Dette hotellrommet koster bare 8 kroner natten – og privatlivet ditt

Hadde du godtatt kravet fra hotellet?

Japan er et populært turistmål og om du er blant dem som liker å bruke minst mulig penger på hotellrommet, har hotellet Asahi Ryokan i Fukuoka gode nyheter til deg.

Eller... er det egentlig det?

For å få et hotellrom må du nemlig gå med på å få hele oppholdet livestreamet på nett.

Ville få folk til å snakke om familiekroen

Det var da Tetsuya Inoue (27) tok over familieselskapet at han kom på den noe uvanlige ideen, som først ble omtalt av CNN.

– Dette er en veldig gammel ryokan (kro, journ.anm) og jeg måtte finne en ny forretningsmodell. Hotellet vårt er budsjettvennlig, så vi trengte litt ekstra verdi, noe spesielt som folk ville snakke om, forteller Inoue til CNN.

Løsningen ble altså å dele gjestenes opphold på Youtube-kanalen One Dollar Hotel, som hittil har 11.000 følgere.

Slik kan det se ut når man får følge det japanske hotellets gjester live på nett. Skjermdump: One Dollar Hotel/YouTube

Daglig kan du se gjester som ankommer rommet, som står opp om natten for å gå på toalettet, eller at de blir liggende og scrolle på mobilene før de skal sove.

– Unge mennesker nå til dags bryr seg ikke så mye om privatliv, mener Inoue, ifølge CNN.

Rommene ser, ikke så overraskende ut som man vil anta at hotellrom til åtte kroner natten ville sett ut. Svært sparsommelig innredet og relativt lite inspirerende, ettersom de stort sett består at et tomt rom med en madrass og sengetøy på gulvet.

Ikke lov å være intime

Det finnes heldigvis noen restriksjoner som gjør det litt mer fordelaktig for gjestene som går med på å la seg live-streame.

Det er nemlig ikke lyd på opptakene, slik at det man snakker om er privat. Dessuten er kamera-kvaliteten av det relativt enkle slaget.

Gjestene advares også mot å vise frem privat informasjon, som pass eller bankkort, og det finnes restriksjoner på hva man får lov å vise. Det for eksempel ikke lov til å vise seg i intime situasjoner, verken når man skifter eller når man er intim med kjæresten sin.

I tillegg er det lov for gjestene å skru av lyset, samt at baderommene, som deles mellom hotellets gjester, er fri for kameraer.

Inoue selv er ikke fremmed for å by på seg selv. Når hotellet ikke har gjester som livestreames, vender han kameraet mot seg selv der han sitter og arbeider.

