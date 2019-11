Dette er sannheten om Greta Thunberg-bildet

For å stoppe flere konspirasjonsteorier har eierne av Greta Thunberg-bildet fra 1898 skrevet en blogg om bildets historie.

NEW YORK (Nettavisen): Nylig skrev Nettavisen om et foto fra 1898 som fikk Greta Thunberg-fans og «hele internett» til å måpe.

Bildet, som er fra 1898, viser en jente som er prikk lik Greta Thunberg, og fikk konspirasjonsteoretikere og humorister til å ta helt av på Twitter og Facebook.

«Greta er en tidsreisende, fra fremtiden, og hun er kommet for å redde oss», skrev en person på Twitter.

«Jeg har ikke noe sans for konspirasjonsteorier men jeg er 100 prosent sikker på at hun er en tidsreisende», skrev en annen.

Bekrefter at bildet er ekte

Selv om originalbildet lå offentlig ute på universitetet Washington, mente noen også at det bildet kunne ha vært forfalsket og blitt behandlet i redigeringsprogrammet Photoshop, fordi jenta på bildet og Greta Thunberg er nærmest identiske.

Men i en blogg med tittelen, «Mythbuster: The Facts About Greta Thunberg’s Photo Twin», som nylig ble lagt ut på universitetets hjemmeside, slår de nå fast at bildet er ekte og ikke har blitt endret på. De forteller også om historien bak det virale bildet.

De bekrefter at bildet er ekte, og skriver at bildet er ett av mange de har i sin samling som er tatt av den svenske fotografen Eric A. Hegg, som levde fra 1867 til 1947.

Han var født i Sverige men kom til Puget Sound-regionen i 1888, og slo seg deretter ned i Whatcom County.

På høsten 1897, etter å ha hørt om streikene blant gullgraverne i Yukon, dro han til området, og satte til slutt opp et studio i Alaska. Han dokumenterte deretter folkene i områdene Skagway, Bennett og Dawson City i Klondikes gullalder i perioden 1897 til 1901.

Bildet er ifølge universitetet en del av en av de største fotosamlingene fra Klondike-perioden som finnes i regionen, om ikke i hele landet.

- Veldig glade for oppmerksomhet

- Om vi legger konspirasjonsteoriene til side, så er vi veldig glade for at denne samlingen får oppmerksomhet, fordi det understreker den historiske viktigheten av disse bildene og den unike rollen biblioteker og andre arkiver har, ikke bare når det gjelder oppbevaring, men også når det gjelder å fortelle disse historiene, og sikre tilgjengeligheten, skriver Lisa Oberg, som midlertidig direktør over ved universitetets spesialsamlinger.

For å stoppe flere konspirasjonsteorier, har eierne av Greta Thunberg-bildet fra 1898 også lagt ut denne videoen om bildets historie både på Facebook:

Men selv om de kjenner godt til hvem fotografen var, så kjenner de ikke identiteten til de tre barna på bildet. Hvem som er Greta Thunbergs historiske foto-kopi, forblir dermed et mysterium.