfølgelig være risikabelt å stå ved elvebredden og fiske mens andre forsøker å skyte deg, men om du først får napp kan belønningen bli stor. Den mest vanlige fangsten er helt vanlige grønne fisk, som deretter kan spises for å fylle på 25 helsepoeng, eller skjold, helt til du har opp mot 50 skjold. De fungerer på mange måter som de små skjoldene vi kjenner fra tidligere sesonger. Du kan også fange lilla fisk, som vil gi deg 50 helsepoeng eller skjold, helt opp til full helse og fullt skjold. Dette fungerer som de større skjoldene vi kjenner fra tidligere sesonger.

Den mest spennende premien du kan få fra fisking vil nok imidlertid for mange være våpen og ammunisjon. For det er også en sjanse for å fiske opp sjeldne våpen fra dypet.

Oppgrading av våpen

Nå er det ikke lenger sånn at du må finne de mest sjeldne våpnene for å ende opp med gode våpen til slutt. Rundt omkring på kartet er det nemlig små stasjoner for oppgradering av våpen, som gjør at du kan bytte ut ulike former for materialer for å få tak i en sjeldnere og mer oppgradert versjon av det våpenet du allerede har.

Bandasje-kanoner

Nå kan du bære lagkameratene dine i sikkerhet om de blir slått ut i kampens hete. Det har også kommet et eget våpen for de som foretrekker å spille support-rollen, og ikke alltid hopper inn med shotgunen først. Det har nemlig kommet en bandasje-kanon man kan bruke for å skyte bandasjer på lagkamerater, og dermed hele dem. Den er imidlertid stor, og tar opp to av de fem plassene du har tilgjengelig i ryggsekken din.

Flere gjemmesteder

Tidligere var du godt synlig, og ble gjerne gjort narr av, om du forsøkte å gjemme deg i buskene. Slik er det ikke lenger. Buskene er større, og det er lettere å gjemme seg i dem. I tillegg har det kommet containere og høystakker som spillere kan gjemme seg i, for deretter å hoppe ut og overraske andre spillere.

Eksploderende gasstanker

Nå er det små gassbeholdere rundt omkring på kartet som spillere kan skyte på, for å få dem til å eksplodere.

Ingen lobby

Det er ikke lenger nødvendig å dra tilbake til lobbyen før du søker om et nytt spill. Om du dør kan du bare trykke rett på «fortsett» for å hoppe inn i en ny omgang. Effektivt og enkelt, men det gjør det også lettere å tenke «bare ETT spill til», og før du vet ordet av det er det midnatt.

Blå kister

Tidligere var det bare én type kiste, og den lyste gult. Denne gangen er det imidlertid to typer. I tillegg til den vanlige versjonen vi er vant til, har det kommet en annen type kiste som lyser blått. Denne kisten inneholder sjeldnere og sterkere loot. Det er altså disse kistene du vil lete etter om du endelig vil få de sterkeste våpnene.

Nytt XP-system

Det har kommet et nytt XP og medalje-system som gjør det enklere for de passive spillerne å få XP, og dermed også levle opp i battlepasset. Det er tre medaljekategorier kalt «survivor», «scavenger» og «battle». Du vil ikke bare få XP for å eliminere andre spillere, men også gjennom å åpne kister, fiske og lignende.

