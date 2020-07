Dette er seriene du kanskje har gått glipp av

Noen av de beste seriene du kan strømme akkurat nå, er det mange som ikke har fått med seg.

Serieguiden har besøk av Hans-Petter Nygård-Hansen, og snakker serier. Serier du kanskje har gått glipp av, dokumentarer du bare må få med deg og mye, mye mer - som ferske Snowpiercer og dokumentaren Why We Hate, som tar for seg nettopp hat.

Serieguiden høer du ved å klikke på spilleren over, eller ved å gå hit hvor du også finner tidligere episoder av Serieguiden.

Du finner også Serieguiden i Spotify og i Apple podcasts.