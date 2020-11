Dette hater alle single mennesker

Det er morsomt å være singel, men noen ganger er det et mas.

Festlige sexhistorier, kleine dagen derpå-samtaler og sene nattekvelder er bare noen ting som hører singellivet til. For å ikke snakke om utallige stevnemøter og sosial omgang. I tillegg til dette skal man alltid «underholde» gjengen med gode historier hver gang man møtes for lystige lag - eller?

For selv om du har artige historier fra singellivet, er det ditt oppdrag å underholde familie og venner hver gang dere møtes?

Det var spørsmålet podcasten «Hun vs. han» fikk av en lytter:

«Det er ofte en forventning om at de single må date og ligge rundt så mye som mulig og leve singellivet fullt ut. Må utnytte at man kan ligge med hvem man vil, når man vil. Ny date hver uke gjerne og hyppig sveiping på Tinder. Fryktelig kjedelig om man rett og slett ikke orker å gå så mye på date. Også er det ofte en forventning om at man ønsker å dele alt det «spennende» som skjer i singellivet med alle andre rundt. Selv tanta du ikke har møtt på 10 år vil gjerne høre om de kjekke guttene du har datet i det siste og tenker at det er helt naturlig at du deler. Det er derimot ikke samme forventning til at folk som har kjæreste skal dele like mye om sitt kjærlighetsliv. Det er for privat.»

Ifølge programledere Kjersti og Adrian, er dette «presset» om delingen fra singellivet noe mange finner slitsomt.

- En kompis som er blitt nysingel, kjenner seg veldig igjen i dette. Han synes det er utrolig irriterende og det er noe av det første han blir spurt om når han møter folk - hvordan er det «elleville» singellivet?, forteller Adrian.

- Det er utvilsomt mer spennende å høre om livet til noen som er single. Det skjer jo veldig mye artig, mener Kjersti.

At folk i parforhold skal dele fritt fra sitt kjærlighetsliv, er begge enige om er kjedelig.

- Oh lord, ikke gjør det. Ingen orker å høre på det. Det er jo bare overfladisk eller et tungt, realt problem som da dukker opp, sier Kjersti.

- Og det kan fort bli kleint i neste middag med de vennene om du vet alt som skjer i livet deres, legger Adrian lattermildt til.

Hør, le og del ukens Hun vs. han her. Du kan også høre podkasten i Apple podcasts eller Spotify.

