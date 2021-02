Dette falt Kine Olsen Vedelden for ved kjæresten Tom Hilde

Den tidligere cheerleaderen fant lykken under TV-innspilling.

Sommeren 2018 oppsto det søt musikk mellom to av deltakerne under «Mesternes mester»-innspillingen – som den sesongen fant sted på solfylte Mallorca i Middelhavet.

På nyåret året etter bekreftet Kine Olsen Vedelden (26) og Tom Hilde (33) at de var kjærester, og for et drøyt år siden ble de også samboere. Før jul i år kjøpte de sin første bolig sammen, og nå er de midt i oppussingen av en 100 kvadratmeter stor leilighet, som ligger på Vettakollen i Oslo.

Med andre ord har det skjedd mye for kjæresteparet de siste årene, og i ukens episode av Nettavisen-podkasten «Schendis» deler den tidligere cheerleaderen flere detaljer fra forholdet. Olsen avslører også hva hun falt for ved Hilde.

– Dette er «meant to be»

I podkasten forteller Olsen at hun allerede før møtet med den tidligere skihopperen hadde sett seg ut hvordan hennes neste kjæreste skulle være – han skulle være «en tøff fyr».

– Jeg husker at jeg tenkte sånn: Neste kjæreste jeg skal ha, han skal være en skikkelig tøffing. Sånn tøff at han hopper ned fra høye klipper i vannet og gjør masse salto rundt. Han skal være en skikkelig tøff fyr, sier hun om kjæresteønsket.

Lite visste 26-åringen at hun på «Mesternes mester» skulle møte en som nettopp hoppet fra høye klipper.

– Også var vi på en båttur under innspillingen, og da klatrer søren meg Tom Hilde opp på en kjempehøy klippe og gjør en salto ned i vannet. Jeg tenker bare at dette er «meant to be», dette er et tegn fra Gud om at dette er mannen i mitt liv, forteller Olsen, og legger til at det ikke skulle mer til enn det.

Gikk på samme skole

I «Schendis»-podkasten forteller Olsen også at hun kjente til Hilde før «Mesternes mester».

De gikk nemlig på samme videregående skole, Wang Toppidrett, men ikke samtidig. Likevel var Hilde til stede da Olsen gikk på skolen, da han - som da hadde gjort stor suksess som skihopper - skulle dele ut en pris på skoleballet.

– Tom var kanskje 18 eller 19, også er han litt sent utviklet, så han så ut som han var 14, ler hun.

26-åringen minnes at kjæresten hadde på seg en altfor stor dress, og ikke var særlig komfortabel med jobben.

– Og jeg husker at jeg tenkte: Herregud, hvem er han fyren der. For en loser (taper, journ. anm), liksom.

– Vi er et gammelt ektepar

Nå har Olsen og Hilde vært kjærester i to og et halvt år, og stortrives i hverandres selskap.

– Vi er et gammelt ektepar, egentlig. Det er hyggelig. Vi ser hverandre ikke så mye, for han jobber hele tiden og jeg er og farter rundt hele dagen, så ser vi hverandre på kvelden. Jeg skulle ønske jeg hadde noe mer spicy å fortelle, men jeg har ikke det, forteller Olsen til programlederne Julie Solberg og Rikke Monsen.

Også oppussingen av leilighet går bra, selv om de trolig ikke blir ferdige med det første.

Hele leiligheten skal bli ny, men første omgang skal de pusse opp halvparten før resten blir tatt når det passer. Olsen forteller at de foreløpig ikke har kranglet noe, men at det likevel er én spesiell ting som irriterer henne med prosessen:

– Tom er så sykt optimist. Men det går fint inntil videre.

