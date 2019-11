Dette kan bli Dubai-politiets nye superbil

Politiet i Dubai vurderer tydeligvis å skaffe seg den siste Tesla-bilen, Cybertruck.

NEW YORK (Nettavisen): Politiet i Dubai har trolig den aller feteste flåten av politibiler i verden. Den består av alt fra Porsche, til Bugattier og lekre biler fra Aston Martin. Nylig la de også til Mercedes-AMG GT 63 S til sin fantastiske flåte av politibiler.

Se video av Dubai-politiets nye Mercedes - og flere av deres andre luksusbiler, her:

Men nå er det altså Teslas nye bil Cybertruck, som står på handlelisten, skal vi tro Dubai-politiets siste melding på Twitter.

Se videopresentasjon av Cybertruck øverst i saken.

På tirsdag la politiet i Dubai de nemlig ut et bilde av den nye Tesla-bilen i Dubai-politiets uniform.

- 2020 - Dubai Police #CyberTruck er alt de skriver.

Men det tyder på at de har planer om å skaffe seg en eller flere av de nye bilene. Men om det får en slik bil i 2020 er ikke så sannsynlig.

Bilen settes nemlig ikke i produksjon før i 2021.

Slik ser politiet i Dubai for seg sin nye Cybertruck. Foto: Twitter: Dubai Police

Tesla-sjefen Elon Musk har derimot gode tall å vise til, om vi skal stole på hans Twitter-konto. Onsdag la han ut en Twittermelding hvor han informerte om at de så langt har fått inn bestilling på hele 250.000 biler.

Får enorm rekkevidde

Det som derimot ikke fremgår, er hvilke versjoner folk har bestilt.

Cybertruck får en enorm rekkevidde, og kommer i tre versjoner. Bilen med størst batteripakke skal få en rekkevidde på over 800 kilometer.

Politiet i Dubai har både Lamborghini og Ferrari. Her står bilene utenfor Burj Khalifa. Foto: AFP PHOTO / KARIM SAHIB

De to andre modellene med mindre batteribakker har rekkevidde på 400 og 480 kilometer. Vi snakker da om den strenge EPA-målingen, som gir et temmelig realistisk bilde av rekkevidden.

Cybertruck støtter også en ladeeffekt på opptil 250 kW, og kan naturligvis lades på Teslas nettverk av Superchargere.

Les også Tesla har avduket pickup-elbilen Tesla Cybertruck

Jublet over prisen

Da Tesla avduket prisen, brøt det ut jubel i salen. På forhånd håpet man at pickupen skulle få en prislapp på under 50.000 dollar, men Tesla overrasket med en pris godt under det.

Hva som blir faktisk pris på Tesla Cybertruck i Norge er ikke avklart ennå. På nettsidene til Tesla i Norge kan man i skrivende stund kun reservere bilen for et mindre beløp. Foto: (Tesla)

Den rimeligste modellen av Cybertruck får en pris på 39.900 dollar i USA før eventuelle elbil-prislettelser. Det tilsvarer 370.000 kroner. Det er da snakk om pickupen med rekkevidde på 400 kilometer.

Les: Bare en av ti kjøper elbil i Finnmark: To hurtigladere på deling i hele fylket

Med økt rekkevidde, øker også prisen – til henholdsvis 49.900 og 69.900 dollar. Det tillsvarer 460.000 og 640.000 kroner.

Hva som blir faktisk pris i Norge er ikke avklart ennå. På nettsidene til Tesla i Norge kan man i skrivende stund kun reservere bilen for et mindre beløp.

De to rimeligste modellene skal være tilgjengelige i USA fra sent i 2021, mens elbilen med den største batteripakken først kommer på veien sent i 2022.