Dette er risikoen ved kong Haralds hjerteoperasjon:  – Kan måtte bruke pacemaker

Kongen må skifte en hjerteklaff.

Kong Harald (83) ble torsdag innlagt på Rikshospitalet, der han fredag 9. oktober skal bytte en hjerteklaff.

Kongen gjennomgikk en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren i 2005, og fikk da aortaklaffen erstattet av en kunstig hjerteklaff som blir laget av biologisk materiale. Slike hjerteklaffer har en levetid på mellom ti og 15 år, så det er ikke uvanlig at pasienter må gjenta inngrepet.

Kongehuset skriver på sine nettsider at operasjonen denne gangen ikke vil være en åpen hjerteoperasjon, i motsetning til sist kongen byttet hjerteklaff. Denne gangen vil han være våken, og inngrepet utføres via lysken med lokalbedøvelse.

Da fører man opp rør og ledninger til hjertet, og hvis alt går som planlagt, kan det hele være over innen et par timer.

Ifølge Folkehelseinstituttet kalles denne metoden perkutan transluminal eller transapikal inplantasjon av biologisk aortaklaffeproteste (TAVI), som har vært i bruk siden 2008.

Metoden er mest brukt hos pasienter som har stor risiko for komplikasjoner ved åpen hjertekirurgi, som eldre.

Kan få pacemaker

Lege og hjertespesialist Wasim Zahid forteller til Nettavisen at det er mange faktorer som påvirker dette valget av metode.

- Åpen hjerteoperasjon er en mye større påkjenning for kroppen, spesielt for eldre pasienter. TAVI er et mindre inngrep og har også kortere rehabiliteringstid. Pasienter som tidligere har gjennomgått hjerteoperasjon kan ha arrdannelser inni brystkassa, som gjør ny operasjon mer komplisert. Da er TAVI et bedre alternativ, sier han til Nettavisen.

FORKLARER: Zasim Zahid har en doktorgrad som hjertespesialist og god kjennskap til hva slags operasjon Kongen skal gjennom. Foto: (Youtube/Wasim Zahid)

Han mener som med alle operasjoner at det finnes en viss iboende risiko for komplikasjoner, men at inngrepet anses som relativt trygt.

- Det man frykter mest ved TAVI er indre blødninger, for eksempel hvis hovedpulsåren skades, og hjerneslag. Noen pasienter kan få problemer med hjerterytmen, og må bruke pacemaker i etterkant. De aller fleste pasientene får derimot ikke alvorlige komplikasjoner, og den potensielle gevinsten er betydelig større enn risikoen, forklarer Zahid.

Se Wasim Zahids egen video, hvor han forklarer om Kongens hjerteoperasjon:

Hjertespesialisten legger til at mange pasienter som behandles lignende, er ute av sykehuset igjen etter noen dager og kan ta rehabiliteringen hjemme eller via kommunale tjenester.

- Deretter kommer Kongen til å bli fulgt opp med årlig hjerteundersøkelser på sykehus, forteller han.

Innlagt med tung pust

Operasjonen skjer som nevnt fredag 9. oktober, og det er kongens livlege, overlege Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet, som vil gjennomføre kong Haralds hjerteoperasjon sammen med sitt medisinske team.

I pressemeldingen fra kongehuset torsdag forsikret han om at norske operatører er erfarne med denne typen inngrep.

Kong Harald ble den 25. september innlagt på Rikshospitalet med tung pust, før han ble skrevet ut tre dager senere. Selv om han reiste hjem fortsatte utredningen, og det er denne som har vist at inngrepet er nødvendig for å bedre kongens pust, sier overlege Bendz i pressemeldingen.

Kong Harald er også sykmeldt på ubestemt tid, og kronprins Haakon (47) tar over arbeidsoppgavene inntil videre.