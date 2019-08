Dette gir regjeringen Ingrid Alexandra i konfirmasjonsgave

Får blant annet en egen ås oppkalt etter seg.

- Jeg vil gratulere prinsesse Ingrid Alexandra med konfirmasjonen. Det å bli konfirmert er en merkedag i unge menneskers liv, og jeg ønsker prinsessen en flott dag og lykke til med fremtiden, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra statminisisterens kontor fredag.

I tradisjon tro gir regjeringen gave til konfirmasjonen til Norges tronarvinger. Til konfirmasjonen fraregjeringen får prinsesse Ingrid Alexandre flere gaver.

Regjeringens gave er å døpe om Hengsåsen naturreservat på Bygdøy i Oslo til Prinsesseåsen naturreservat. I tillegg får prinsessen et kunstverk som er malt av den norske kunstneren Tyra Tingleff.

EGEN ÅS: Hengsåsen naturreservat på Bygdøy blir døpt om til Prinsesseåsen naturreservat. Foto: Jan A. Markussen

- Regjeringen ønsker å gi konfirmanten som gave at et naturreservat gis et navn som er knyttet til prinsessen. Valget falt på Hengsåsen naturreservat, som ligger i nær tilknytning til Dronningberget og Kongeskogen på Bygdøy i Oslo, heter det i pressemeldingen.

Den andre gaven, kunstverket av Tyra Tingleff, er oljemaleriet «My moment with Lilac». Ifølge pressemeldingen bor og arbeider Tingleff i Berlin, og er utdannet på kunstakademiet i Bergen, København og London.