Dette gjør piggene på flyvingene

Har du noen gang sett de små piggene langs flyvingene? De har en helt spesiell funksjon.

Mange av oss husker nok naturfagtimene hvor vi lærte det at to gjenstander som gnis mot hverandre skaper statisk energi, og flere av oss har nok også utnyttet den kunnskapen til å gni ballonger mot hodet og feste de til taket.

Denne energien opparbeides kort fortalt gjennom at forskjellige ladninger av elektroner hopper over til en annen overflate, og dermed endrer den statiske energien.

De færreste av oss har nok derimot vært klar over at mye av den samme energien og spenningen oppstår når flyet flyr gjennom skyer, og dermed «gnir» seg mot atmosfæren.

Friksjon i skyene

Skyene er fylt med negative elektroner, og når flyer flyr gjennom skyene oppstår det en friksjon mellom flyet og skyene som kan skape en negativ energi som smitter over til flyet, forklarer piloten Joe Diebolder sin egen Youtube-video om fenomenet.

Han sammenligner det å fly et fly gjennom skyene med det å gå med sko over et velur-teppe. Friksjonen mellom skoen og teppet vil gjøre at kroppen din blir ladet med negative elektroner. Når du deretter tar på noen som er ladet med positive elektroner, vil du kjenne et lite støt i fingertuppene.

Det lille støtet du kjenner er elektronene som flytter seg over, og utjevner hverandre.

Elektronene vil alltid lete etter en utgang, og stabilisere seg selv. Enten de befinner seg på deg, en ballong, eller et fly. Når de negative elektronene vil forlate flyet finner de gjerne skarpe kanter de kan benytte seg av for å forlate karosseriet, og det er her de små «piggene» kommer inn.

Kan forstyrre radiosignalet

Radio-antennene på flyet er nemlig også spisse og lange, akkurat som formen på «piggene», kalt static discharger på engelsk. Det vil derfor i utgangspunktet være lett for elektronene å velge veien gjennom radioantennen når de forlater flyet.

Om de gjør det vil de skape høye og statiske lyder som forstyrrer radiosignalet. I tillegg kan det elektriske navigasjonssystemet også bli skadet som følge av magnetfeltet elektronene skaper.

Et av verdens største flyselskap, Qantas, skriver på sine sider av piggene også hjelper til om flyet havner i en tordenstorm og blir truffet av lynet. Ettersom kommersielle fly blir truffet med lyn omtrent en gang årlig, er dette noe flyet er tilrettelagt for å tåle. Blant annet ved å ha disse piggene, for å hjelpe energien som blir til overs etter lynnedslaget med å forlate flyet.

Om du sitter i nærheten av en slik pigg, og flyr i nærheten av en tordenstorm om natten når det er mørkt ute, kan du faktisk se energien som forlater flyet, i form av små statiske lysglimt.

Ladningen av elektroner er også noe personalet på bakken må ta hensyn til når de skal fylle bensin på flyet. Da er de nødt til å bruke et eget instrument for å sørge for at flyet er jordet, og dermed i samme statiske ladning som bilen. Hvis det oppstår en gnist mellom bensinslangen og tanken på flyet, kan det føre til en katastrofal eksplosjon.

