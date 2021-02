Dette hadde skjedd om kvinner og menn hadde levd adskilt

Et hypotetisk scenario er ukens tema i podcasten Hun vs. han.

Se for deg dette scenarioet: Du er på biltur med dine to tenåringsdøtre. Plutselig oppdager den eldste datteren at lillesøster har lånt hennes genser - uten å spørre. Rasjonell diskusjon om hvem, hva og hvorfor er ikke et alternativ, og i løpet av sekunder har situasjonen gått direkte inn i tredje verdenskrigs siste fase. Dette er ditt «Vietnam» og du vet at hva enn du sier, vil det bare gjøre situasjonen vondt verre.

I en slik situasjon, som mann alene i en familie omringet av kvinner, kan det være lett å tenke «hadde det ikke bare vært bedre om vi hadde levd adskilt - kvinner og menn?».

Og akkurat det er ukens tema i podcasten Hun vs. han. Foreslått av deres tidligere sjef, blir det en livlig diskusjon når Kjersti Westeng og Adrian Møller Haugan skal finne ut om hvem av kjønnene som hadde klart seg og trivdes best alene.

– Jeg tror han har rett. Kvinner er jo opptakten til alle problemer vi menn har, sier Adrian med en stor klype ironi.

– Men hvorfor tar dere livet av dere selv etter samlivsbrudd da? spør Kjersti.

– Det er jo selvfølgelig fordi vi ikke klarer å leve uten dere. Så det er en nedside her og, ja, svarer Adrian.

Hør ukens episode av Hun vs. han her. Du kan også høre podcasten i Apple podcast eller Spotify. Følg dem på Instagram her.

Videre i episoden viser Kjersti til at menn topper alle de dystreste statistikkene vi har her til lands, mens Adrian kontrer med at menn er ekstremt tilpasningsdyktige og hadde klart seg bra uten kvinner og sex.

– Jeg tror kvinner er mye bedre til å klare seg uten seg. Det hadde raknet for menn om dere ikke fikk ligget på mange måneder. Tenk bare hva dere er villige til å si nå for å få noen til sengs! Her om dagen så jeg statistikk på sexleketøyet Womaniser. 98% av kvinner får orgasme ved hjelp av dette. Vi hadde klart oss helt fint, sier Kjersti.

– Vel, da kan jeg fortelle deg statistikken blant menn: 100 av 100. Ikke tenk på det, kontrer Adrian med.

