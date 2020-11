Dette kan du se på TV 2 og NRK i julen

Her er julesatsingen til TV 2 og NRK.

Se video øverst: NRKs nye julekalender «Stjernestøv» har premiere 1. desember

La oss begynne med julekalenderne. Mens NRK har valgmuligheter for barn, satser TV 2 på et eldre publikum.

NRK har premiere på «Stjernestøv» 1. desember. Dette er et eventyr om ni år gamle Jo, som sliter etter foreldrenes skilsmisse, når han møter Elly. En mystisk jente som har noe med hvorfor Nordstjerna sluknet. Hver episode vil gå rett etter skoletid, og første episode sendes klokken klokken 16.35.

TV 2s alternativ er danske «Tinka og Kongespillet». Det er en oppfølgeren til «Tinkas juleeventyr» som tidligere har gått på TV 2. Serien følger halvnissen Tinka og mennesket Lasse som kommer fra hvert sitt parallelle univers og som finner sammen i kampen om hvem som skal styre kongeriket. Julekalenderen vil gå hver dag fra 1. desember på TV 2 Sumo.

TV 2s tilbud til de eldre, er de gamle klassikerne «The Julekalender» og «Julefergå».

NRK Radio har premiere på «Snøfall» som podkast-julekalender. Hvis du går på NRK TV streaming, kan du se klassikerne «Jul i Skomakergata», «Amalies Jul», «Teodors Julekalender», «Vertshuset den gylne hale» og «Humorkalender».

Juleoppvarming på NRK

På første søndag i advent og hver søndag fram mot jul klokken 22.30, sendes programmet «Til deg fra meg», et underholdningsprogram om å finne glede inn mot jul. Programleder Per Sundnes møter mennesker som alle har en historie om hvordan de takler førjulstida.

Lørdag 19. desember klokken 19.50 knaller NRK til med skikkelig julemusikk, når folket selv kan komme med sine musikalske juleønsker. Linn Skåber og Helene Bøksle leder «NRKs juleønskekonsert», hvor Yngve Søberg, Det Norske Jentekor og KORK synger julelåter.

«Kvelden før kvelden»

Og ikke minst, den obligatoriske sendingen «kvelden før kvelden» på lille julaften. I år er det Marte Stokstad og Mikkel Niva som leder programmet klokken 19.45 onsdag kveld.

- Det blir varmt, gøyalt og hold deg fast, proppa med julestemning. Det er noe veldig fint med å samles foran skjermen og la julen synke inn over hele landet. Eller faktisk, hele verden. I år er vi spredt utover kanskje mer en noen gang før, sier Mikkel Niva i en pressemelding.

Eyvind Hellstrøm står for julematen, og klokken 21.00 blir det selvfølgelig «same procedure as last year» med «Grevinnen og hovmesteren». På julaften blir også klassikerne vist til folket. «Tre nøtter til Askepott», «Donald Duck og vennene hans», «Pippi Langstrømpe» og «Reisen til julestjernen» blir å se den 24. desember i år også. Vi får også sett «Sølvguttene synger jula inn», direkte fra Nidarosdomen på NRK1 og NRK P1.

Julen på TV 2

På TV 2 inviterer Bjarne Brøndbo fem kvinner til «Julekveld hos Prøysen». I fem ulike episoder blir det julestemning, underholdning og gode samtaler med Ina Wroldsen, Camilla Pihl, Solveig Kloppen, Anneli Drecker og Janne Formoe. Første av fem episoder vises 7. desember klokken 21.40.

I «Håp i ei gryte» har Katrine Moholt med seg datteren Evelina når de setter fokus på Frelsesarmeens arbeid. Gjennom fire episoder blir det sterke møter og underholdning fra blant andre Ulrikke Brandstorp, Hanne Krogh og Marcus og Martinus. Første program vises 13. desember klokken 20.00.

Stian Blipp og Helene Olafsen går direkte i «Senkvelds juledugnad» lørdag 19. desember klokken 20.30, til inntekt for Røde Kors.

Bittelille julaften (22. desember) vil Eyvind og Truls vise hvordan man lager lutefisk i «Truls à la Hellstrøm», klokken 20.00 på TV 2. Hvis du vil ha deres tips til ribbe eller pinnekjøtt, så ligger tidligere sesonger på TV 2 Sumo.

TV 2s juleoppvarming avsluttes med «God jul Norge». 23. og 24. desember sender God Morgen Norge-gjengen julestemning fra Aker Brygge med blant andre Vår Staude, Cathrine Fossum, Wenche Andersen og Fin Schjøll.

TV 2s filmer i julen

TV 2 kommer også til å ha en rikelig filmmeny hele julen. De klassiske «Olsenbanden»-filmene vises fra 21. desember og gjennom hele julen på TV 2 Zebra. 23. desember vises «Solan og Ludvig - Herfra til Flåklypa», og det samme gjør også en av tidenes juleklassikeren, nemlig «Love Actually» med Hugh Grant.

TV 2 fortsetter å vise «Flåklypa»-filmene på julaften, 1. og 2. juledag. Og 2. juledag kan man i de tusen hjem kose seg med den romantiske filmen «The Holiday» med Cameron Diaz og Jude Law.

