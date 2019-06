Dette er verdens femti beste restauranter

Tre steder i Skandinavia er på topp 50-listen over verdens beste restauranter.

Den danske restauranten Noma, som ligger i København kom på andreplass i den prestisjetunge konkurransen, mens Geranium, som også ligger i den danske hovedstaden kom på femteplass.

Våre svenske naboer har også en restaurant på listen, der Frantzén, som ligger i Stockholm endte opp på en 21. plass i kåringen.

Nederst i saken ligger hele topp ti-listen.

Vinneren er den franske restauranten Mirazur, som er drevet av den argentinske kokken Mauro Colagreco. Tredjeplassen gikk til Asador Etxebarri i Spania.

- Wow. For et sinnsykt år, tre Michelin-stjerner og nummer én i verden, alt på ett år. Dette er et år jeg vil huske for alltid, sa Colagero kort tid etter at hans restaurant vant kåringen, ifølge Fine Dining Lovers.

Med unntak av fjerdeplassen, som gikk til den thailandske restauranten Gaggan, ligger hele topp fem listen i Europa, og to av dem i Skandinavia.

Kåringen av verdens 50 beste restauranter ble avgjort i Singapore, og er ifølge NTB gjort på bakgrunn av vurderinger fra 1.040 dommere, som hver har avgitt ti stemmer på restauranter de har besøkt minst én gang i løpet av de siste 18 månedene.

Dommerpanelet består av en tredel kokker og restaurantører, en tredel matskribenter og en tredel gastronomer og feinschmeckere.

Det er ingen norske restauranter som kom med på topp 50-listen, men Maaemo i Oslo havnet på 55. plass i årets kåring.

Topp ti listen er som følger:

1. Mirazur, Menton, Franrike

2. Noma, København, Danmark

3. Asador Extebarri, Axtondo, Spania

4. Gaggan, Bangkok, Thailand

5. Geranium, København, Danmark

6. Central, Lima, Peru

7. Mugaritz, San Sebastian, Spania

8. Arpége, Paris, Frankrike

9. Disfrutar, Barcelona, Spania

10. Maido, Lima, Peru

Du kan lese den fulle topp 50-listen på Fine Dining Lovers sin nettside.