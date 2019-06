Det er ingen tvil om at den nye serien Euphoria går over streker du ikke trodde noen amerikansk serie ville gå over.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Det er mange serier som har dyttet grenser for hva vi trodde vi kunne se, men oftest er det i sammenhenger med overdrevne eller fantasiaktige elementer. Slik er det ikke med den nye serien Euphoria. Serien som vises på HBO Nordic er en realistisk serie som dytter grensene for hva du normalt ville sett på TV. Du kan høre vår dom under eller sjekke ut Serieguiden NB! Spoiler under - se scenen som sjokkerer publikum. Les også Dette er serien som vil sjokkere absolutt alle