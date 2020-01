Dette er tiårets ord. – Glimrende, mener språkrådet

Anerkjenner den økende bruken av kjønnsnøytrale pronomen for å referere til mennesker med ikke-binær kjønnsidentitet.

Det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» er blitt en etablert del av det svenske språket og har de siste årene fått stadig større innpass også i Norge. Nå har amerikanske språkforskere kåret den engelske versjonen «they» som tiårets ord.

«Hen» ble først foreslått på svensk allerede i 1964, men det var først i 2014 at det ble tatt inn i Svenska Akademiens ordlista. I Norge kom fenomenet litt senere, men i 2017 ble det også inkludert i Det Norske Akademis ordbok.

På engelsk har det vært flere kandidater til rollen som kjønnsnøytralt pronomen, men konsensus har etter hvert landet på entallsformen av «they».

Nå har American Dialect Society kåret kjønnsnøytrale «they» til tiårets ord.

– En glimrende kåring, mener seniorrådgiver Erlend Lønnum i Språkrådet.

Kjønnsnøytralitet har vært et stort tema i det forrige tiåret. Nå har kjønnsnøytrale pronomen blitt kåret til tiårets ord på engelsk. Foto: Sara D. Davis (AFP)

Får oppmerksomhet av språkforskere

I likhet med «hen» kan «they» brukes i tre ulike kontekster, som ifølge store medisinske leksikon er der..

.. kjønn er ukjent, altså istedenfor han/hun eller vedkommende

.. kjønn er uten betydning

.. personer ikke definerer seg som mann eller kvinne



– Valget av entallsformen av «they» som tiårets ord reflekterer en voksende anerkjennelse av at ordet brukes om identiteter som ikke dekkes av det binære «han» eller «hun», forklarer en av lederne i organisasjonen Ben Zimmer.

– Folk ønsker å velge noe som vil tåle tidens tann og oppsummerer tiåret som helhet, sier han.

Han mener det er naturlig at ordet får stor oppmerksomhet av språkforskere siden det angår en av de mest grunnleggende delene av språket.

En glimrende kåring

Seniorrådgiver Erlend Lønnum i Språkrådet er enig med sine amerikanske kolleger og mener denne kåringen er svært interessant.

– En glimrende kåring. Dette er spennende fordi pronomen er en så fundamental del av dagligtalen at det er svært sjelden vi ser noen store endringer der, sier Lønnum til Nettavisen.

– Dessuten reflekterer dette ordet et stort kulturelt fenomen over tid.

Trans-seksuelle og ikke-binære demonstrerer for sine rettigheter i Atlanta i USA.

Likevel vil Språkrådet fremdeles avvente med å ta ordet inn i norsk ordbøker.

– Vi følger nøye med, men må vente og se om dette ordet blir mer tatt i bruk for vi tar det inn i ordboken, forklarer Lønnum.

Han påpeker at selv om ordet brukes innimellom når folk skriver dukker det ikke så ofte opp som et spontant ord i dagligtalen enda, noe som vil være viktig for å bli inkludert i ordboken.

Andre kandidater

Foruten kjønnsnøytralt pronomen vurderte de amerikanske språkforskerne flere andre ord som mulige kandidater til tittelen tiårets ord, deriblant:

«#BlackLivesMatter», emneknaggen som gikk viralt under protestene mot det amerikanske politiets påståtte uproporsjonerte maktbruk mot afroamerikanere

«Klima», som reflekterer den økende interessen i temaet.

«#MeToo», bevegelsen som fremhevet omfanget av overgrep, trakassering og maktmisbruk i etterkant av anklagene mot Harvey Weinstein

Organisasjonen kåret i tillegg årets ord for 2019, en kåring som også satt fokus på kjønn da vinneren ble «mine pronomen», en trend hvor personer erklærer sine foretrukne pronomen på begynnelsen av en samtale.

Andre kandidater til denne tittelen inkluderte: